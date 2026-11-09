Économie

Développer la robotique : un expert franco-vietnamien préconise de privilégier les technologies fondamentales

Le Vietnam devrait privilégier la maîtrise des technologies fondamentales de la robotique, adaptées à ses besoins concrets, plutôt que de suivre toutes les tendances mondiales, notamment celle des robots humanoïdes, a estimé le professeur franco-vietnamien Dinh Ngoc Thach, chercheur au Conservatoire national des arts et métiers (Cnam). Il a également préconisé de renforcer la coopération avec la France et l’Union européenne dans la recherche appliquée, la formation et le transfert de technologies.

Le professeur franco-vietnamien Dinh Ngoc Thach, chercheur au Conservatoire national des arts et métiers (Cnam). Photo: VNA
Le professeur franco-vietnamien Dinh Ngoc Thach, chercheur au Conservatoire national des arts et métiers (Cnam). Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le Vietnam ne doit pas chercher à suivre toutes les tendances mondiales de la robotique, mais plutôt se concentrer sur les besoins concrets et la maîtrise des technologies fondamentales, applicables à différentes catégories de robots et de systèmes autonomes. La fiabilité, la sécurité et la cybersécurité doivent également être prises en compte dès leur conception.

C’est la recommandation formulée par le professeur associé, docteur ès sciences Dinh Ngoc Thach, chercheur franco-vietnamien au Conservatoire national des arts et métiers (Cnam), lors d’un entretien accordé à un correspondant de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à Paris.

Selon lui, l’une des principales évolutions observées en France et en Europe réside dans la convergence croissante entre la robotique, l’intelligence artificielle (IA), les capteurs, la théorie du contrôle et les systèmes numériques. Les robots ne se limitent plus à exécuter des tâches préprogrammées : ils sont désormais capables de percevoir leur environnement, d’apprendre, de s’adapter, de prendre des décisions et d’interagir avec d’autres systèmes.

La France et l’Union européenne (UE) renforcent leurs investissements dans l’IA et la robotique, tout en mettant l’accent sur la maîtrise des technologies clés et la valorisation des résultats de la recherche. Dans le cadre du plan France 2030, la France soutient notamment le développement de systèmes et de composants avancés destinés aux robots, aux drones et aux équipements intelligents.

Dinh Ngoc Thach a souligné l’importance de combiner l’IA avec les méthodes fondées sur des modèles. Si l’IA permet aux systèmes d’apprendre à partir des données, la théorie du contrôle et les méthodes d’estimation contribuent à garantir leur stabilité, leur fiabilité et leur sécurité dans des conditions incertaines.

Ses recherches portent notamment sur les véhicules autonomes sous-marins, les groupes de véhicules autonomes coopérants et les robots quadrupèdes évoluant dans des environnements complexes. Malgré leurs différences, ces systèmes reposent sur des technologies communes : capteurs, localisation, estimation d’état, IA, commande et coordination autonome.

Pour le Vietnam, le chercheur préconise donc de ne pas céder aux effets de mode, notamment autour des robots humanoïdes, mais de concentrer les efforts sur des technologies transversales, utilisables dans plusieurs domaines. Les investissements devraient répondre en priorité à des besoins concrets dans l’agriculture de précision, la gestion des ressources en eau, la surveillance environnementale, l’industrie, la logistique, l’inspection des infrastructures et l’économie maritime.

Le pays pourrait ainsi renforcer progressivement ses compétences dans les domaines des capteurs, de la perception de l’environnement, de la localisation, de l’IA, de la commande et de l’intégration des systèmes. Une telle stratégie permettrait de bâtir une base technologique solide tout en évitant la dispersion des ressources et des investissements.

S’agissant de la coopération avec la France et l’UE, Dinh Ngoc Thach estime qu’il convient d’aller au-delà des échanges universitaires et des publications scientifiques pour privilégier des partenariats débouchant sur des applications concrètes. Il recommande de renforcer les liens entre universités, laboratoires, entreprises et utilisateurs finaux, en couvrant toute la chaîne de l’innovation : recherche, formation, développement de prototypes, essais et transfert de technologies.

Des programmes tels qu’Horizon Europe et les actions Marie Skłodowska-Curie (MSCA) pourraient faciliter la participation des chercheurs vietnamiens aux réseaux européens de recherche et d’innovation.

L’expert estime enfin que le Vietnam devrait identifier ses besoins et ses domaines de compétence, puis investir dans des technologies fondamentales applicables à différents systèmes autonomes. La France et l’UE pourraient accompagner cette démarche par la recherche conjointe, la formation de ressources humaines et le transfert de technologies. -VNA

#Kỷ nguyên mới #KNM #Hệ giá trị Việt _2 #HNNG 33_2 #robotique #Vietnam
Suivez VietnamPlus

Vietnam - Nouvelle ère

Sur le même sujet

Voir plus

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, s'exprime lors du forum. Photo: VNA

Le Vietnam et le Japon approfondissent leur coopération technologique

À Tokyo, le 9 novembre, le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a appelé le Vietnam et le Japon à intensifier leur coopération dans la recherche, l’innovation et les technologies stratégiques, afin de créer de nouvelles chaînes de valeur et de promouvoir une croissance durable.

Des travailleurs vietnamiens dans un atelier de Kunihiro Inc., le leader japonais de la production et de la transformation d'huîtres. Photo : VNA

Le Vietnam et le Japon élargissent leur coopération économique et d’investissement

La coopération dans les domaines de l’économie, du commerce et des investissements demeure le pilier central et le principal moteur de relations bilatérales globales et durables. La visite officielle au Japon du secrétaire général et président Tô Lâm constitue donc un moment charnière pour renforcer la confiance politique, approfondir le partenariat stratégique global et ouvrir de nouvelles perspectives de coopération pour la prochaine phase de développement.

La 4e édition du programme « Café des entrepreneurs » 2026. Photo: daklak.gov.vn

Le « Café des entrepreneurs », moteur du dialogue économique à Dak Lak

À Dak Lak, le programme « Café des entrepreneurs » renforce le dialogue entre les autorités et les entreprises, en abordant les difficultés de production et les enjeux stratégiques liés à la transformation numérique, à l’intelligence artificielle et à l’intégration des produits agricoles dans les chaînes de valeur mondiales.

La puce de sécurité VGC v1.0. Photo: Viettel

Le Vietnam dévoile sa toute première puce de sécurité nationale

Le Vietnam a présenté sa première puce de sécurité et sa première plateforme de semi-conducteurs sécurisés dont il assure lui-même la conception. L’événement était organisée conjointement par le Comité gouvernemental du chiffrement et le groupe Viettel, spécialisé dans l’industrie et les télécommunications militaires.

Les grandes orientations socio-économiques pour 2027

Les grandes orientations socio-économiques pour 2027

Au nom du Comité central du Parti, le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a signé la Conclusion n° 106-KL/TW du 15 octobre 2026, portant sur la situation socio-économique et l'exécution du budget de l'État en 2026, ainsi que sur les orientations pour 2027.