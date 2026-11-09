Nikkei Asia : les relations Vietnam-Japon entrent dans une nouvelle phase de développement

Tokyo (VNA) – À l’occasion de la visite officielle au Japon du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam, du 8 au 11 novembre, le quotidien Nikkei Asia a publié, le 8 novembre, une analyse de l’évolution des relations bilatérales après plusieurs décennies de coopération.



Selon l’article, le développement économique du Vietnam et la diversification de ses partenaires commerciaux et d’investissement modifient le rôle traditionnel du Japon, tout en ouvrant de nouvelles perspectives dans les technologies, l’énergie et la formation des ressources humaines.



Depuis plus de trois décennies, le Japon contribue à l’industrialisation et à la modernisation du Vietnam par l’aide publique au développement (APD), les investissements directs, les transferts de technologies et le partage de son expérience en matière de gestion. Toutefois, avec le développement de l’économie vietnamienne, sa position relative dans les domaines traditionnels de coopération évolue.



Dans le commerce, malgré la progression des échanges bilatéraux, la part du Japon dans les exportations totales du Vietnam a presque diminué de moitié entre 2010 et 2025, pour atteindre 5,6 %. Futaba Ishizuka, chercheuse à l’Institut japonais des économies en développement (IDE), a estimé que cette évolution ne signifiait pas une perte d’influence du Japon. Si le Vietnam atteint un niveau de développement supérieur, il devra faire évoluer son modèle de croissance. Le Japon peut partager son expérience en matière de réduction de la dépendance aux exportations et de renforcement des capacités technologiques nationales.



Dans le domaine des investissements, le Japon fait face à une pression concurrentielle accrue de la part de partenaires dont les flux d’investissements directs étrangers (IDE) progressent rapidement. Les investissements des entreprises japonaises dans l’industrie manufacturière montrent des signes de ralentissement, tandis que les secteurs de la logistique, de la distribution et des services suscitent un intérêt croissant. Akira Miyamoto, fondateur et directeur général de SuFex Trading, estime que les entreprises japonaises ont de plus en plus de mal à maintenir un modèle de production reposant sur une main-d’œuvre bon marché, en raison de la concurrence pour attirer les travailleurs et de la hausse des coûts de main-d’œuvre au Vietnam.



Concernant l’aide publique au développement (APD), le Japon reste le premier bailleur de fonds du Vietnam, mais son poids relatif diminue à mesure que le pays diversifie ses sources de financement auprès du secteur privé et des institutions financières internationales. Kenichi Yamamoto, ancien responsable de l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA), a souligné la longueur des procédures japonaises de préparation et d’approbation des projets. Un prêt en yens peut nécessiter environ deux ans d’études, voire jusqu’à quatre ans avant son approbation.



Face à ces évolutions, les deux pays cherchent à améliorer la qualité et la valeur ajoutée de leur coopération. Selon Nikkei Asia, la visite du secrétaire général et président To Lam devrait favoriser les partenariats dans l’intelligence artificielle (IA), les petits réacteurs nucléaires modulaires (SMR), l’énergie nucléaire et la formation des ressources humaines.



Le professeur honoraire Tran Van Tho, de l’Université Waseda, a estimé que l’évolution des rapports économiques entre les deux pays était une conséquence naturelle du développement économique du Vietnam et de la diversification de ses partenaires internationaux. Même si la présence relative du Japon peut diminuer, la confiance construite au fil des décennies demeure un atout majeur des relations bilatérales.



L’article souligne que les relations Vietnam-Japon entrent dans une nouvelle phase, où le commerce, les investissements et l’APD restent des piliers de la coopération, tandis que les technologies, l’énergie et le développement des ressources humaines ouvrent de nouvelles perspectives, contribuant à approfondir le partenariat stratégique global de manière concrète et durable, au service de la paix et de la prospérité en Asie et dans le monde. -VNA