Environnement

Le Vietnam parmi les pays ayant enregistré des progrès notables en matière d’infrastructure qualité

Le Vietnam se classe au 47e rang sur 170 pays et territoires évalués dans l’indice 2026 de l’infrastructure qualité pour le développement durable (QI4SD), établi par l’ONUDI, avec un score de 52,8 points. Cette reconnaissance met en lumière les progrès accomplis par le pays dans le renforcement de ses capacités en matière de normalisation, de métrologie, d’accréditation et d’évaluation de la conformité, autant de leviers essentiels à une croissance verte, numérique et durable.

Le cœur du Centre financier international sur la péninsule de Thu Thiem. Photo : VNA
Le cœur du Centre financier international sur la péninsule de Thu Thiem. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Vietnam se classe au 47e rang sur 170 pays et territoires évalués dans l’indice 2026 de l’infrastructure qualité pour le développement durable (QI4SD), établi par l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI). L’organisation le distingue parmi les pays ayant enregistré des progrès significatifs dans ce domaine.

Publié à l’occasion du Forum mondial de la qualité 2026, tenu du 4 au 6 novembre à Vienne, en Autriche, cet indice attribue au Vietnam un score de 52,8 points. Selon un représentant de la Commission nationale des normes, de la métrologie et de la qualité, cette reconnaissance de l’ONUDI constitue un "signal positif" pour les efforts déployés ces dernières années en faveur du développement de l’infrastructure qualité.

Élaboré par l’ONUDI et publié pour la première fois en 2022, le QI4SD vise à évaluer le niveau de développement de l’infrastructure qualité d’un pays ainsi que sa contribution à la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies. Il repose sur 37 indicateurs répartis en cinq composantes : la normalisation, la métrologie, l’accréditation, l’évaluation de la conformité et la politique qualité.

Dans cet indice, l’infrastructure qualité ne désigne pas les infrastructures physiques telles que les routes, les ponts, les usines ou les centres de données. Elle englobe un ensemble d’organisations, de réglementations, de normes, de procédures et de services techniques visant à garantir que les produits et services répondent aux exigences en matière de qualité, de sécurité et de protection de l’environnement.

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Le Vietnam se classe au 47e rang sur 170 pays et territoires évalués dans l’indice 2026 de l’infrastructure qualité pour le développement durable (QI4SD). Photo: UNIDO

Par rapport à l’évaluation de 2024, le Vietnam a gagné 1,6 point, son score passant de 51,2 à 52,8 points. Son classement est toutefois passé de la 42e à la 47e place, en partie en raison de l’augmentation du nombre de pays et territoires évalués, qui est passé de 155 à 170.

Cette année, l’ONUDI a procédé pour la première fois à une analyse des progrès réalisés entre deux éditions, à partir d’un ensemble d’indicateurs harmonisés sur les plans méthodologique et statistique, dénommé "Harmonised QI4SD Index". Cette approche permet de mieux cerner les améliorations concrètes apportées à chacune des composantes de l’infrastructure qualité, plutôt que de se limiter au classement général. En raison des changements intervenus dans le nombre de pays évalués, les indicateurs et la méthodologie, les scores globaux des deux éditions ne peuvent toutefois pas être directement comparés pour mesurer les progrès de manière absolue.

Outre l’augmentation de son score, le Vietnam figure parmi les pays ayant enregistré des progrès significatifs en matière d’infrastructure qualité entre 2024 et 2026, aux côtés de la Colombie, de l’Iran, du Nigeria et de l’Ouzbékistan.

Selon un représentant de la Commission nationale des normes, de la métrologie et de la qualité, cette reconnaissance souligne l’importance des investissements coordonnés dans le renforcement des capacités en matière de normalisation, de métrologie, d’accréditation et d’évaluation de la conformité.

À mesure que les économies évoluent vers des modèles plus verts, numériques et durables, l’infrastructure qualité devient un socle essentiel pour améliorer la qualité des produits, garantir la sécurité, faciliter les échanges commerciaux et soutenir l’innovation.

Les résultats du QI4SD 2026 ne se limitent pas à reconnaître les progrès accomplis par le Vietnam. Ils soulignent également la nécessité de transformer ces avancées en retombées concrètes au bénéfice des entreprises, de la population et de l’économie nationale. -VNA

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