Culture-Sports

Le Temple de la Littérature de Bac Ninh, symbole de la tradition du savoir

Le Temple de la Littérature de Bac Ninh, haut lieu de mémoire de la région de Kinh Bac, perpétue la tradition du goût pour l’étude, du respect du savoir et de la valorisation des talents.

Le Temple de la Littérature de Bac Ninh, situé dans le quartier de Vo Cuong, est un lieu de culte et de préservation de la mémoire des concours mandarinaux ainsi que de la tradition du goût pour l’étude dans la région de Kinh Bac. Photo : VNA
Le Temple de la Littérature de Bac Ninh, situé dans le quartier de Vo Cuong, est un lieu de culte et de préservation de la mémoire des concours mandarinaux ainsi que de la tradition du goût pour l’étude dans la région de Kinh Bac. Photo : VNA

Bac Ninh (VNA) – À l’instar du Temple de la Littérature – Quoc Tu Giam de Hanoï, le Temple de la Littérature de Bac Ninh, situé dans le quartier de Vo Cuong, est un lieu de culte et de préservation de la mémoire des concours mandarinaux ainsi que de la tradition du goût pour l’étude dans la région de Kinh Bac. Ce monument historique et culturel de grande valeur constitue également un haut lieu de transmission des traditions éducatives, encourageant les jeunes générations à cultiver le savoir, à honorer les talents et à poursuivre leurs aspirations.

Édifié sous la dynastie des Le postérieurs dans le secteur de Thi Cau, sur le territoire de Kinh Bac, le Temple de la Littérature de Bac Ninh a été transféré en 1893 sur le mont Phuc Son, dans l’actuel quartier de Vo Cuong. Consacré à Confucius et aux grands sages confucéens, il rend également hommage aux lauréats des concours mandarinaux de la région, qui ont contribué au développement du pays sous les dynasties féodales.

Restauré à plusieurs reprises, le site forme aujourd’hui un ensemble architectural harmonieux comprenant le portique à trois entrées, le pavillon des cérémonies, le sanctuaire arrière, les ailes latérales gauche et droite ainsi que le bâtiment de préparation. L’ensemble est entouré de jardins verdoyants qui préservent l’atmosphère solennelle et ancienne du lieu.

Depuis le portique, les différents édifices s’ordonnent le long d’un axe architectural empreint de solennité et de sérénité, reflétant la conception confucéenne de l’ordre et de la hiérarchie. Dans le sanctuaire arrière, espace le plus sacré du complexe, se trouvent les autels de Confucius et des sages confucéens. Les visiteurs viennent s’y recueillir et s’engager à étudier, à se perfectionner et à servir le pays.

vnanet_potal-lan-toa-gia-tri-bao-vat-quoc-gia-12-bia-kim-bang-luu-phuong-8739511.jpg
Les élèves découvrent l'histoire et la valeur des objets exposés au Temple de la Littérature de Bac Ninh. Photo : VNA



L’un des éléments les plus remarquables du site est constitué par les 12 stèles en pierre intitulées « Kim bang luu phuong » (Registre d’or des hommes illustres), gravées en 1889, sous le règne du roi Thanh Thai, à l’initiative du docteur Do Trong Vi. Elles consignent les noms, les origines, les sessions d’examen, les titres et les fonctions des lauréats des concours mandarinaux de haut niveau de la région de Kinh Bac. Reconnues Trésors nationaux en 2020, elles constituent une source documentaire d’une valeur inestimable. Le Temple avait auparavant été classé monument historique et culturel national en 1988.

Selon Nguyen Huu Chien, membre du Comité de gestion des monuments de Bac Ninh, le site incarne la tradition du respect des enseignants et du savoir. Chaque stèle rappelle les mérites des ancêtres et exhorte les jeunes générations à persévérer dans leurs études.

Historiquement, sur près de 3 000 docteurs recensés dans le pays sous les dynasties féodales, 677 étaient originaires de Bac Ninh-Kinh Bac, soit près du quart du total. La région a vu naître de nombreuses personnalités illustres, dont Le Van Thinh, premier lauréat du titre de Trang nguyen dans l’histoire du Vietnam, et Nguyen Dang Dao, également titulaire de ce titre dans les deux royaumes. Elle abrite aussi des villages réputés pour leur tradition d’excellence scolaire, tels que Kim Doi, dans le quartier de Vu Ninh, surnommé le « village des docteurs », qui a donné 18 lauréats de la famille Nguyen et 7 de la famille Pham, Tam Son, avec 21 docteurs, ou encore Vong Nguyet, qui en compte 8.

