Développer la robotique : un expert franco-vietnamien préconise de privilégier les technologies fondamentales

Hanoï (VNA) – Le Vietnam ne doit pas chercher à suivre toutes les tendances mondiales de la robotique, mais plutôt se concentrer sur les besoins concrets et la maîtrise des technologies fondamentales, applicables à différentes catégories de robots et de systèmes autonomes. La fiabilité, la sécurité et la cybersécurité doivent également être prises en compte dès leur conception.

C’est la recommandation formulée par le professeur associé, docteur ès sciences Dinh Ngoc Thach, chercheur franco-vietnamien au Conservatoire national des arts et métiers (Cnam), lors d’un entretien accordé à un correspondant de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à Paris.

Selon lui, l’une des principales évolutions observées en France et en Europe réside dans la convergence croissante entre la robotique, l’intelligence artificielle (IA), les capteurs, la théorie du contrôle et les systèmes numériques. Les robots ne se limitent plus à exécuter des tâches préprogrammées : ils sont désormais capables de percevoir leur environnement, d’apprendre, de s’adapter, de prendre des décisions et d’interagir avec d’autres systèmes.

La France et l’Union européenne (UE) renforcent leurs investissements dans l’IA et la robotique, tout en mettant l’accent sur la maîtrise des technologies clés et la valorisation des résultats de la recherche. Dans le cadre du plan France 2030, la France soutient notamment le développement de systèmes et de composants avancés destinés aux robots, aux drones et aux équipements intelligents.

Dinh Ngoc Thach a souligné l’importance de combiner l’IA avec les méthodes fondées sur des modèles. Si l’IA permet aux systèmes d’apprendre à partir des données, la théorie du contrôle et les méthodes d’estimation contribuent à garantir leur stabilité, leur fiabilité et leur sécurité dans des conditions incertaines.

Ses recherches portent notamment sur les véhicules autonomes sous-marins, les groupes de véhicules autonomes coopérants et les robots quadrupèdes évoluant dans des environnements complexes. Malgré leurs différences, ces systèmes reposent sur des technologies communes : capteurs, localisation, estimation d’état, IA, commande et coordination autonome.

Pour le Vietnam, le chercheur préconise donc de ne pas céder aux effets de mode, notamment autour des robots humanoïdes, mais de concentrer les efforts sur des technologies transversales, utilisables dans plusieurs domaines. Les investissements devraient répondre en priorité à des besoins concrets dans l’agriculture de précision, la gestion des ressources en eau, la surveillance environnementale, l’industrie, la logistique, l’inspection des infrastructures et l’économie maritime.

Le pays pourrait ainsi renforcer progressivement ses compétences dans les domaines des capteurs, de la perception de l’environnement, de la localisation, de l’IA, de la commande et de l’intégration des systèmes. Une telle stratégie permettrait de bâtir une base technologique solide tout en évitant la dispersion des ressources et des investissements.

S’agissant de la coopération avec la France et l’UE, Dinh Ngoc Thach estime qu’il convient d’aller au-delà des échanges universitaires et des publications scientifiques pour privilégier des partenariats débouchant sur des applications concrètes. Il recommande de renforcer les liens entre universités, laboratoires, entreprises et utilisateurs finaux, en couvrant toute la chaîne de l’innovation : recherche, formation, développement de prototypes, essais et transfert de technologies.

Des programmes tels qu’Horizon Europe et les actions Marie Skłodowska-Curie (MSCA) pourraient faciliter la participation des chercheurs vietnamiens aux réseaux européens de recherche et d’innovation.

L’expert estime enfin que le Vietnam devrait identifier ses besoins et ses domaines de compétence, puis investir dans des technologies fondamentales applicables à différents systèmes autonomes. La France et l’UE pourraient accompagner cette démarche par la recherche conjointe, la formation de ressources humaines et le transfert de technologies. -VNA