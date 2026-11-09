Politique

L’Assemblée nationale adopte le budget de l’État pour 2027

L’Assemblée nationale vietnamienne a adopté le budget de l’État pour 2027, qui prévoit un déficit de 4,5 % du PIB, tout en mettant l’accent sur la discipline budgétaire, la réforme des salaires et l’accélération des investissements publics.

La députée Ly Huong, de la province de Lao Cai prend la parole. Photo : VNA
La députée Ly Huong, de la province de Lao Cai prend la parole. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Avec 471 voix pour, soit 94,2 % des députés présents, l’Assemblée nationale vietnamienne a adopté, le 9 novembre, la Résolution relative au budget de l’État pour 2027. Le texte prévoit des recettes budgétaires totales de plus de 3,334 billiards de dôngs (130,6 milliards de dollars) et des dépenses de près de 4,074 billiards de dôngs. Le déficit budgétaire est estimé à 739 597 milliards de dôngs, soit 4,5 % du PIB. Les recettes du budget central sont estimées à près de 1,776 billiard de dôngs, contre environ 1,559 billiard pour les budgets locaux. Du côté des dépenses, le budget central disposera de plus de 2,364 billiards de dôngs, tandis que les budgets locaux bénéficieront d'environ 1,709 billiard. Le montant total des emprunts de l'État devrait, quant à lui, avoisiner 1,28 billiard de dôngs.

Concernant les politiques salariales et sociales, l'Assemblée nationale a décidé, conformément à la proposition du gouvernement, de provisionner des fonds pour la réforme des salaires en 2027. Les ressources accumulées à cette fin pourront servir à financer les ajustements de rémunérations et d'indemnités, les pensions, les prestations de sécurité sociale, les politiques en faveur des personnes ayant rendu des services méritoires à la nation ainsi que la rationalisation des effectifs.

Il convient de noter que les réserves du budget central destinées à la réforme des salaires pourront désormais être utilisées à ces fins ; de même, les fonds locaux restants pourront contribuer au financement des politiques de protection sociale décidées au niveau central et aux efforts de rationalisation des effectifs.

La résolution demande aux organismes centraux et locaux de continuer à mobiliser des ressources pour la réforme des salaires, et charge le gouvernement de coordonner, avec souplesse, les politiques budgétaires, monétaires et autres, afin de maintenir la stabilité macroéconomique, d’assurer les grands équilibres et de soutenir la croissance.

Les recettes budgétaires devraient progresser d'environ 9,1 % en 2027 par rapport aux prévisions pour 2026. Pour atteindre cet objectif, les mesures visant à prévenir les pertes de recettes, à lutter contre les prix de transfert et la fraude fiscale, à recouvrer les arriérés d'impôts et à diversifier les sources de revenus seront renforcées. Une attention particulière sera accordée au commerce électronique, aux plateformes numériques et à l'exploitation minière.
La résolution entend également renforcer la discipline budgétaire. Les dépenses devront être adaptées aux capacités d'exécution et aux ressources disponibles. Toute nouvelle politique générant des dépenses devra disposer de sources de financement clairement identifiées.

En matière d'investissement public, la priorité sera accordée aux projets clés et à ceux ayant des retombées positives, les capitaux des projets retardés étant transférés vers ceux qui sont réalisables et décaissés mais qui souffrent d'un manque de financement. Les nouveaux projets devront faire l'objet d'une évaluation rigoureuse afin d'éviter des investissements dispersés et inefficaces.

Le budget 2027 prévoit une réduction de 5 % des dépenses d'investissement public pour financer les projets clés et urgents, ainsi qu'une réduction de 10 % des dépenses courantes, hors salaires et charges de personnel, afin d'accroître les ressources allouées à la protection sociale.

Au cours des dix premiers mois de 2026, les décaissements des investissements publics ont atteint 72,1 % du plan annuel, soit environ 720 500 milliards de dôngs. Ce montant représente une hausse de 21 points de pourcentage et de 229 400 milliards de dôngs par rapport à la même période de 2025, selon le gouvernement. Celui-ci entend poursuivre l'amélioration de la préparation et de l'évaluation des projets, renforcer le contrôle de leur efficacité et accélérer les décaissements. L'objectif est d'éviter l'immobilisation des capitaux et de garantir l'achèvement ainsi que la mise en service rapide des projets.-VNA

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