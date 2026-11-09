Conclusion n° 106-KL/TW : les principaux indicateurs culturels et sociaux pour 2027

La Semaine internationale du numérique du Vietnam 2026 (Vietnam International Digital Week – VIDW 2026) se tiendra du 28 au 30 octobre dans la province de Quang Ninh. Selon le ministère des Sciences et des Technologies, quelque 500 délégués vietnamiens et étrangers sont attendus pour discuter de la gouvernance de l’intelligence artificielle (IA), du développement des technologies numériques stratégiques et du renforcement de la coopération technologique. Placée sous le thème « Connectivité intelligente : gouvernance de l’IA et transformation par l’IA », cette manifestation, organisée sous l’égide du ministère des Sciences et des Technologies, vise à renforcer le dialogue sur les politiques publiques et la coopération scientifique internationale, ainsi qu’à promouvoir la recherche, le développement, le transfert et la commercialisation des technologies stratégiques et émergentes.