Politique

Le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc reçoit l’ambassadeur de Singapour au Vietnam

Le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc et l’ambassadeur singapourien Rajpal Singh ont échangé sur les priorités de coopération bilatérale, notamment dans l’économie, les technologies et les énergies renouvelables.

Le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc. Photo: VNA
Le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc a reçu, le 9 novembre à Hanoï, l’ambassadeur de Singapour au Vietnam, Rajpal Singh.

Pham Gia Tuc a remercié son interlocuteur pour l’invitation à se rendre à Singapour et à participer au programme d’échanges de haut niveau Lee Kuan Yew. Saluant les progrès des relations bilatérales, notamment depuis leur élévation au rang de partenariat stratégique global en mars 2025, il a souligné que Singapour comptait parmi les principaux partenaires économiques, commerciaux et investisseurs du Vietnam en Asie du Sud-Est.

Il a plaidé pour la poursuite des échanges de délégations et des contacts de haut niveau, ainsi que pour la mise en œuvre effective du Programme d’action 2025-2030 et du mécanisme de rencontres annuelles entre les Premiers ministres des deux pays.

À l’approche du 30e anniversaire des zones industrielles Vietnam-Singapour (VSIP), le vice-Premier ministre a appelé à promouvoir une nouvelle génération de zones industrielles vertes et intelligentes, axées sur l’innovation et le renforcement des capacités technologiques. Il a également encouragé Singapour à accroître ses importations de produits agricoles et aquatiques vietnamiens de haute qualité.

Il a souhaité que Singapour continue de soutenir le Vietnam dans le développement de centres financiers internationaux, d’infrastructures portuaires et aéroportuaires et du secteur logistique. Les deux pays devraient aussi renforcer leur coopération dans la formation des ressources humaines et des cadres, ainsi que dans les domaines de la sécurité et de la défense.

Le vice-Premier ministre Pham Gia Tuc a en outre proposé de donner la priorité à l’interconnexion des systèmes d’identification électronique VNeID et Singpass, et de renforcer la coopération dans les domaines des données, de la transformation numérique et de la cybersécurité.

Concernant les nouveaux domaines de coopération, il a appelé Singapour à poursuivre le projet d’exportation d’électricité renouvelable via le corridor Vietnam-Malaisie-Singapour, contribuant à l’interconnexion des réseaux électriques de l’ASEAN. Il a également demandé une mise en œuvre efficace de la Stratégie de connexion technologique Vietnam-Singapour, avec un accent sur l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs et la production avancée. Les deux parties devraient rapidement convenir de lignes directrices techniques pour faciliter les projets de coopération en matière de crédits carbone entre leurs entreprises.

Sur les questions régionales et internationales, le vice-Premier ministre a réaffirmé le soutien du Vietnam à Singapour dans la préparation de sa présidence de l'ASEAN en 2027. Il a appelé les deux pays à consolider leur solidarité et le rôle central de l'ASEAN, à maintenir leur position commune sur la Mer Orientale et à promouvoir la conclusion d'un Code de conduite en Mer Orientale (COC) substantiel et efficace, conforme au droit international, notamment à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982.

De son côté, Rajpal Singh s'est félicité des avancées du partenariat stratégique global et a réaffirmé l'importance que Singapour attache à ses relations avec le Vietnam. Il a fait part de la volonté de son pays de travailler en étroite coordination avec le Vietnam à la mise en œuvre des accords conclus au plus haut niveau, en particulier dans les domaines de l'économie, de l'investissement, des nouvelles générations de zones industrielles VSIP, des énergies propres et de la connectivité technologique.

L'ambassadeur a assuré qu'il collaborerait avec les organismes compétents des deux pays pour concrétiser les programmes et projets de coopération, notamment en matière de formation des ressources humaines et des cadres. Il a également exprimé la volonté de renforcer la coordination et le soutien mutuel afin que les deux pays puissent assumer pleinement leurs responsabilités internationales en 2027, année durant laquelle Singapour assurera la présidence de l'ASEAN et le Vietnam accueillera le sommet de l'APEC. -VNA

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