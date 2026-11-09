Économie

Vietnam Food Forum 2026 : la conformité aux normes européennes au cœur des échanges

Prévu le 11 novembre à Hô Chi Minh-Ville, le Vietnam Food Forum 2026 mettra l’accent sur les emballages durables et les exigences à l’exportation afin de renforcer la capacité des entreprises vietnamiennes à intégrer les chaînes d’approvisionnement de l’Union européenne (UE).

Vietnam Foodexpo 2025. Photo: VNA
Vietnam Foodexpo 2025. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Vietnam Food Forum 2026 se tiendra le 11 novembre au Centre des expositions et des congrès de Saïgon (SECC), à Hô Chi Minh-Ville, dans le cadre du Salon international de l’industrie alimentaire du Vietnam (Vietnam Foodexpo).

L’événement sera organisé conjointement par l’Agence de promotion du commerce du Vietnam, relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce, le Programme suisse de promotion des importations (SIPPO) et l’Association vietnamienne de l’emballage (VINPAS).

Placé sous le thème "Emballages durables et conformité aux exigences à l’exportation : renforcer la capacité des produits alimentaires vietnamiens à intégrer les chaînes d’approvisionnement de l’UE", cet événement constitue une activité spécialisée destinée à aider les entreprises vietnamiennes du secteur alimentaire à actualiser leurs connaissances sur les politiques commerciales, à mieux répondre aux normes internationales et à élargir leurs possibilités de participation aux chaînes d’approvisionnement mondiales.

La conférence réunira des experts du Bureau vietnamien SPS, du programme SIPPO, de VINPAS et du groupe Eurofins, ainsi que des représentants des ambassades et consulats généraux des pays européens au Vietnam.

Les discussions porteront notamment sur les réglementations applicables aux produits alimentaires importés, les nouvelles tendances de consommation et les difficultés rencontrées par les entreprises vietnamiennes pour accéder aux réseaux de distribution et aux circuits de vente au détail en Europe.

Les participants pourront également bénéficier de retours d’expérience d’entreprises exportatrices exemplaires. Ces échanges leur permettront de renouveler leur approche du développement des produits, de la construction des marques et de l'exploitation des avantages offerts par les accords de libre-échange de nouvelle génération.

Au-delà du partage d'expertise, le forum offrira aux entreprises l'occasion de rencontrer des spécialistes, d'établir des contacts avec des organisations de promotion commerciale et des partenaires européens, ainsi que d'explorer de nouvelles perspectives de coopération et d'échanges commerciaux, dans un contexte de transformation des chaînes d'approvisionnement mondiales.

L'UE demeure l'un des principaux marchés d'exportation de l'industrie alimentaire vietnamienne. Toutefois, ce marché impose des exigences de plus en plus strictes en matière de sécurité sanitaire des aliments, de traçabilité, d'étiquetage et, en particulier, de durabilité des emballages.

Les nouvelles dispositions européennes relatives aux emballages et aux déchets d’emballages (PPWR) imposent notamment aux entreprises exportatrices d’adapter l’ensemble de leurs processus, de la conception et du choix des matériaux au conditionnement et à la préparation des documents attestant de leur conformité.

Cette évolution exige des entreprises qu'elles accordent une attention accrue non seulement à la qualité des produits, mais aussi à leurs méthodes de production, en privilégiant des emballages respectueux de l'environnement et conformes aux normes des marchés importateurs.

À travers Vietnam Food Forum 2026, les entreprises pourront ainsi actualiser leurs connaissances sur les tendances de consommation, les orientations de développement des produits et les nouvelles exigences du marché européen. Les échanges porteront également sur la sécurité alimentaire, les emballages durables, l'étiquetage, la traçabilité et les exigences spécifiques des importateurs, distributeurs et réseaux de vente au détail européens.

