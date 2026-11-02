Environnement

Quatre provinces du Nord menacées par des crues éclairs et glissements de terrain

Des crues soudaines menacent les cours d’eau secondaires, tandis que des glissements de terrain risquent de se produire sur les versants abrupts de plusieurs communes et quartiers, notamment à Ban Bo, Binh Lu, Muong Ang, Muong Lan, Bac Hà, Ban Liên, Hô Thâu et Tân Quang.

En juin, un glissement de terrain s'est produit sur un tronçon de la route provinciale 135 dans la commune de Nâm Tam, située dans la province montagneuse de Lai Châu, dans le nord du pays. Photo : VNA
En juin, un glissement de terrain s'est produit sur un tronçon de la route provinciale 135 dans la commune de Nâm Tam, située dans la province montagneuse de Lai Châu, dans le nord du pays. Photo : VNA

Hanoi (VNA) - Le Centre national de prévision hydrométéorologique alerte sur les risques de crues soudaines et de glissements de terrain dans les provinces montagneuses de Diên Biên, Lai Châu, Lào Cai et Tuyên Quang (Nord), alors que les précipitations devraient se poursuivre au cours des six prochaines heures.

Ce lundi 2 novembre, entre 7h30 et 12h30, ces quatre localités devraient enregistrer de nouvelles pluies. Les cumuls de précipitations oscilleront généralement entre 20 et 50 mm, pouvant dépasser localement les 80 mm. Dans la province de Tuyên Quang, les cumuls de précipitations pourraient localement dépasser les 120 mm.

Ces fortes pluies font craindre des crues éclairs le long des petits cours d’eau, ainsi que des glissements de terrain sur les versants abrupts de plusieurs communes et quartiers, notamment à Ban Bo, Binh Lu, Muong Ang, Muong Lan, Bac Hà, Ban Liên, Hô Thâu et Tân Quang.

Le niveau de risque de catastrophe naturelle pour les crues soudaines, les glissements de terrain et les affaissements de terrain provoqués par de fortes pluies ou des ruissellements est établi au niveau 1.

Conformément à la décision n°18/2021, le risque de catastrophe naturelle de niveau 1, associé à la couleur bleu clair, correspond à un seuil de vigilance faible.

Les crues soudaines et les glissements de terrain menacent des vies humaines et font peser de graves risques sur l’environnement.

Ces phénomènes pourraient localement paralyser les transports, bloquer les axes routiers et détruire des infrastructures résidentielles ou économiques. De telles dégradations se traduiraient par de lourdes pertes pour la production et le tissu socio-économique local.

Face à la situation, l’agence hydrométéorologique appelle les autorités locales à inspecter les zones où l’écoulement des eaux pourrait être entravé. Elle demande également d’identifier les secteurs vulnérables au sein de leurs juridictions afin de déployer, sans tarder, des mesures de prévention et d’urgence. – VNA

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#risques de crues soudaines et de glissements de terrain #Centre national de prévision hydrométéorologique
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