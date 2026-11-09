Le Vietnam et le Japon renforcent leur coopération dans les semi-conducteurs

Hanoï (VNA) – Le Vietnam et le Japon renforcent leur coopération dans le secteur des semi-conducteurs à travers des projets de recherche conjoints, la formation de ressources humaines hautement qualifiées et la commercialisation de puces conçues par des entreprises vietnamiennes. Ces avancées ouvrent de nouvelles perspectives pour attirer les investissements dans les hautes technologies, stimuler l’innovation et permettre au Vietnam de s’intégrer davantage aux chaînes d’approvisionnement mondiales, conformément aux orientations de la Résolution n° 57-NQ/TW.

La coopération entre les deux pays se concrétise notamment par cinq projets de recherche sur les semi-conducteurs, menés conjointement par des universités de premier plan du Vietnam et du Japon. Les contrats de financement, signés en juillet 2026, portent sur plusieurs domaines : les circuits intégrés tridimensionnels, les matériaux semi-conducteurs avancés, les puces sécurisées destinées à l’intelligence artificielle (IA) et les composants électroniques de puissance.

Selon le professeur associé et docteur Le Duc Anh, de la Faculté d’électricité et d’électronique de l’Université de Tokyo, ces projets permettent au Vietnam de passer d’un apprentissage essentiellement théorique des semi-conducteurs à une formation axée sur la recherche appliquée. Sur une période d’environ 42 mois, les étudiants pourront participer à la conception d’expériences, à la fabrication de prototypes, aux mesures et à l’évaluation de la fiabilité des composants, tout en contribuant à la création de propriété intellectuelle.

Cette approche leur permettra d’acquérir des compétences pratiques, notamment en matière de résolution de problèmes techniques et d’optimisation des procédés. Elle favorisera également la cotutelle de doctorants, le partage d’équipements et la constitution d’équipes de recherche communes.

Le professeur Pham Nam Hai, vice-doyen de la Faculté d’électronique de l’Université des sciences de Tokyo, mène avec des partenaires de l’Université nationale de Hanoï, de l’Université de Da Nang et de l’Université nationale de Hô Chi Minh-Ville des recherches sur les semi-conducteurs destinés à l’IA en périphérie (Edge AI), qui permet de traiter les données directement sur les appareils. Les travaux portent notamment sur les matériaux, les mémoires, la conception de puces de contrôle et les logiciels.

Il participe également à un programme financé par le gouvernement japonais visant à former 250 docteurs vietnamiens spécialisés dans les semi-conducteurs, avec la contribution de plus de dix professeurs japonais.

Dans le secteur privé, la livraison par FPT de son premier lot commercial de puces à un client japonais, par l’intermédiaire du groupe japonais Restar, à la fin de 2025, marque une étape importante. Destinées aux imprimantes multifonctions, ces puces de gestion de l’alimentation ont dû satisfaire à des évaluations de leurs caractéristiques électriques, de leur stabilité et de leur fiabilité, ainsi qu’à des essais sur des équipements réels. L’accord entre FPT et Restar prévoit un objectif de distribution de 10 millions de puces en trois ans dans la région Asie-Pacifique, ce volume ne correspondant toutefois pas à des commandes exclusivement destinées au marché japonais.

Pour Le Duc Anh, cette réalisation illustre le passage de la fourniture de ressources humaines et de services de conception au développement de produits sous marque vietnamienne. Le respect des exigences des clients japonais constitue une base solide pour élargir les débouchés et renforcer la position des entreprises vietnamiennes dans la chaîne de valeur.

Le Japon accorde une attention croissante à la sécurité économique et à la résilience des chaînes d’approvisionnement, tout en valorisant ses atouts dans les matériaux, les équipements de fabrication, la mesure et le contrôle. Cette évolution offre au Vietnam des possibilités de développer des capacités complémentaires.

Les opportunités ne se limitent pas aux puces les plus avancées. Les puces de gestion de l’alimentation, les microcontrôleurs, les capteurs et les composants destinés aux équipements industriels disposent de marchés bien identifiés et correspondent davantage aux capacités technologiques que les entreprises vietnamiennes peuvent progressivement développer. Le conditionnement avancé, les essais et l’évaluation de la fiabilité constituent également des domaines à privilégier.

Les échanges entre Viettel et les groupes Nikon et Tokyo Electron témoignent de la volonté de rechercher des partenaires pour développer les capacités nationales de fabrication. Cette ambition suppose toutefois de maîtriser progressivement les opérations, l’étalonnage, la maintenance et l’intégration des équipements, tout en répondant aux exigences en matière d’approvisionnement stable en électricité, d’eau ultrapure, de matériaux spécialisés et de personnel technique.

La Résolution n° 57-NQ/TW du 22 décembre 2024 du Bureau politique sur les avancées décisives dans le développement des sciences et technologies, de l’innovation et de la transformation numérique nationale constitue un cadre pour renforcer cette coopération. Elle place les entreprises au centre de la dynamique, les scientifiques au rang d’acteurs clés et l’État dans un rôle d’orientation.

Le professeur Pham Nam Hai propose ainsi de mettre en place un réseau de coopération à trois niveaux : les universités, chargées de la formation et de la recherche fondamentale ; un ou deux instituts de premier plan, consacrés au développement des technologies clés ; et les entreprises, chargées de transformer les résultats de la recherche en produits commercialisables.

Pour garantir la pérennité des projets menés avec le Japon, Le Duc Anh souligne la nécessité d’investir de manière ciblée dans des laboratoires de référence, de mettre en place des mécanismes de financement adaptés et d’assurer des ressources stables pour la recherche. Les spécialistes formés à l’étranger doivent pouvoir disposer, à leur retour, d’équipements, de collègues et de conditions favorables à la constitution d’équipes de recherche.

Les experts vietnamiens établis au Japon peuvent également jouer un rôle de passerelle dans le choix des technologies, la formation et la mise en relation avec les partenaires. À terme, la mise en place d’un cycle continu allant de la recherche et de la formation à la production et à la commercialisation permettra au Vietnam de mieux attirer les investissements dans les hautes technologies et de renforcer sa place dans les chaînes d’approvisionnement mondiales des semi-conducteurs. -VNA

Vietnam, Japon; semi-conducteurs