Phu Quoc ambitionne de devenir un nouveau pôle de croissance économique du Vietnam

An Giang (VNA) - La province d’An Giang entend faire de Phu Quoc une zone économique spéciale, concrétisant ainsi les orientations du Parti et de l’État et ouvrant de nouvelles perspectives de développement à cette île surnommée "l’île de Jade". L’objectif est d’en faire un nouveau pôle de croissance et un centre de tourisme écologique maritime haut de gamme, tout en garantissant la défense et la sécurité dans les eaux du Sud-Ouest du pays.

La résolution n° 26-NQ/TW du 22 août 2026 du Bureau politique sur le développement du tourisme vietnamien pour en faire un secteur économique de pointe dans la nouvelle ère prévoit de faire progressivement de Phu Quoc un nouveau pôle de croissance et un centre de tourisme balnéaire haut de gamme, doté d’une compétitivité internationale et capable d’accueillir de grands événements mondiaux.

Selon Le Trung Ho, vice-président du Comité populaire de la province d’An Giang, Phu Quoc dispose déjà d’une base socio-économique dynamique. Entre 2021 et 2025, le montant total des investissements mobilisés sur l’île a atteint environ 114 828 milliards de dôngs, tandis que le chiffre d’affaires du commerce de détail et des services s’est élevé à quelque 198 512 milliards de dôngs.

Au cours des dix premiers mois de 2026, Phu Quoc a accueilli plus de 9,2 millions de visiteurs, soit une hausse de 30,4 % sur un an, dépassant de 8,8 % l’objectif fixé pour l’ensemble de l’année. Parmi eux, plus de 2,1 millions étaient des visiteurs internationaux, en progression de 59,4 % et dépassant de 6,4 % l’objectif annuel. Située dans le golfe de Thaïlande, l’île couvre une superficie naturelle de 575,29 km². Elle est reliée au continent par Ha Tien et de Rach Gia, et aux marchés nationaux et internationaux par l’aéroport international de Phu Quoc.

Pour la période 2026-2030, la zone économique spéciale de Phu Quoc entend faire des services à forte valeur ajoutée, du tourisme écologique maritime et de l’économie numérique les principaux moteurs de son développement. Le montant total des investissements mobilisés devrait dépasser 195 000 milliards de dôngs. À l’horizon 2030, le produit intérieur brut régional (PIBR) de Phu Quoc devrait dépasser 66 290 milliards de dôngs, tandis que l’île ambitionne d’accueillir environ 15 millions de visiteurs nationaux et internationaux.

L’organisation du Sommet de l’APEC 2027 constitue un facteur important. Selon Tran Minh Khoa, président du Comité populaire de la zone spéciale de Phu Quoc, 21 projets d’infrastructures essentiels sont en cours de réalisation, notamment dans les domaines aéroportuaire, des centres de conférences internationaux, des transports urbains et des services haut de gamme. Ces ouvrages serviront à accueillir l’événement et renforceront durablement les capacités touristiques et commerciales de l’île.

Au-delà du tourisme balnéaire haut de gamme, Phu Quoc entend attirer des investissements dans les secteurs du MICE, des loisirs culturels, de la santé, de l’éducation, du commerce, de la logistique, des services numériques, de la conservation des écosystèmes marins et de l’aquaculture de haute technologie. La création d’une zone de libre-échange et d’une zone franche est également à l’étude, sous réserve des conditions légales.

Compte tenu de sa position stratégique dans les eaux du Sud-Ouest du Vietnam, la zone économique spéciale associera développement de l’économie maritime et renforcement de la défense nationale et de la sécurité. Les autorités locales coordonneront leurs actions avec l’armée, la police et les gardes-frontières pour contrôler les accès aériens et maritimes, l’immigration, ainsi que la sécurité financière et numérique, tout en protégeant la souveraineté maritime et insulaire du pays.

Le développement de la zone économique spéciale de Phu Quoc suivra un calendrier stratégique en trois phases. Pour la période 2026-2027, il s’agira d’achever les dossiers juridiques en vue de leur soumission aux autorités compétentes, de finaliser les principaux projets d’infrastructures destinés à l’APEC 2027 et d’approuver les plans d’exploitation après l’événement.

Entre 2028 et 2030, les priorités seront la stabilisation du fonctionnement de la zone économique spéciale, le développement des services internationaux, l’amélioration de l’environnement, ainsi que le renforcement des infrastructures sociales, sanitaires, éducatives et de logement pour les travailleurs.

De 2031 à 2050, l’objectif sera d’accroître le contenu technologique et intellectuel des secteurs de services afin de faire de Phu Quoc un centre de premier plan mondial de l’économie maritime et du tourisme écologique.

Cette dynamique devrait profiter à l’ensemble de la région. Les territoires continentaux d’An Giang, notamment Ha Tien, Rach Gia, Kien Hai et Tho Chau, seront davantage intégrés aux chaînes d’approvisionnement dans les services, le transport maritime, l’agroalimentaire, les ressources humaines et la santé de qualité. -VNA