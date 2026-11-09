Australie-Occidentale : les produits vietnamiens à la conquête d’un marché prometteur

Hanoï (VNA) - Le Forum d'affaires Vietnam - Australie-Occidentale 2026 s'est tenu le 6 novembre dans la ville de Perth, offrant un cadre de dialogue pragmatique destiné à actualiser les données de marché, à rechercher des partenaires et à concrétiser les opportunités de coopération bilatérale en matière de commerce et d'investissement.

Organisé conjointement par le Réseau des talents Australie-Vietnam (AVTN) et le Conseil d’affaires Australie-Occidentale-Vietnam (WAVBC), l’événement a réuni de nombreux représentants des autorités, des associations et du monde des affaires des deux pays. Il a rassemblé des entreprises locales, des entreprises de la diaspora vietnamienne ainsi que des sociétés venues du Vietnam pour explorer les opportunités commerciales, par l’intermédiaire de l’organisation Global Trade Connection.

Prenant la parole à l’ouverture du forum, le consul général du Vietnam à Perth, Pham Hai Anh, a souligné que le partenariat stratégique global entre le Vietnam et l’Australie entrait dans une nouvelle phase de développement, plus concret et plus approfondi. Les importantes impulsions données par la visite d’État en Australie du secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, en août 2026, ainsi que par la visite en septembre 2026 du Premier ministre d’Australie-Occidentale, Roger Cook, accompagné d’une délégation de 32 entreprises, témoignent de l’intérêt accordé par les autorités de cet État au marché vietnamien. Les secteurs particulièrement ciblés sont l’énergie, l’agriculture, l’agroalimentaire, l’éducation, la formation et le tourisme.

Le consul général a estimé que la forte complémentarité entre les deux économies constituait une base solide pour développer des relations durables. Il a appelé les milieux d’affaires à tirer pleinement parti des passerelles existantes afin de transformer les potentialités en projets d’investissement et en contrats commerciaux concrets. Pham Hai Anh a réaffirmé l’engagement du consulat général à accompagner les entreprises, à les aider à surmonter les obstacles réglementaires et à faciliter leur accès mutuel aux marchés.

Le consul général du Vietnam à Perth, Pham Hai Anh, s'exprime lors du forum. Photo: VNA

Dans le même esprit, le maire de Perth, Bruce Reynolds, a qualifié le Vietnam de marché prometteur pour l’Australie-Occidentale. Il a souligné qu’au-delà des chiffres des échanges commerciaux, la confiance mutuelle, les contacts directs et l’établissement de relations durables étaient essentiels à la réussite des partenariats.

De son côté, Rebecca Ball, responsable du développement économique de Perth, a mis en avant les importantes perspectives de coopération dans les domaines du commerce, de l’éducation, du tourisme, de l’aviation et des industries créatives. Elle a également salué le rôle moteur de la communauté vietnamienne dans le renforcement des échanges économiques et culturels entre les deux parties.

Lors d'une table ronde consacrée aux besoins concrets des entreprises, des représentants de grands groupes tels que Dai Dung Corp, MCQ Supermarket et Galati Group, qui exploite la chaîne de supermarchés Spudshed, ont partagé leurs expériences et examiné les perspectives d'importation de produits vietnamiens ainsi que les possibilités de partenariat dans les secteurs de la construction et de la mécanique.

Les échanges ont mis en évidence des débouchés importants pour le riz, les produits agricoles et les denrées alimentaires vietnamiens, alors que les distributeurs d'Australie-Occidentale cherchent à diversifier leurs sources d'approvisionnement. L'accès au marché reste toutefois conditionné au respect strict des normes de biosécurité et des exigences australiennes en matière d'importation.

Les discussions ont également mis en lumière des pistes de coopération concrètes portant sur la fourniture de câbles électriques et de matériaux de construction vietnamiens, ainsi que sur des investissements dans le développement d'écoles internationales au Vietnam.

Ce forum a également donné le coup d'envoi de la Journée de la culture vietnamienne 2026, illustrant la complémentarité entre la promotion économique et les échanges culturels en vue de renforcer les liens entre les deux parties. -VNA