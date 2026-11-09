Hanoï : le Festival du design créatif allie héritage séculaire et innovation

Hanoï (VNA) - Du 13 au 29 novembre, la capitale accueillera le Festival du design créatif de Hanoï 2026 intitulé « Thang Long Ke Nghe » et consacré au thème de l’« Économie créative ».

Destinée à valoriser l'héritage culturel, à mobiliser les ressources d'innovation et à forger de nouveaux repères pour le développement urbain, cette manifestation d'envergure réunira près d’un millier d’artisans, d’artistes et de créateurs vietnamiens et internationaux venus de 21 pays à travers quelque 150 activités réparties sur cinq pôles principaux.

S’exprimant lors d’une conférence de presse tenue le 6 novembre, la directrice adjointe du Service municipal de la Culture, des Sports et du Tourisme, Le Thi Anh Mai, a indiqué que cette édition marquait un tournant décisif, faisant évoluer la manifestation d'une célébration culturelle ponctuelle vers l’édification d’un véritable écosystème créatif urbain. Dans cette perspective, le patrimoine immatériel et matériel devient une ressource centrale, les métiers traditionnels forment un socle pérenne, tandis que les habitants s'affirment comme co-créateurs.

Le festival se déploiera principalement autour du lac Hoan Kiem, dans le Vieux quartier de Hanoï, au marché Dong Xuan - Bac Qua, au château d’eau Hang Dau et au parc Thong Nhat, avant d'irradier vers divers sites historiques, villages d'artisanat d'art et espaces alternatifs de la municipalité.

Au cœur de la ville, le secteur du lac Hoan Kiem accueillera des pavillons architecturaux éphémères, des expositions et des séminaires interactifs dédiés aux matières et motifs traditionnels, tout en stimulant les échanges professionnels au sein des filières culturelles.

Au marché emblématique de Dong Xuan, sont prévus les installations d'art contemporain, des activités interactives, des circuits touristiques de jour comme de nuit, et l'implication directe des commerçants locaux dans la valorisation des produits traditionnels. Parallèlement, dans le Vieux quartier, les cycles « Métiers au fil des rues » et « Histoires des maisons communales dans la cité » feront revivre les savoir-faire de la laque, de la broderie, de la soierie, de la gravure xylographique ou de la maroquinerie au cœur même des édifices patrimoniaux.

La dynamique artistique sera enrichie tout au long du mois de novembre par la programmation pluridisciplinaire « Hanoï s'illumine », qui investira théâtres, musées et monuments pour élargir l'accès des citoyens aux formes artistiques actuelles, tandis que le parc Thong Nhat abritera l'espace « Germes de créativité ». Conçu comme un incubateur urbain en plein air, ce dernier proposera projections de cinéma, ateliers communautaires et performances spécialement conçus pour mobiliser les jeunes générations et les étudiants.

Selon Mme Pham Thi Thanh Huong, cheffe du Bureau de la culture de l'UNESCO au Vietnam, le thème « Thang Long Ke Nghe » met en lumière la connectivité entre le patrimoine culturel de la capitale, la quintessence de l'artisanat traditionnel et la créativité contemporaine. Ces savoirs et savoir-faire séculaires, transmis de génération en génération, ne constituent pas seulement un héritage à préserver, mais représentent également un précieux moteur d’innovation et un puissant levier d’opportunités économiques.

En articulant étroitement les filières créatives avec le tourisme, le commerce de détail, l'économie nocturne et la gastronomie, Hanoï ambitionne de valoriser pleinement les ressources patrimoniales, les métiers ancestraux et l'énergie créative de la population afin de développer de nouveaux modèles au sein des industries culturelles, confortant durablement le statut de la capitale au sein du Réseau des villes créatives de l'UNESCO. -VNA