L’Agence de promotion du commerce espère que le Vietnam Food Forum 2026 permettra de resserrer davantage les liens entre les entreprises vietnamiennes et les organisations et partenaires européens, tout en associant les activités de présentation et de mise en relation commerciales au renforcement des capacités des entreprises à se conformer aux normes internationales. Cette initiative vise à créer un levier pour promouvoir le développement durable de l’industrie alimentaire vietnamienne dans cette nouvelle période. -VNA

#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #Vietnam Foodexpo #Salon international de l’industrie alimentaire du Vietnam #Vietnam Food Forum #Union européenne #UE #Programme suisse de promotion des importations #SIPPO #Association vietnamienne de l’emballage #VINPAS
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Sur le même sujet

Plusieurs consommateurs de Hô Chi Minh-Ville privilégient les produits écologiques. Photo: VNA

Potentiels de développement de l’industrie alimentaire au Vietnam

Selon plusieurs experts, le Vietnam a des atouts en matière de matières premières vertes pour développer l'industrie alimentaire et des boissons. Il est également un marché ouvert pour les produits durables, car les consommateurs se tournent de plus en plus vers les produits verts.

Assurer la sécurité alimentaire est une priorité du Vietnam

Assurer la sécurité alimentaire est une priorité du Vietnam

La garantie de la sécurité alimentaire demeure toujours la priorité absolue des pays, surtout dans le contexte des défis posés par le changement climatique qui exacerbent fortement la vulnérabilité face à la faim et à la malnutrition, a affirmé l'ambassadeur Mai Phan Dung, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU.

Voir plus

Des travailleurs vietnamiens dans un atelier de Kunihiro Inc., le leader japonais de la production et de la transformation d'huîtres. Photo : VNA

Le Vietnam et le Japon élargissent leur coopération économique et d’investissement

La coopération dans les domaines de l’économie, du commerce et des investissements demeure le pilier central et le principal moteur de relations bilatérales globales et durables. La visite officielle au Japon du secrétaire général et président Tô Lâm constitue donc un moment charnière pour renforcer la confiance politique, approfondir le partenariat stratégique global et ouvrir de nouvelles perspectives de coopération pour la prochaine phase de développement.

La 4e édition du programme « Café des entrepreneurs » 2026. Photo: daklak.gov.vn

Le « Café des entrepreneurs », moteur du dialogue économique à Dak Lak

À Dak Lak, le programme « Café des entrepreneurs » renforce le dialogue entre les autorités et les entreprises, en abordant les difficultés de production et les enjeux stratégiques liés à la transformation numérique, à l’intelligence artificielle et à l’intégration des produits agricoles dans les chaînes de valeur mondiales.

La puce de sécurité VGC v1.0. Photo: Viettel

Le Vietnam dévoile sa toute première puce de sécurité nationale

Le Vietnam a présenté sa première puce de sécurité et sa première plateforme de semi-conducteurs sécurisés dont il assure lui-même la conception. L’événement était organisée conjointement par le Comité gouvernemental du chiffrement et le groupe Viettel, spécialisé dans l’industrie et les télécommunications militaires.

Les grandes orientations socio-économiques pour 2027

Les grandes orientations socio-économiques pour 2027

Au nom du Comité central du Parti, le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a signé la Conclusion n° 106-KL/TW du 15 octobre 2026, portant sur la situation socio-économique et l'exécution du budget de l'État en 2026, ainsi que sur les orientations pour 2027.

Des pêcheurs de la province de Khanh Hoa débarquent des thons au port de Hon Ro (quartier de Nam Nha Trang). Photo: VNA

INN : Khanh Hoa s’attaque aux failles de la lutte contre la pêche illicite

Pour contribuer à la levée du "carton jaune" de la Commission européenne, la province de Khanh Hoa mobilise ses ressources afin de renforcer la gestion de sa flotte de pêche, la surveillance des activités en mer et la traçabilité des produits halieutiques, tout en remédiant aux insuffisances constatées dans la lutte contre la pêche INN.

La chaîne de production de l'usine intelligente de Yadea Vietnam, dotée d'un investissement de plus de 100 millions de dollars, située dans le parc industriel de Tan Hung, ville de Bac Ninh. photo: VNA

Le Vietnam au cœur des nouvelles dynamiques industrielles de l’ASEAN

Le Vietnam s’affirme comme une porte d’entrée stratégique pour les réseaux industriels et commerciaux en Asie du Sud-Est, en misant sur les investissements étrangers, l’innovation et le renforcement des entreprises locales afin de promouvoir une croissance durable à plus forte valeur ajoutée.