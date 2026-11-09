Le Temple de la Littérature de Bac Ninh, symbole de la tradition du savoir

Bac Ninh (VNA) – À l’instar du Temple de la Littérature – Quoc Tu Giam de Hanoï, le Temple de la Littérature de Bac Ninh, situé dans le quartier de Vo Cuong, est un lieu de culte et de préservation de la mémoire des concours mandarinaux ainsi que de la tradition du goût pour l’étude dans la région de Kinh Bac. Ce monument historique et culturel de grande valeur constitue également un haut lieu de transmission des traditions éducatives, encourageant les jeunes générations à cultiver le savoir, à honorer les talents et à poursuivre leurs aspirations.



Édifié sous la dynastie des Le postérieurs dans le secteur de Thi Cau, sur le territoire de Kinh Bac, le Temple de la Littérature de Bac Ninh a été transféré en 1893 sur le mont Phuc Son, dans l’actuel quartier de Vo Cuong. Consacré à Confucius et aux grands sages confucéens, il rend également hommage aux lauréats des concours mandarinaux de la région, qui ont contribué au développement du pays sous les dynasties féodales.



Restauré à plusieurs reprises, le site forme aujourd’hui un ensemble architectural harmonieux comprenant le portique à trois entrées, le pavillon des cérémonies, le sanctuaire arrière, les ailes latérales gauche et droite ainsi que le bâtiment de préparation. L’ensemble est entouré de jardins verdoyants qui préservent l’atmosphère solennelle et ancienne du lieu.



Depuis le portique, les différents édifices s’ordonnent le long d’un axe architectural empreint de solennité et de sérénité, reflétant la conception confucéenne de l’ordre et de la hiérarchie. Dans le sanctuaire arrière, espace le plus sacré du complexe, se trouvent les autels de Confucius et des sages confucéens. Les visiteurs viennent s’y recueillir et s’engager à étudier, à se perfectionner et à servir le pays.

Les élèves découvrent l'histoire et la valeur des objets exposés au Temple de la Littérature de Bac Ninh. Photo : VNA





L’un des éléments les plus remarquables du site est constitué par les 12 stèles en pierre intitulées « Kim bang luu phuong » (Registre d’or des hommes illustres), gravées en 1889, sous le règne du roi Thanh Thai, à l’initiative du docteur Do Trong Vi. Elles consignent les noms, les origines, les sessions d’examen, les titres et les fonctions des lauréats des concours mandarinaux de haut niveau de la région de Kinh Bac. Reconnues Trésors nationaux en 2020, elles constituent une source documentaire d’une valeur inestimable. Le Temple avait auparavant été classé monument historique et culturel national en 1988.



Selon Nguyen Huu Chien, membre du Comité de gestion des monuments de Bac Ninh, le site incarne la tradition du respect des enseignants et du savoir. Chaque stèle rappelle les mérites des ancêtres et exhorte les jeunes générations à persévérer dans leurs études.



Historiquement, sur près de 3 000 docteurs recensés dans le pays sous les dynasties féodales, 677 étaient originaires de Bac Ninh-Kinh Bac, soit près du quart du total. La région a vu naître de nombreuses personnalités illustres, dont Le Van Thinh, premier lauréat du titre de Trang nguyen dans l’histoire du Vietnam, et Nguyen Dang Dao, également titulaire de ce titre dans les deux royaumes. Elle abrite aussi des villages réputés pour leur tradition d’excellence scolaire, tels que Kim Doi, dans le quartier de Vu Ninh, surnommé le « village des docteurs », qui a donné 18 lauréats de la famille Nguyen et 7 de la famille Pham, Tam Son, avec 21 docteurs, ou encore Vong Nguyet, qui en compte 8.



Aujourd’hui, les réussites des jeunes générations perpétuent cet héritage prestigieux. Le Temple accueille régulièrement des élèves méritants venus rendre hommage à leurs prédécesseurs. Parmi eux figure Nguyen Huu Tien Hung, ancien élève du lycée d’élite de Bac Ninh et médaillé d’or aux Olympiades internationales de chimie 2024. Il témoigne de l’inspiration que lui apporte ce lieu chargé d’histoire, mais aussi du sentiment de responsabilité qu’il lui transmet.



Le site accueille désormais diverses cérémonies à vocation éducative ainsi que des remises de prix destinées à encourager les élèves et les étudiants. Afin de préserver et de valoriser ce patrimoine, une équipe est chargée de son entretien quotidien. En 2025, l’inauguration du temple dédié au Président Ho Chi Minh et l’aménagement du parc du Temple de la Littérature sont venus élargir cet espace culturel. Des noms gravés dans la pierre aux succès intellectuels d’aujourd’hui, le Temple de la Littérature de Bac Ninh demeure un symbole vivant de la tradition du savoir, tournée vers l’avenir. -VNA