Politique

L’Assemblée nationale examine plusieurs projets de loi visant à adapter les politiques sociales et du travail

Les députés ont débattu de plusieurs projets de loi portant modification et complément de certaines dispositions de la loi sur l’assurance sociale, du Code du travail, de la loi sur les archives, de la loi sur l’égalité des sexes, de la loi sur les activités de la Croix-Rouge et de la loi sur l’emploi à la deuxième session de l’Assemblée nationale (AN) tenue, le 9 novembre. 

La ministre de la Santé, Dao Hong Lan, mandatée par le Premier ministre, présente le projet de loi. Photo : VNA
La ministre de la Santé, Dao Hong Lan, mandatée par le Premier ministre, présente le projet de loi. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Dans le cadre de sa deuxième session, l’Assemblée nationale (AN) a tenu, le 9 novembre, une séance plénière au cours de laquelle elle a adopté deux résolutions : l’une sur les prévisions budgétaires de l’État pour 2027 et l’autre sur le plan de répartition du budget central pour 2027.

Au cours de cette journée de travail, les députés ont débattu de plusieurs projets de loi portant modification et complément de certaines dispositions de la loi sur l’assurance sociale, du Code du travail, de la loi sur les archives, de la loi sur l’égalité des sexes, de la loi sur les activités de la Croix-Rouge et de la loi sur l’emploi.

Ils ont également examiné des projets de loi portant modification et complément de certaines dispositions des lois relatives à la sécurité et à l’hygiène au travail, aux enfants, aux personnes handicapées, à l’examen et au traitement médicaux, aux produits pharmaceutiques, aux personnes âgées, à l’assurance maladie, ainsi qu’à la prévention et à la lutte contre les effets nocifs du tabac.

Le projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions de la loi sur l’assurance sociale comprend trois articles. Il vise à adapter et à perfectionner les dispositions relatives à la réorganisation de l’appareil du système politique, à la mise en place du modèle d’administration locale à deux niveaux, à la mobilisation des ressources, à l’amélioration de l’efficacité des investissements du fonds d’assurance sociale ainsi qu’aux régimes et politiques d’assurance sociale.

Afin de garantir une feuille de route adaptée et réalisable pour l’élargissement de la couverture de l’assurance sociale aux travailleurs sans relation de travail et à ceux exerçant sur des plateformes numériques, le projet de loi prévoit que le Comité permanent de l’Assemblée nationale décide de l’assujettissement à l’assurance sociale obligatoire des personnes sans relation de travail et des travailleurs des plateformes numériques disposant d’un emploi et de revenus stables et réguliers, sur proposition du gouvernement et en fonction des conditions de développement socio-économique de chaque période.

Le Comité du Parti au sein du gouvernement étudie actuellement l’élaboration d’une nouvelle résolution sur les politiques salariales et d’assurance sociale, qui sera soumise aux autorités compétentes pour examen et décision.

Par ailleurs, le projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions du Code du travail, de la loi sur les archives, de la loi sur l’égalité des sexes, de la loi sur les activités de la Croix-Rouge et de la loi sur l’emploi comprend sept articles.

S’agissant des modifications du Code du travail, le projet prévoit de transférer du gouvernement au Premier ministre la compétence de définir les fonctions, les missions et la structure organisationnelle du Conseil national des salaires. Il confie également au ministre de l’Intérieur la responsabilité d’annoncer le calendrier annuel des jours fériés et des congés du Nouvel An lunaire, au plus tard le 30 septembre de l’année précédente. Par ailleurs, il propose d’instaurer le 24 novembre de chaque année comme "Journée de la culture vietnamienne", qui sera un jour férié rémunéré pour les travailleurs, conformément à la résolution n° 80-NQ/TW.

Concernant la loi sur les archives, le projet précise les compétences en matière de destruction des documents d’archives ayant perdu leur valeur, notamment dans les organismes dissous, déclarés en faillite ou ayant changé de modèle organisationnel. Il prévoit également la suppression du certificat d’aptitude professionnelle en archivistique et des frais correspondants, remplacés par des exigences en matière de qualifications professionnelles pour le personnel chargé des aspects techniques et professionnels des services d’archivage.

S’agissant des modifications de la loi sur l’égalité des sexes, le projet transfère au ministère de l’Intérieur la responsabilité de publier les informations nationales relatives à l’égalité des sexes, tandis que le ministère des Finances sera chargé de définir et d’appliquer les critères de classification par sexe dans les statistiques de l’État. Le pouvoir de promulguer les stratégies et les objectifs nationaux en matière d’égalité des sexes sera, quant à lui, transféré du gouvernement au Premier ministre.

Le projet de modification de la loi sur les activités de la Croix-Rouge prévoit de transférer la responsabilité de la gestion étatique de ces activités du ministère de l’Intérieur au ministère de la Santé.