Aujourd’hui, les réussites des jeunes générations perpétuent cet héritage prestigieux. Le Temple accueille régulièrement des élèves méritants venus rendre hommage à leurs prédécesseurs. Parmi eux figure Nguyen Huu Tien Hung, ancien élève du lycée d’élite de Bac Ninh et médaillé d’or aux Olympiades internationales de chimie 2024. Il témoigne de l’inspiration que lui apporte ce lieu chargé d’histoire, mais aussi du sentiment de responsabilité qu’il lui transmet.

Le site accueille désormais diverses cérémonies à vocation éducative ainsi que des remises de prix destinées à encourager les élèves et les étudiants. Afin de préserver et de valoriser ce patrimoine, une équipe est chargée de son entretien quotidien. En 2025, l’inauguration du temple dédié au Président Ho Chi Minh et l’aménagement du parc du Temple de la Littérature sont venus élargir cet espace culturel. Des noms gravés dans la pierre aux succès intellectuels d’aujourd’hui, le Temple de la Littérature de Bac Ninh demeure un symbole vivant de la tradition du savoir, tournée vers l’avenir. -VNA

source
#Nghị quyết 71 #Giáo Dục #Đào Tạo #NQ 71 #Temple de la Littérature de Bac Ninh #tradition du savoir #l’étude #Temple de la Littérature
Suivez VietnamPlus

La culture éclaire la voie

Éducation-Formation

Sur le même sujet

Les délégués posent devant le nouveau plan de visite du Temple de la Littérature, à Hanoi, le 3 novembre. Photo: VNA

Le Temple de la Littérature s’offre un nouveau parcours de visite pour les 950 ans du Quôc Tu Giam

Conçus par une équipe d’architectes et de docteurs formés en France, aujourd’hui enseignants à l’Université d’architecture de Hanoi, ces outils allient recherche historique, analyse architecturale et techniques modernes de valorisation du patrimoine, visant à enrichir l’expérience des visiteurs tout en posant les bases d’une coopération durable pour la conservation et la promotion de ce patrimoine.

Voir plus

La valorisation des valeurs culturelles et l'efficacité des mouvements d'émulation patriotique contribuent à renforcer la solidarité entre les différentes composantes de la population et à construire des communautés unies et durables, notamment dans le contexte de la réorganisation de l'appareil politique. Photo: VNA

📝Édito : La culture, pilier du renforcement de la grande union nationale

La valorisation des valeurs culturelles et l'efficacité des mouvements d'émulation patriotique contribuent à renforcer la solidarité entre les différentes composantes de la population et à construire des communautés unies et durables, notamment dans le contexte de la réorganisation de l'appareil politique.

Les costumes traditionnels contribuent à affirmer l’identité culturelle des Cham musulmans. Photo : VNA

Les costumes traditionnels, reflets de l’identité culturelle des Cham musulmans

Les Cham musulmans, principalement établis dans la province d’An Giang et plusieurs localités du sud du Vietnam, possèdent une identité culturelle profondément marquée par la foi islamique. Leurs costumes traditionnels, aux coupes, couleurs et matières variées, reflètent à la fois leurs goûts esthétiques et le respect des préceptes religieux. Transmis de génération en génération, ils constituent un élément essentiel du patrimoine culturel de cette communauté.

La Hanoïenne Nguyen Yen Trang est sacrée Miss Vietnam 2026. Photo: comité d'organisation

La Hanoïenne Nguyen Yen Trang sacrée Miss Vietnam 2026

S'imposant devant 24 autres finalistes, Nguyen Yen Trang s'est particulièrement distinguée lors de l'épreuve d'éloquence grâce à une intervention remarquée sur la fierté d’appartenir à un pays pacifique et l’aspiration à contribuer à la communauté internationale.

Le pho à la moelle de bœuf grillée servi au restaurant vietnamien de Hiêu Lê, installé à Medellín, en Colombie. Photo: thanhnien.vn

Pho et nuoc mam : Quand l’âme vietnamienne se mijote en Colombie

Dans cette contrée d’Amérique du Sud, située à près d’un demi-tour de cadran du Vietnam, la simple vue d’une assiette d’herbes aromatiques et les effluves subtils d’un nuoc mam (saumure de poisson) accompagnant un plat suffisent à offrir aux expatriés vietnamiens une parenthèse sensorielle, le sentiment fugace d’être enfin rentrés chez eux.

