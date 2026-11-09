Vietnam Food Forum 2026 : la conformité aux normes européennes au cœur des échanges

Hanoï (VNA) - Le Vietnam Food Forum 2026 se tiendra le 11 novembre au Centre des expositions et des congrès de Saïgon (SECC), à Hô Chi Minh-Ville, dans le cadre du Salon international de l’industrie alimentaire du Vietnam (Vietnam Foodexpo).

L’événement sera organisé conjointement par l’Agence de promotion du commerce du Vietnam, relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce, le Programme suisse de promotion des importations (SIPPO) et l’Association vietnamienne de l’emballage (VINPAS).

Placé sous le thème "Emballages durables et conformité aux exigences à l’exportation : renforcer la capacité des produits alimentaires vietnamiens à intégrer les chaînes d’approvisionnement de l’UE", cet événement constitue une activité spécialisée destinée à aider les entreprises vietnamiennes du secteur alimentaire à actualiser leurs connaissances sur les politiques commerciales, à mieux répondre aux normes internationales et à élargir leurs possibilités de participation aux chaînes d’approvisionnement mondiales.

La conférence réunira des experts du Bureau vietnamien SPS, du programme SIPPO, de VINPAS et du groupe Eurofins, ainsi que des représentants des ambassades et consulats généraux des pays européens au Vietnam.

Les discussions porteront notamment sur les réglementations applicables aux produits alimentaires importés, les nouvelles tendances de consommation et les difficultés rencontrées par les entreprises vietnamiennes pour accéder aux réseaux de distribution et aux circuits de vente au détail en Europe.

Les participants pourront également bénéficier de retours d’expérience d’entreprises exportatrices exemplaires. Ces échanges leur permettront de renouveler leur approche du développement des produits, de la construction des marques et de l'exploitation des avantages offerts par les accords de libre-échange de nouvelle génération.

Au-delà du partage d'expertise, le forum offrira aux entreprises l'occasion de rencontrer des spécialistes, d'établir des contacts avec des organisations de promotion commerciale et des partenaires européens, ainsi que d'explorer de nouvelles perspectives de coopération et d'échanges commerciaux, dans un contexte de transformation des chaînes d'approvisionnement mondiales.

L'UE demeure l'un des principaux marchés d'exportation de l'industrie alimentaire vietnamienne. Toutefois, ce marché impose des exigences de plus en plus strictes en matière de sécurité sanitaire des aliments, de traçabilité, d'étiquetage et, en particulier, de durabilité des emballages.

Les nouvelles dispositions européennes relatives aux emballages et aux déchets d’emballages (PPWR) imposent notamment aux entreprises exportatrices d’adapter l’ensemble de leurs processus, de la conception et du choix des matériaux au conditionnement et à la préparation des documents attestant de leur conformité.

Cette évolution exige des entreprises qu'elles accordent une attention accrue non seulement à la qualité des produits, mais aussi à leurs méthodes de production, en privilégiant des emballages respectueux de l'environnement et conformes aux normes des marchés importateurs.

À travers Vietnam Food Forum 2026, les entreprises pourront ainsi actualiser leurs connaissances sur les tendances de consommation, les orientations de développement des produits et les nouvelles exigences du marché européen. Les échanges porteront également sur la sécurité alimentaire, les emballages durables, l'étiquetage, la traçabilité et les exigences spécifiques des importateurs, distributeurs et réseaux de vente au détail européens.

L’Agence de promotion du commerce espère que le Vietnam Food Forum 2026 permettra de resserrer davantage les liens entre les entreprises vietnamiennes et les organisations et partenaires européens, tout en associant les activités de présentation et de mise en relation commerciales au renforcement des capacités des entreprises à se conformer aux normes internationales. Cette initiative vise à créer un levier pour promouvoir le développement durable de l’industrie alimentaire vietnamienne dans cette nouvelle période. -VNA