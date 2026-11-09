Tourisme

Le Vietnam séduit de plus en plus les voyageurs tchèques

Le Vietnam, notamment Hanoï, figure parmi les destinations long-courriers de plus en plus prisées par les touristes tchèques pour les fêtes de fin d’année 2026-2027. Les recherches de vols vers la capitale vietnamienne ont progressé de 47 % sur un an, une tendance favorisée notamment par l’ouverture d’une liaison aérienne directe Prague-Hanoï en octobre 2026.

Le port de croisière international d'Ha Long accueille les touristes internationaux. Photo : VNA
Le port de croisière international d'Ha Long accueille les touristes internationaux. Photo : VNA

Prague (VNA) – La demande des voyageurs tchèques pour les destinations long-courriers durant les fêtes de fin d’année 2026-2027 continue de progresser. Le Vietnam, la Thaïlande et Zanzibar suscitent un intérêt croissant, tandis que certaines destinations du Moyen-Orient enregistrent un recul de la fréquentation en raison des conflits régionaux.

Il convient notamment de relever que les recherches de vols à destination de Hanoï ont augmenté de 47 % sur un an.

Selon l’agence de voyages Student Agency, Hanoï figure cet hiver parmi les trois destinations les plus recherchées par sa clientèle. Lukas Kubat, porte-parole de l’agence, explique que cette tendance pourrait être en partie favorisée par l’ouverture, en octobre 2026, d’une nouvelle liaison aérienne directe entre Prague et Hanoï. Bangkok et Phuket, en Thaïlande, restent toutefois les destinations les plus vendues par l’agence.

L’Association des tour-opérateurs et agents de voyages de la République tchèque (ACCKA) indique que, pour les fêtes de fin d’année, les destinations long-courriers les plus prisées comprennent la Thaïlande, Zanzibar, la République dominicaine, les Maldives, le Vietnam, les Philippines et le Mexique. Parmi les destinations plus proches, l’Égypte demeure également très appréciée.

Katerina Chaloupkova, directrice exécutive de l’ACCKA, précise que les clients privilégient majoritairement les séjours « tout compris » d’environ une semaine, même si certains optent pour des voyages plus longs, notamment en Égypte.

Les vols directs stimulent la demande pour les destinations lointaines

Le Cambodge et l’île chinoise de Hainan figurent parmi les nouvelles destinations desservies par des vols charters directs au départ de Prague. Selon les agences de voyages, le développement des liaisons directes rend les destinations lointaines plus accessibles aux vacanciers.

Petr Kostka, de la société EXIM Tours, souligne que les vols sans escale réduisent la durée des trajets et rendent les destinations long-courriers plus attrayantes pour les voyageurs.

L’agence Fischer observe une tendance similaire. Son porte-parole, Jan Bezdek, indique que le Vietnam, le Cambodge, la République dominicaine et Zanzibar comptent parmi les destinations privilégiées par ses clients. Le programme des vols d’hiver de l’aéroport de Prague relie cette année la capitale tchèque à 145 destinations, soit 12 de plus que l’année précédente. À l’inverse de la tendance à la hausse observée dans les destinations asiatiques et certaines autres régions, les agences de voyages tchèques font état d’une baisse de plusieurs dizaines de pour cent, par rapport à la même période de l’année dernière, du nombre de voyageurs se rendant aux Émirats arabes unis (EAU) et à Oman. Selon Petr Kostka, EXIM Tours n’a pas encore repris ses vols charters vers ces deux pays. Les conflits régionaux sont considérés comme l’un des facteurs pesant sur la demande touristique.

Toutefois, le recul du nombre de voyageurs se rendant dans certains pays du Moyen-Orient ne signifie pas que les Tchèques se désintéressent des voyages au long cours. Ils se tournent simplement vers d’autres destinations. -VNA

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