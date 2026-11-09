Politique

Directive 07-CT/TW : la diplomatie de Ho Chi Minh en 1946, entre fermeté sur l’indépendance et recherche de la paix

En 1946, le Président Ho Chi Minh a conjugué fermeté sur l’indépendance nationale et souplesse diplomatique pour exploiter toutes les possibilités de préserver la paix et préparer le pays à la résistance.

Nguyễn Thị Vân Hà
Le professeur Furuta Motoo, spécialiste de l’histoire du Vietnam, partage avec un correspondant de l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) au Japon ses analyses sur les activités diplomatiques du Président Ho Chi Minh en 1946. Photo : VNA
Le professeur Furuta Motoo, spécialiste de l’histoire du Vietnam, partage avec un correspondant de l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) au Japon ses analyses sur les activités diplomatiques du Président Ho Chi Minh en 1946. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – La particularité de la diplomatie du Président Ho Chi Minh en 1946 résidait dans sa capacité à allier fermeté sur l’objectif de l’indépendance nationale et souplesse dans la recherche de toutes les possibilités de préserver la paix. Ces efforts ont permis au Vietnam de gagner un temps précieux pour consolider ses forces, d’affirmer sa volonté de paix et de préparer la résistance contre le colonialisme français.

C’est ce qu’a souligné le professeur Furuta Motoo, ancien recteur de l’Université Vietnam-Japon et spécialiste de l’histoire du Vietnam, lors d’un récent entretien avec un correspondant de l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) au Japon.

Selon le professeur, lors de sa visite en France en 1946, le Président Ho Chi Minh a activement exploré différentes voies pour parvenir à un compromis. Outre les négociations officielles et les contacts avec les dirigeants du gouvernement français, il a rencontré des représentants de partis politiques et de différents courants, organisé des conférences de presse, accordé des interviews et échangé avec diverses catégories de la population française. Ces démarches visaient à faire connaître au public français les aspirations du peuple vietnamien à l’indépendance et à l’unité nationales, ainsi que sa volonté de coopération avec la France, sans jamais transiger sur les intérêts fondamentaux de la nation.

Évoquant la décision du Président Ho Chi Minh de poursuivre les négociations et de signer le Modus vivendi du 14 septembre 1946, après l’échec de la Conférence de Fontainebleau, le professeur Furuta Motoo estime qu’elle témoignait de sa volonté persistante de parvenir à un accord, alors que les forces colonialistes françaises bellicistes en Indochine multipliaient les provocations contre le gouvernement de la République démocratique du Vietnam.

Selon lui, ce Modus vivendi constituait une solution politique souple qui a permis de prolonger la période de paix et donné au Vietnam davantage de temps pour consolider ses forces avant le déclenchement de la Résistance nationale. S’il n’a pas permis d’éviter la guerre, il a contribué à accentuer les divisions au sein de la France sur la question vietnamienne, conformément à la politique consistant à gagner des amis et à réduire le nombre d’ennemis.

Le professeur souligne également que la persévérance du Président Ho Chi Minh dans la recherche d’une solution pacifique jusqu’au 19 décembre 1946 a joué un rôle important dans le renforcement de la confiance et de la détermination de la population vietnamienne. Celle-ci avait conscience que le pays avait épuisé toutes les possibilités de conciliation et qu’il était finalement contraint de combattre pour défendre son indépendance et son droit à l’existence. L’esprit « Se sacrifier pour que vive la Patrie » s’inscrivait ainsi dans le prolongement de ces efforts de paix : lorsque toute possibilité de compromis avait disparu, la détermination à défendre l’indépendance est devenue le moteur de la Résistance nationale.

Revenant sur la guerre de résistance contre les colonialistes français (1946-1954), le professeur Furuta Motoo estime que les initiatives diplomatiques de 1946, notamment la visite du Président Ho Chi Minh en France, ont revêtu une importance considérable, même si elles n’ont pas empêché le déclenchement de la guerre. Elles ont permis au Vietnam de gagner du temps pour consolider ses bases, de diviser les forces adverses, de préparer la résistance et de faire connaître ses aspirations pacifiques à l’opinion publique internationale.

Selon le professeur, la portée de la diplomatie vietnamienne en 1946 doit être appréciée à la lumière de l’ensemble du processus ayant conduit à la victoire de la résistance, couronnée par la victoire de Dien Bien Phu et la signature des Accords de Genève en 1954. Elle illustre la cohérence de la pensée diplomatique de Ho Chi Minh : rester ferme sur les principes de l’indépendance et de l’unité nationales, exploiter toutes les possibilités diplomatiques pour défendre le pays et, lorsque cela s’avère nécessaire, conjuguer l’action diplomatique à la force militaire et à celle de tout le peuple. Cette approche a contribué de manière importante à la victoire du Vietnam dans sa guerre de résistance contre le colonialisme français. -VNA

Nguyễn Thị Vân Hà
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#DLVN #Directive 07-CT/TW #diplomatie de Ho Chi Minh
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