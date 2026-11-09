La diplomatie ouvre la voie et transforme les engagements en ressources concrètes

Hanoï (VNA) - Considérer l’action extérieure comme une mission "essentielle et permanente", au même titre que la défense et la sécurité, témoigne de la vision stratégique du Parti dans la nouvelle ère. Au-delà de sa mission de préservation de l’indépendance et de l’autonomie du pays, l’action extérieure doit désormais anticiper les évolutions, prévenir les risques de conflit, élargir la coopération et mobiliser les ressources extérieures au service d’un environnement pacifique, du développement durable et du renforcement de la position du pays sur la scène internationale.

Les évolutions récentes confirment la pertinence de cette orientation. Le Vietnam a non seulement consolidé ses relations avec ses partenaires traditionnels, mais aussi établi et élevé le niveau de ses cadres de coopération avec de nombreux pays et grands centres économiques et politiques.

L’élévation des relations entre le Vietnam et l’Union européenne (UE) au rang de Partenariat stratégique global, ainsi que la visite officielle du secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, dans l’UE en octobre 2026, constituent des jalons importants. Les relations avec le Japon, la France et l’Inde se renforcent également dans des domaines stratégiques. Avec le Laos, les relations d’amitié grandiose, de solidarité spéciale, de coopération intégrale et de cohésion stratégique se concrétisent par des programmes de coopération étroits entre les organes des deux Partis, des deux États et des deux Assemblées nationales.

La diplomatie vietnamienne se déploie de manière de plus en plus coordonnée sur trois fronts : la diplomatie du Parti, la diplomatie d’État et la diplomatie populaire, en étroite articulation avec la défense, la sécurité et la diplomatie économique. L’un de ses principaux critères d’efficacité, conformément à la ligne diplomatique du 14e Congrès du Parti, est sa capacité à transformer les acquis politiques et diplomatiques en bénéfices concrets pour le pays et la population. Les engagements de haut niveau doivent ainsi déboucher sur des programmes et des projets, tandis que les partenariats doivent faciliter l’accès aux capitaux, aux technologies, à l’emploi et à la valeur ajoutée.

La réception, le 5 novembre, par le vice-président de l’Assemblée nationale Nguyen Hong Dien, d’une délégation de dirigeants d’entreprises européennes illustre cette exigence. À la suite de l’élévation des relations Vietnam-UE, les discussions ont porté sur les réformes institutionnelles et juridiques, l’environnement des affaires, la santé, la protection sociale, les sciences, les technologies et le développement durable. Les entreprises européennes ont réaffirmé leur volonté d’investir à long terme et d’accompagner le Vietnam dans plusieurs domaines, notamment la santé, l’industrie pharmaceutique, l’assurance, les marchés publics, la propriété intellectuelle, le transfert de technologies, l’aérospatiale et l’économie circulaire.

De son côté, le Vietnam a appelé ses partenaires européens à accélérer la ratification de l’accord de protection des investissements Vietnam-UE (EVIPA), à lever le "carton jaune" imposé aux produits halieutiques vietnamiens et à renforcer la coopération dans le cadre du Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP).

Avec le Japon, la visite officielle du secrétaire général et président To Lam, du 8 au 11 novembre 2026, devrait donner un nouvel élan à la coopération dans les secteurs moteurs du nouveau modèle de croissance. Selon l’ambassadeur du Japon au Vietnam, Ito Naoki, les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 43,7 milliards de dollars au cours des neuf premiers mois de 2026, en hausse de 15 % sur un an, et devraient s’élever à environ 58 milliards de dollars sur l’ensemble de l’année. Les deux pays ambitionnent d’atteindre 75 milliards de dollars en 2030. Le Japon prévoit notamment de former 250 spécialistes vietnamiens des semi-conducteurs dans le cadre de programmes doctoraux. Cinq partenariats entre universités des deux pays sont déjà en cours, et six nouveaux projets de recherche conjoints devraient être annoncés à l’occasion de la visite.

Ces initiatives témoignent d’un approfondissement de la coopération dans les secteurs à forte intensité technologique et de savoir, notamment les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle, la transformation numérique et la transition verte, essentiels à la compétitivité et à la qualité de la croissance vietnamienne.

La coopération avec la France dans les domaines du jumeau numérique et de l’intelligence artificielle en constitue un autre exemple. Le groupe Dassault Systèmes, en partenariat avec le ministère des Finances et le Centre national d’innovation, a lancé à Hanoï un Centre d’excellence (CoE) consacré à ces technologies. Le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung a souligné la nécessité d’orienter cette coopération vers des applications concrètes au bénéfice des entreprises et des collectivités, notamment dans l’industrie intelligente, les transports et les villes intelligentes, tout en garantissant la propriété intellectuelle, la sécurité des données et le renforcement des capacités technologiques nationales.

À l’échelle locale, la coopération entre Can Tho et des partenaires suisses illustre également les retombées concrètes de l’action extérieure. Une aide non remboursable de 10 millions de dollars du gouvernement suisse a contribué à améliorer les infrastructures urbaines et la résilience de la ville face aux inondations et au changement climatique. Environ 2 675 hectares du centre urbain, abritant plus de 442 600 habitants, bénéficient des ouvrages de lutte contre les inondations.

En 2026, la ville a également approuvé trois nouvelles aides d’organisations suisses, d’un montant total de plus de 448 000 dollars, destinées à l’adaptation au changement climatique et au développement des compétences numériques.

Parallèlement, l’élévation de la diplomatie au rang de mission essentielle et permanente exige une meilleure capacité d’anticipation et de réaction face aux bouleversements géopolitiques, aux ruptures des chaînes d’approvisionnement et aux enjeux de sécurité énergétique. Les échanges récents entre le ministre des Affaires étrangères Le Hoai Trung et le conseiller indien à la sécurité nationale Ajit Doval ont ainsi porté non seulement sur le commerce, l’investissement, les sciences et les technologies, mais aussi sur la sécurité énergétique, la sûreté maritime et la coordination face aux situations émergentes. Avec Oman, les discussions sur l’ouverture de représentations diplomatiques dans les capitales respectives s’accompagnent d’échanges sur les efforts de médiation dans les conflits au Moyen-Orient et la sécurité des routes maritimes.

Ces démarches reflètent la constance de la politique extérieure vietnamienne : coopérer avec tous les pays sur la base du respect de l’indépendance, de la souveraineté, de l’égalité et des intérêts mutuels ; régler les différends par des moyens pacifiques, conformément au droit international et à la Charte des Nations Unies. Le respect de ce principe constitue la condition préalable pour développer la coopération sans compromettre l’autonomie, obtenir des ressources sans devenir dépendant, et poursuivre une intégration approfondie tout en préservant fermement les intérêts nationaux.

Comme l’a souligné le secrétaire général et président To Lam lors de sa rencontre avec le président de l’Assemblée nationale lao, Sonexay Siphandone, les deux Partis et les deux États doivent concrétiser efficacement les accords de haut niveau à travers des programmes et projets précis, fondés sur les atouts et les besoins de chaque pays. Cette exigence résume l’orientation de la diplomatie vietnamienne : mesurer son efficacité à ses résultats concrets et placer les intérêts du pays et de sa population au cœur de l’action. -VNA