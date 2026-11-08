Politique

Aucune victime vietnamienne n’est enregistré à la suite de la fusillade en Pologne

Six personnes, dont trois Polonais et un Britannique, ont été tuées par balle samedi aux alentours de 15h00 par un homme qui a ouvert le feu depuis sa voiture sur la grand-place de la vieille ville, faisant également plusieurs blessés dont deux policiers et cinq étrangers.

Des forces de l'ordre et des agents de sécurité déployés devant le domicile du suspect de la fusillade à Cracovie, en Pologne, le 7 novembre 2026. Photo : PAP/VNA
Des forces de l'ordre et des agents de sécurité déployés devant le domicile du suspect de la fusillade à Cracovie, en Pologne, le 7 novembre 2026. Photo : PAP/VNA

Varsovie (VNA) - Aucun citoyen vietnamien ne figure parmi les victimes de la fusillade survenue à Cracovie, deuxième ville de Pologne, qui a fait six morts et 16 blessés, a annoncé l’ambassade du Vietnam en Pologne à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).

L’ambassade du Vietnam en Pologne a exhorté sa communauté vietnamienne en Pologne, en particulier à Cracovie, à la plus grande vigilance, leur recommandant de limiter leurs déplacements sur les lieux du drame et de se conformer strictement aux consignes de sécurité des autorités locales.

Six personnes, dont trois Polonais et un Britannique, ont été tuées par balle samedi aux alentours de 15h00 par un homme qui a ouvert le feu depuis sa voiture sur la grand-place de la vieille ville. L’attaque a également fait plusieurs blessés dont deux policiers et cinq étrangers, tandis que l’identité de deux des personnes décédées reste à déterminer, a annoncé la police.

Le Premier ministre polonais Donald Tusk a annoncé le même jours à la presse que le pays a décrété deux jours de deuil national, les 8 et 9 novembre, après la fusillade meurtrière qu’il a qualifiée d’« acte terroriste». Selon le chef du gouvernement, trois corps — deux femmes et un homme, très probablement membres de la famille de l’assaillant — ont été découverts par la suite au domicile du tireur.

Les premiers éléments de l’enquête indiquent que le tireur présumé pourrait avoir été influencé par des idéologies d’extrême droite et avoir professé des opinions ultranationalistes, a déclaré samedi soir 7 novembre le ministre polonais de l’Intérieur, Marcin Kierwinski.

Selon le porte-parole de la police locale, Katarzyna Cisło, le suspect armé d’un fusil de type militaire, possiblement un AR-15, a été interpellé avec un important arsenal d’armes et de munitions dans son véhicule.

D’importants secours, appuyés par un hélicoptère médicalisé sur la grand-place pour évacuer les blessés, ont été immédiatement déployés tandis que les autorités appelaient les habitants à se mettre à l’abri.

Cet incident reste exceptionnel dans ce pays d’Europe centrale aux lois sur les armes très strictes, alors même que la sécurité vient d’y être renforcée suite à une série d’attaques au couteau dans des écoles en octobre. – VNA

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#fusillade en Pologne #fusillade à Cracovie
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