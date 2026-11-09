Le dirigeant To Lam appelle le Japon à renforcer ses investissements et sa coopération avec le Vietnam

Hanoï (VNA) – Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a exprimé le souhait de voir le Japon accroître ses investissements et approfondir sa coopération avec le Vietnam, lors d'une interview accordée à la chaîne publique japonaise NHK, diffusée le 8 novembre, à la veille de sa visite officielle au Japon.

S'exprimant depuis Hanoï, le dirigeant vietnamien s'est dit convaincu que cette visite contribuerait à approfondir davantage les relations entre les deux pays et à apporter des bénéfices concrets à leurs peuples.

Selon NHK, le dirigeant To Lam a salué le dynamisme des relations économiques bilatérales et le renforcement des échanges entre les deux pays. Il a notamment indiqué qu'à la fin du mois d'octobre 2026, le commerce bilatéral entre le Vietnam et le Japon avait atteint environ 50 milliards de dollars, soit un niveau proche du montant total enregistré sur l'ensemble de l'année précédente.

Le dirigeant vietnamien a également souhaité que le Japon continue d'accroître ses investissements et de renforcer sa coopération avec le Vietnam, notamment dans la formation des ressources humaines et le développement des capacités technologiques dans des secteurs de pointe tels que les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle et les énergies propres.

Évoquant un contexte international marqué par une instabilité croissante, le dirigeant To Lam a souligné que le Vietnam ne pouvait attendre que la situation mondiale s'apaise pour poursuivre son développement, mais devait prendre l'initiative de créer les conditions nécessaires à son essor. Il a également réaffirmé la volonté constante du Vietnam de diversifier ses relations extérieures.

La visite officielle de quatre jours du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, au Japon a débuté le 8 novembre. Durant son séjour, le dirigeant vietnamien aura une entrevue avec l'empereur et l'impératrice du Japon et s'entretiendra avec la Première ministre Sanae Takaichi. -VNA