Par ailleurs, le projet de modification de la loi sur l’emploi prévoit la suppression de l’obligation de détenir une licence pour exercer des activités de services liés à l’emploi. Les entreprises seront désormais uniquement tenues de notifier le début de leurs activités à l’organisme spécialisé relevant du Comité populaire provincial du lieu où se trouve leur siège social, avant leur entrée en activité.- VNA

#Kỳ họp thứ Hai #Quốc hội khóa XVI #Assemblée nationale #projets de loi #politiques sociales
Suivez VietnamPlus

Percée institutionnelle et juridique

Sur le même sujet

Voir plus

Le président du Conseil européen, Antonio Costa (à droite) et le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam. Photo: VNA

La diplomatie ouvre la voie et transforme les engagements en ressources concrètes

Dans un contexte international marqué par de profondes mutations, le Vietnam entend faire de son action extérieure un levier stratégique au service du développement national. Il s’agit non seulement de consolider les relations avec ses partenaires, mais aussi de transformer les engagements internationaux en investissements, en transferts de technologies et en ressources concrètes, tout en préservant l’indépendance et l’autonomie du pays.

Le secrétaire général et président Tô Lâm s'exprime lors de la rencontre, à Tokyo, le 8 novembre. Photo: VNA

La communauté vietnamienne au Japon appelée à contribuer davantage au développement national

Saluant les efforts et les contributions de la communauté vietnamienne, le secrétaire général et président Tô Lâm a affirmé que le Parti et l’État continueraient d’améliorer les institutions et les politiques afin de créer des conditions favorables permettant aux Vietnamiens résidant à l’étranger de s’impliquer davantage dans le développement socio-économique du pays et de jouer un rôle proactif, en tant que partenaires et co-créateurs, dans l’édification nationale.

Le vice-Premier ministre Lê Tiên Châu s’exprime lors de l’événement, à Hanoi, le 8 novembre. Photo : VNA

La primauté du droit, pilier absolu d’une société civilisée, ordonnée et prospère

Selon le vice-Premier ministre Lê Tiên Châu, président du Conseil national de coordination pour la diffusion et l’éducation au droit, une gouvernance moderne exige de lier l’amélioration des lois et leur application stricte à l’essor du civisme, afin de faire du respect du droit un réflexe spontané, un mode de vie et une responsabilité partagée par chaque citoyen et organisation.

Des travailleurs vietnamiens dans un atelier de Kunihiro Inc., le leader japonais de la production et de la transformation d'huîtres. Photo : VNA

Le Vietnam et le Japon élargissent leur coopération économique et d’investissement

La coopération dans les domaines de l’économie, du commerce et des investissements demeure le pilier central et le principal moteur de relations bilatérales globales et durables. La visite officielle au Japon du secrétaire général et président Tô Lâm constitue donc un moment charnière pour renforcer la confiance politique, approfondir le partenariat stratégique global et ouvrir de nouvelles perspectives de coopération pour la prochaine phase de développement.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm et la Première ministre japonaise Takaichi Sanae se serrent la main lors de leur entrevue à Hanoi, le 2 mai 2026. Photo : VNA

La visite du leader vietnamien au Japon ouvre de nouvelles perspectives de coopération bilatérale

Ce déplacement devrait permettre d’approfondir les relations bilatérales à travers les canaux interpartis, étatiques, parlementaires et populaires. Il vise également à impulser des avancées majeures dans des secteurs clés tels que l’économie, la finance, les sciences et technologies, l’innovation, l’éducation et la formation, la transition numérique et écologique, tout comme la diversification des chaînes d’approvisionnement, contribuant ainsi à consolider un environnement pacifique et stable, propice au développement des deux pays.

Le membre du Politburo et chef de la Commission de la sensibilisation et de l’éducation du Comité central du PCV, Trinh Van Quyêt (à droite) et le vice-président du Parti communiste de Finlande, Jiri Mäntysalo. Photo : VNA

Le Vietnam et la Finlande consolident leur confiance politique et étendent leur partenariat

Ce déplacement de la délégation du Parti communiste du Vietnam, qui intervient juste un an jour après l’instauration d’un partenariat stratégique bilatéral, a permis de renforcer la confiance politique mutuelle et d’intensifier la coopération interpartis entre le Vietnam et la Finlande, tout en dynamisant l’amitié entre leurs peuples et en concrétisant les accords de haut niveau précédemment signés.

La Constitution de 1946, première Constitution du Vietnam, a jeté les bases du premier État démocratique populaire d’Asie du Sud-Est. Elle a affirmé que le pouvoir suprême appartient au peuple et reflété la vision éclairée ainsi que les idéaux d’indépendance, de liberté et d’humanité du président Ho Chi Minh. Photo : VNA

La primauté de la Constitution et de la loi, moteur du développement national

À l’occasion de la Journée du droit du Vietnam, le professeur et docteur To Lam, secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam, a publié un article consacré à la primauté de la Constitution et de la loi. L’Agence vietnamienne d’information (VNA) a l’honneur de vous présenter cet article.