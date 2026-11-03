Environnement

Le fascinant ballet de la Lune du Castor et des étoiles va embraser le ciel de novembre

Avec la fin de la saison des pluies, les conditions deviennent enfin idéales pour lever les yeux vers la nuit noire et observer une succession de rendez-vous célestes remarquables, rythmés notamment par la super Lune du Castor et deux pluies d’étoiles filantes.

En octobre 2025, la pluie d'étoiles filantes des Draconides s'enflamme lors d'un pic d'activité spectaculaire de plusieurs heures. Photo : suckhoedoisong.vn
En octobre 2025, la pluie d'étoiles filantes des Draconides s'enflamme lors d'un pic d'activité spectaculaire de plusieurs heures. Photo : suckhoedoisong.vn

Hanoi (VNA) – Les passionnés d’astronomie vietnamiens s’apprêtent à vivre un mois de novembre 2026 exceptionnel, rythmé par une super lune et deux pluies de météores, à la faveur d’un ciel nocturne dégagé par la fin de la saison des pluies.

Selon le site spécialisé Timeanddate.com, le calendrier céleste réserve de magnifiques rendez-vous, entre ballets planétaires, pluies d’étoiles filantes et une pleine lune exceptionnellement éclatante.

Les Taurides du Sud ouvrent le bal

Le bal s’ouvre dès la nuit du 4 au 5 novembre avec le pic d’activité des Taurides du Sud. Si cet essaim ne produit en moyenne que cinq à dix météores par heure dans des conditions optimales, il est particulièrement redouté des observateurs pour ses spectaculaires "bolides", de très vives boules de feu.

Ces météores traversent l’atmosphère terrestre à une vitesse relativement faible. Cette lenteur apparente offre parfois le spectacle de traînées lumineuses intenses, capables de persister quelques instants dans la voûte céleste.

Pour les passionnés, la fenêtre d’observation reste ouverte : l’essaim demeurera actif jusqu’au 20 novembre, multipliant les chances d’apercevoir ces éclats lumineux bien après la nuit de pointe.

Le ciel s’enflammera au pic des Léonides.

Fascinant ballet cosmique de novembre, les Léonides, l’une des pluies d’étoiles filantes les plus célèbres de l’année, connaîtront leur pic d’activité dans la nuit du 17 au 18 novembre, ont annoncé les astronomes.

Dans des conditions d’observation optimales, les amateurs d’astronomie pourront observer jusqu’à 15 météores par heure. Ces débris poussiéreux, issus de la comète 55P/Tempel-Tuttle, pénètrent dans l’atmosphère terrestre à une vitesse vertigineuse de 71 kilomètres par seconde. Cette caractéristique fait des Léonides l’un des essaims météoritiques les plus rapides observés chaque année.

Pour profiter pleinement du spectacle, les spécialistes conseillent de s’éloigner de la pollution lumineuse des villes et de privilégier un site sombre. S’il est inutile de pointer son regard uniquement vers la constellation du Lion — d’où les météores semblent s’échapper —, scruter une large portion de la voûte céleste maximisera les chances d’observation.

L’éclatante promesse de la super Lune du Castor

La Super Lune du Castor illuminera le ciel le 24 novembre prochain, offrant un spectacle d’une intensité rare pour les passionnés d’astronomie, avant de céder la place à un défilé de planètes tout au long du mois.

Cette pleine lune de novembre, traditionnellement baptisée «Lune du Castor» en référence aux traditions nord-américaines marquant la période où ces rongeurs consolident leurs huttes avant l’hiver, doublera d’intensité cette année.

En raison de sa proximité maximale avec la Terre, l’astre se transformera en «super Lune», affichant un diamètre apparent plus large et un éclat nettement plus vif qu’à l’accoutumée. Un tableau spectaculaire qui aura toutefois un revers : la forte luminosité lunaire éclipsera les étoiles les plus discrètes et les météores environnants.

Le reste du mois de novembre sera rythmé par d’autres rendez-vous célestes majeurs. Dès le 16 novembre, Mars et Jupiter frôleront une trajectoire commune dans une parade visuelle resserrée, tandis que Vénus atteindra son pic de brillance en fin de mois. Le 25 novembre, Uranus se trouvera en opposition optimale pour l’observation, bien que l’utilisation de jumelles ou d’un télescope reste indispensable pour distinguer la lointaine planète bleue.

Pour les observateurs au Vietnam, la qualité du spectacle dépendra fortement de la météo locale, de la couverture nuageuse et de la pollution lumineuse urbaine. Les experts recommandent de privilégier les zones isolées et d’accorder une vingtaine de minutes à l’œil humain pour s’adapter à l’obscurité. – VNA

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#ballet de la Lune du Castor et des étoiles #Taurides du Sud #Léonides
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