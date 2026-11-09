La transformation et la fabrication, principal moteur de la croissance industrielle

Hanoï (VNA) – La production industrielle du Vietnam a maintenu une forte dynamique au cours des dix premiers mois de 2026, avec une hausse de 12,4 % en glissement annuel, son niveau le plus élevé pour la même période depuis 2019. Cette performance repose principalement sur le secteur de la transformation et de la fabrication, qui demeure le principal moteur de la croissance industrielle.
Selon l’Office national des statistiques, la production du secteur de la transformation et de la fabrication a progressé de 13 % sur un an, contribuant à hauteur de 10,2 points de pourcentage à la croissance globale de l’industrie. Les activités extractives ont augmenté de 7,1 %, apportant 1,1 point, tandis que la production et la distribution d’électricité ont progressé de 10,6 %, avec une contribution d’un point. Le secteur de l’approvisionnement en eau, de la gestion et du traitement des déchets et des eaux usées a, pour sa part, enregistré une hausse de 9,2 %.
Plusieurs branches industrielles ont également affiché des résultats positifs. La métallurgie a progressé de 25,6 %, la fabrication de boissons de 17,5 %, la production de produits électroniques, informatiques et optiques de 15,2 %, et la construction automobile de 14,6 %. La fabrication de produits en caoutchouc et en plastique a augmenté de 13,6 %, tandis que l’industrie alimentaire a enregistré une hausse de 12,9 %.
Plusieurs produits industriels majeurs ont également connu une forte progression. La production de tablettes a augmenté de 36,6 %, celle de motos de 26,8 %, d’ordinateurs portables de 25,9 % et d’automobiles de 25,1 %. La production d’acier laminé a progressé de 24 %, tandis que celle de barres et profilés en acier ainsi que de produits aquatiques transformés a augmenté de 22,5 %.
Ces résultats confirment le dynamisme des industries électroniques, informatiques et des moyens de transport, qui contribuent également au développement des industries auxiliaires et des activités connexes.
Toutefois, les performances restent contrastées selon les branches et les produits. La fabrication d’articles en cuir n’a progressé que de 4,3 %, tandis que l’extraction de houille et de lignite a reculé de 0,6 %. Parmi les produits en baisse figurent notamment le glutamate monosodique (-6,7 %), les engrais composés NPK (-6,3 %), les téléviseurs (-5,1 %) et le gaz de pétrole liquéfié (GPL), en recul de 4,9 %. Ces évolutions reflètent les disparités de la demande, des commandes et des conditions de production entre les secteurs.
Sur le plan territorial, l’indice de la production industrielle a progressé dans 33 localités au cours des dix premiers mois, tandis que la province de Son La a enregistré une baisse de 5 % en glissement annuel. Cette croissance repose principalement sur le dynamisme des activités manufacturières ainsi que de la production et de la distribution d’électricité. Les résultats restent néanmoins inégaux d’une localité à l’autre.
Le marché du travail industriel a également montré des signes d’amélioration. Au 1er octobre 2026, le nombre de salariés travaillant dans les entreprises industrielles avait augmenté de 0,8 % par rapport au mois précédent et de 3,2 % sur un an. Dans le secteur de la transformation et de la fabrication, les hausses correspondantes étaient de 0,9 % et de 3,4 %. En revanche, les effectifs du secteur extractif ont diminué de 2,3 % par rapport à la même période de 2025.
Selon Phí Thi Huong Nga, cheffe de la division des statistiques de l’industrie et de la construction à l’Office national des statistiques, cette progression constitue un signal positif pour l’activité productive et la croissance économique. Pour maintenir cette dynamique au cours des derniers mois de l’année, il importe de consolider le rôle moteur du secteur manufacturier, de développer les industries auxiliaires, de renforcer la compétitivité des entreprises et d’élargir les débouchés commerciaux.
Ces efforts contribueront à préserver une croissance industrielle soutenue et durable, tout en favorisant la réalisation de l’objectif de croissance économique à deux chiffres fixé pour 2026.- VNA
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