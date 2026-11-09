Le SG du Parti et président vietnamien To Lam entame une visite officielle au Japon

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, son épouse Ngo Phuong Ly et la délégation vietnamienne de haut rang l'accompagnant, sont arrivés, à 14h30 (heure locale) le 8 novembre, à Tokyo, entamant une visite officielle au Japon, à l’invitation de l’État japonais.

Tokyo (VNA) - Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, son épouse Ngo Phuong Ly et la délégation vietnamienne de haut rang l'accompagnant, sont arrivés, à 14h30 (heure locale) le 8 novembre, à Tokyo, entamant une visite officielle au Japon, à l’invitation de l’État japonais.

Dès son arrivée, le secrétaire général et président To Lam a rencontré le personnel des représentations vietnamiennes et des membres de la communauté vietnamienne au Japon.

Dans son rapport présenté lors de cette rencontre, l’ambassadeur du Vietnam au Japon, Pham Quang Hieu, a fait savoir que la communauté vietnamienne au Japon compte plus de 700.000 personnes, réparties dans les 47 préfectures du pays, la deuxième plus grande communauté étrangère au Japon.

Le secrétaire général et président To Lam a souligné que l’année 2026 marque le début de la mise en œuvre de la Résolution du 14e Congrès national du Parti, ouvrant ainsi une nouvelle phase de développement. Le Vietnam s’emploie à mettre en œuvre des politiques de développement majeures et a besoin, pour ce faire, des contributions de scientifiques, d’experts, d’entrepreneurs et d’intellectuels dotés d’une expérience internationale.

Il a exhorté le personnel des représentations vietnamiennes à améliorer la gestion des affaires communautaires et la protection des citoyens, tout en apportant un soutien opportun aux ressortissants vietnamiens au Japon.

Appelant les Vietnamiens au Japon à cultiver la solidarité et l’entraide, il a encouragé le développement de l’enseignement de la langue vietnamienne afin de la préserver auprès des jeunes générations. Il a également invité la communauté à apporter une contribution concrète - en termes de connaissances comme de ressources - au développement national, et à agir comme un trait d’union amical entre le Vietnam et le Japon.

À cette occasion, Mme Ngo Phuong Ly, épouse du secrétaire général et président To Lam, a offert une bibliothèque d’ouvrages en langue vietnamienne à la communauté vietnamienne au Japon.

Le même jour, le secrétaire général du Parti et président, To Lam, a rencontré des représentants d’experts et d’intellectuels vietnamiens établis au Japon, avec plus de 260 scientifiques titulaires des grades de professeur, de professeur associé ou de docteur et près de 1.000 experts qualifiés.

Il a souligné le rôle important croissant de la communauté intellectuelle vietnamienne à l’étranger, notamment au Japon, l’un des pays les plus avancés au monde dans le domaine scientifique.

Selon lui, les sciences, les technologies et l’innovation sont notamment en train de devenir l’un des nouveaux piliers de la coopération entre le Vietnam et le Japon. Il s'est dit convaincu que le réseau d'experts et d'intellectuels vietnamiens au Japon continuerait de se développer et deviendrait une passerelle essentielle permettant au Vietnam d'entrer dans une nouvelle ère de développement fondée sur le savoir et les technologies.

Il a également appelé à promouvoir la recherche-développement, le transfert de technologies, la formation de ressources humaines hautement qualifiées au Vietnam ainsi que les liens entre les entreprises des deux pays./.