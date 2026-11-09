Le Vietnam mobilise les ressources internationales pour accélérer son développement technologique

Hanoï (VNA) – Selon Do Quynh Hoa, directrice adjointe du Département de la coopération internationale du ministère des Sciences et des Technologies, le Vietnam cherchait auparavant principalement à attirer des experts et des intellectuels vietnamiens résidant à l’étranger pour qu’ils viennent travailler durablement dans le pays. Cette approche ayant montré certaines limites, le pays s’oriente désormais vers des formes de coopération plus souples. Les experts peuvent ainsi participer à des conférences et séminaires scientifiques, contribuer à la résolution des grands défis nationaux ou prendre part à des programmes de formation et de recherche de courte durée.

Cette nouvelle approche ne consiste plus seulement à établir des contacts avec des personnes hautement qualifiées. Elle vise également à identifier de manière proactive les besoins du pays, à définir des commandes de recherche et à mobiliser les experts les mieux adaptés pour y répondre.

Le rôle de mise en relation et de mobilisation de ces ressources concerne également les organismes de financement de la recherche. Lors du Forum élargi sur le renforcement de la coopération scientifique, technologique et de l’innovation entre le Vietnam et les autres pays, organisé les 5 et 6 novembre à Hanoï, le ministre des Sciences et des Technologies, Vu Hai Quan, a souligné que le Vietnam souhaitait aller au-delà de la simple réception de connaissances et de technologies, afin de créer de nouveaux savoirs avec ses partenaires, de développer des technologies et de partager les résultats obtenus.

La coopération entre le Vietnam et la Suisse illustre l’efficacité de la mobilisation des ressources internationales dans la recherche. Selon l’ambassadeur de Suisse au Vietnam, Thomas Gass, depuis la mise en place du cadre de coopération scientifique en 2020, les deux pays ont lancé deux appels à projets de recherche et financé plus de 20 projets, pour un montant total de financements décaissés et d'investissements d'environ 8 millions de dollars.

L'ambassadeur de Suisse au Vietnam, Thomas Gass. Photo : VNA

Les deux parties coopèrent également dans des travaux de recherche dans le delta du Mékong, dans l'application de l'intelligence artificielle à l'interprétation des radiographies thoraciques ainsi que dans le domaine biomédical avec l'Université de Genève. Le Fonds national suisse de la recherche scientifique et le Fonds national pour le développement des sciences et des technologies du Vietnam recherchent actuellement des possibilités de lancer un nouvel appel à projets en 2027.

Une maîtrise progressive des technologies stratégiques

La recherche et la maîtrise des technologies fondamentales et stratégiques constituent l'un des axes importants de la Résolution n° 57-NQ/TW.

Le 3 novembre, le Département gouvernemental des affaires cryptographiques et le Groupe de l'industrie et des télécommunications de l'Armée (Viettel) ont présenté la puce de sécurité VGC v1.0 ainsi que la première plateforme de semi-conducteurs sécurisés dont la conception est entièrement maîtrisée par le Vietnam.

Développée par les ingénieurs de Viettel et dudit département gouvernemental, la puce VGC v1.0 offre une vitesse de chiffrement et de déchiffrement 15 fois supérieure à celle des solutions logicielles. Elle est destinée à renforcer la protection des données sur les appareils numériques. La puce VGC v1.0 est dans un premier temps intégrée à des dispositifs USB de stockage sécurisé destinés aux organes du Parti, de l'État et de la Défense. Son intégration au système national d'authentification des signatures numériques est également envisagée. Elle présente par ailleurs un potentiel d'application dans les secteurs de la finance, de la banque, des équipements connectés et des systèmes d'information relevant des infrastructures nationales essentielles.

Le 3 novembre également, le groupe FPT a lancé les opérations expérimentales de son usine de test et de conditionnement de puces semi-conductrices, située dans la zone industrielle de Yen Phong II-C, dans la province de Bac Ninh.

FPT prévoit d'y réaliser une première commande de tests de puces pour un partenaire sud-coréen. - VNA