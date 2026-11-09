Société

Le vice-Premier ministre Nguyen Van Thang appelle à une stricte maîtrise des prix en fin d’année

Le vice-Premier ministre Nguyen Van Thang a demandé aux ministères, organismes et collectivités de renforcer la surveillance du marché et de maîtriser strictement les prix, en particulier ceux des biens et services réglementés par l’État, afin d’éviter toute hausse inhabituelle durant les derniers mois de 2026 et à l’approche du Nouvel An lunaire.

Le vice-Premier ministre Nguyen Van Thang s'exprime. Photo: VNA
Le vice-Premier ministre Nguyen Van Thang s'exprime. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre Nguyen Van Thang a appelé à renforcer le contrôle des prix afin d’éviter toute fluctuation inhabituelle en fin d’année, lors d’une réunion du Comité de pilotage de la gestion des prix, tenue le 9 novembre au siège du gouvernement et organisée par visioconférence avec les 34 provinces et villes du pays.

La réunion a porté sur le bilan de la gestion des prix en octobre et au cours des dix premiers mois de 2026, ainsi que sur les orientations pour les deux derniers mois de l’année.

Actualisation des prévisions d’inflation pour 2026

Présentant le rapport sur la gestion des prix, le vice-ministre des Finances Le Tan Can a indiqué que les prix avaient augmenté de manière continue durant les cinq premiers mois de l’année, avant de reculer en juin et juillet, puis de repartir à la hausse à partir d’août, sous l’effet notamment de facteurs saisonniers, de l’évolution des cours mondiaux des carburants et du coût des intrants.

En octobre, l’indice des prix à la consommation (IPC) a progressé de 0,2 % sur un mois. Sur les dix premiers mois, il a augmenté de 4,57 % en glissement annuel, tandis que l’inflation sous-jacente s’est établie à 4,24 %.

Pour limiter les pressions inflationnistes, le gouvernement a déployé des mesures visant à garantir l’approvisionnement en produits essentiels, stabiliser le marché, alléger les impôts et les taxes et soutenir la production et les activités commerciales. Depuis le 1er novembre 2026, le prix moyen de vente au détail de l’électricité a notamment été réduit de 2 %, tandis que le taux de la taxe spéciale sur la consommation appliquée à l’essence est fixé à 0 % jusqu’au 31 mars 2027.

Le ministère des Finances prévoit que l’IPC moyen de 2026 augmentera de 4,5 % à 4,7 %. La Banque d’État du Vietnam partage cette prévision. Les organisations internationales tablent, quant à elles, sur une inflation comprise entre 4,2 % et 5,5 %.

Stabiliser les prix des biens et services réglementés jusqu’à fin 2026

Concluant la réunion, Nguyen Van Thang, également chef du Comité de pilotage, a réaffirmé que la maîtrise de l’inflation et la stabilité macroéconomique demeuraient des priorités constantes du gouvernement. Il a rappelé les mesures de soutien mises en œuvre, notamment les allègements fiscaux, la réduction du prix de l’électricité et les dispositifs concernant les carburants. Au cours des dix premiers mois de l’année, les dépenses budgétaires consacrées aux politiques de protection sociale ont atteint environ 250 000 milliards de dôngs.

Le vice-Premier ministre a salué les efforts de 20 localités ayant maintenu leur IPC en dessous de 4,5 %, seuil fixé par l’Assemblée nationale. Pour les deux derniers mois de l’année, il a demandé aux ministères, organismes et collectivités de suivre étroitement l’offre, la demande et les prix, tant sur les marchés nationaux qu’internationaux, en particulier pour les carburants, les produits alimentaires, les engrais et les matériaux de construction.

Il a insisté sur la nécessité de maintenir stables, jusqu’à la fin de 2026, les prix des biens et services relevant de la réglementation de l’État. Toute éventuelle modification devra être soigneusement évaluée au regard de ses effets sur l’IPC et du pouvoir d’achat de la population, en évitant notamment les ajustements concentrés en fin d’année et à l’approche du Nouvel An lunaire.

Il a également demandé de renforcer la surveillance des prix, la transparence de l’information et les contrôles sur la déclaration et l’affichage des prix, tout en sanctionnant strictement la spéculation, la rétention de marchandises et les manipulations de prix.

Enfin, le vice-Premier ministre a demandé aux autorités compétentes d’évaluer de manière proactive la situation afin de proposer au gouvernement les orientations concernant les politiques de soutien pour 2027. Si les habitants et les entreprises continuent de rencontrer des difficultés, il faudra proposer en temps opportun la prolongation des mesures en vigueur ou l’ajustement des niveaux de soutien, afin d’en assurer la continuité et d’éviter toute interruption à l’expiration des dispositifs actuels. -VNA

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