Les inscriptions rupestres (« Ma nhai ») du mont Non Nuoc, dans la province de Ninh Binh, constituent un patrimoine documentaire composé de textes en chinois classique, en écriture nôm et en vietnamien romanisé (quôc ngu), gravés directement sur les parois rocheuses du site historique et paysager national spécial du mont Non Nuoc. Photo : VNA

Les inscriptions de Pho Hien et du mont Non Nuoc reconnues par l’UNESCO

Lors de sa 11e réunion générale, tenue le 5 novembre à Jakarta, le Comité régional du Programme Mémoire du monde de l’UNESCO pour l’Asie et le Pacifique (MOWCAP) a inscrit à son registre les inscriptions sur stèles de Pho Hien (Hung Yen) et les inscriptions rupestres du mont Non Nuoc (Ninh Binh).

Inscriptions gravées sur les parois rocheuses (Ma Nhai) du mont Non Nuoc, dans la province de Ninh Binh. Photo: VNA

Deux nouveaux patrimoines documentaires vietnamiens inscrits au registre de l'UNESCO

Les résultats, annoncés officiellement le 5 novembre, témoignent de la grande diversité du patrimoine documentaire de la zone Asie-Pacifique. Ils reflètent également des exigences accrues en matière d'identification, de préservation et de valorisation des ressources documentaires ayant une portée historique, culturelle et sociale majeure.

Lidia Brito, sous-directrice générale de l’UNESCO pour la Priorité Afrique et les Relations extérieures. Photo : L’UNESCO

L’UNESCO salue les contributions du Vietnam à la coopération multilatérale

Dans un échange au correspondant de l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) à Paris, Lidia Brito, sous-directrice générale de l’UNESCO pour la Priorité Afrique et les Relations extérieures a salué les contributions du Vietnam dans les domaines de l’éducation, de la science, de la culture et de l’information au sein de l'UNESCO.

Une répétition générale du spectacle de feux d'artifice au stade national de My Dinh, à Hanoi. Photo: NDEL

Hanoi offre une programmation foisonnante pour la Journée de la culture vietnamienne

Un spectacle de grande envergure mêlant musique et jeux de lumière s'apprête à faire vibrer le stade national de My Dinh le 24 novembre prochain. Attendu par quelque 50 000 spectateurs, cet événement d'exception sera couronné par un feu d'artifice et fera l'objet d'une retransmission télévisée en direct à l'échelle nationale.

Sous les projecteurs : le sacre des trois finalistes de Miss Monde Vietnam 2025. Photo : Comité d’organisation

Le Vietnam découvrira sa Miss Monde 2026 au prochain printemps

Miss Monde Vietnam 2026 s’apprête à donner son coup d’envoi. Les organisateurs ont dévoilé le calendrier officiel d’un marathon de cinq mois, combinant beauté, intellect et engagement social, qui se déroulera de novembre 2026 à mars 2027 afin d’élire la future représentante du pays concours international Miss Monde.

Le mont Non Nuoc abrite 43 stèles rupestres (appelées « Ma nhai », soit des inscriptions gravées directement sur la roche naturelle), datant du XIVe au XXe siècle. Photo: dangcongsan.vn

Deux ensembles du patrimoine documentaire vietnamien inscrits au Registre régional de l’UNESCO

Deux ensembles du patrimoine documentaire vietnamien, les inscriptions rupestres du mont Non Nuoc à Ninh Binh et les stèles de pierre de Pho Hien à Hung Yen, viennent d’être inscrits au Registre « Mémoire du monde » de l’UNESCO pour l’Asie-Pacifique. Cette double reconnaissance porte à 13 le nombre d’éléments du patrimoine documentaire vietnamien inscrits dans le cadre de ce programme.

Le permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, Trân Câm Tu remet un cadeau aux autorités locales. Photo: VNA

À Da Nang, un haut responsable du Parti appelle à renforcer la grande union nationale et à préserver les valeurs culturelles

À l’occasion de la Journée de la grande union nationale, célébrée le 5 novembre dans le village de Bô Ban, à Da Nang, le permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, Trân Câm Tu, a appelé à renforcer la solidarité communautaire, à préserver les valeurs culturelles traditionnelles et à mobiliser les habitants pour construire un village prospère, civilisé et heureux.