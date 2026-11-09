Le Vietnam et le Japon approfondissent leur coopération technologique

Tokyo (VNA) – Dans le cadre de sa visite officielle au Japon, le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a participé, le 9 novembre, au Forum public-privé sur la coopération économique, scientifique et technologique Vietnam-Japon, placé sous le thème « Créer ensemble des technologies, construire ensemble les chaînes de valeur de demain ».



Selon le ministre vietnamien des Finances, Ngo Van Tuan, le Partenariat stratégique global entre les deux pays ouvre de nouvelles perspectives de coopération. Il a souligné que les deux parties devaient non seulement développer les investissements et les échanges commerciaux, mais aussi en améliorer la qualité, le contenu technologique et la valeur ajoutée.



Il a appelé les milieux d’affaires des deux pays à intensifier la recherche et développement (R&D), à renforcer les liens entre les entreprises, les instituts de recherche et les universités, ainsi qu’à accroître la participation du Vietnam aux chaînes de valeur mondiales.



Le président de l’Organisation japonaise du commerce extérieur (JETRO) a, pour sa part, salué les orientations du Vietnam visant à privilégier la qualité des investissements étrangers, le développement scientifique et technologique, l’innovation et la formation de ressources humaines qualifiées. Ces priorités ouvrent, selon lui, de nouvelles perspectives d’affaires aux entreprises japonaises, qui souhaitent explorer davantage le potentiel du marché vietnamien.



S’adressant aux participants, le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a rappelé qu’après plus d’un demi-siècle de coopération, le Vietnam et le Japon avaient noué des relations profondes, concrètes et fondées sur la confiance. La coopération économique constitue un pilier important de leur Partenariat stratégique global, tandis que les sciences, les technologies et l’innovation deviennent de nouveaux moteurs de développement.



Le Japon est l’un des principaux partenaires économiques du Vietnam et son premier fournisseur d’aide publique au développement (APD). La coopération bilatérale s’étend désormais aux technologies stratégiques. Les projets de recherche conjoints dans le domaine des semi-conducteurs lancés en 2026 illustrent le passage d’une coopération essentiellement technique à une collaboration plus approfondie en matière de recherche et de développement technologique.



Le dirigeant vietnamien a souligné la complémentarité des deux économies : le Japon dispose d’atouts dans les domaines des technologies, de la finance, de la gestion et des réseaux commerciaux mondiaux, tandis que le Vietnam possède une main-d’œuvre dynamique, un marché prometteur et une position importante au sein des réseaux de production régionaux.



Pour tirer pleinement parti de ces avantages, il a proposé d’intensifier la recherche et le développement conjoints ainsi que la maîtrise des technologies, notamment dans les domaines de l’intelligence artificielle, des semi-conducteurs, des biotechnologies, des énergies propres et de l’industrie intelligente. Il a également appelé à développer des centres de recherche, des laboratoires et des programmes technologiques communs, tout en rapprochant les activités scientifiques des besoins de la production et du marché.



Le dirigeant vietnamien a par ailleurs insisté sur la nécessité de bâtir des chaînes de valeur autonomes, durables et résilientes. Les entreprises japonaises sont encouragées à poursuivre leurs investissements de haute qualité au Vietnam et à renforcer leur coopération avec les entreprises locales dans les domaines de la recherche, de la conception et de la production intelligente. De leur côté, les entreprises vietnamiennes doivent améliorer leurs capacités technologiques, la qualité de leurs produits et leurs normes de gestion afin d’accéder progressivement aux segments à plus forte valeur ajoutée.



Le développement de ressources humaines hautement qualifiées constitue également une priorité. Il passe par le renforcement des liens entre l’État, les établissements d’enseignement et les entreprises, la formation d’ingénieurs et de spécialistes, ainsi que la promotion des échanges d’experts et des travaux de recherche conjoints.



Réaffirmant l’engagement du Vietnam à améliorer son environnement d’investissement et à protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs, le dirigeant To Lam a souhaité que les entreprises japonaises considèrent le Vietnam non seulement comme un lieu de production et un marché, mais aussi comme un partenaire en matière de recherche et de création technologique.



À l’issue du forum, les deux parties ont assisté à l’échange de documents de coopération portant notamment sur les technologies de l’information, l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs, l’énergie, la transition verte, l’éducation, la recherche scientifique, la santé, la finance, l’agriculture, les transports intelligents et la logistique.

La cérémonie d'annonce de l’Année de coopération touristique Vietnam-Japon 2027-2028. Photo: VNA

La cérémonie a également été l’occasion d’annoncer l’Année de coopération touristique Vietnam-Japon 2027-2028. -VNA