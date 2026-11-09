Lonely Planet dévoile les sept plus belles routes du Vietnam

Hanoï (VNA) - Avec sa forme allongée et sinueuse, le Vietnam s’étire le long d’un littoral de plus de 3 200 kilomètres. Les deux plus grandes métropoles du pays, Hanoï et Hô Chi Minh-Ville, sont distantes de 1 137 kilomètres, un parcours qui traverse montagnes, forêts, rizières, plages et sites historiques. Autant d’atouts qui font du Vietnam une destination idéale pour les voyages par la route, souligne le célèbre magazine américain de voyage Lonely Planet. Dans une récente sélection, Lonely Planet estime que le trajet reliant les deux extrémités du pays n'est qu'un des innombrables superbes itinéraires attendant les passionnés de voyage à quatre roues, ou plus communément à deux roues. Avec plus de 61 millions de motos en circulation, les conducteurs en quête d'exploration ne se sentiront jamais seuls pour conquérir les paysages variés et fascinants du Vietnam.



Voici les suggestions de Lonely Planet concernant les 7 plus belles routes du Vietnam.



La boucle de Ha Giang Le meilleur choix pour admirer les paysages montagneux et nager au cœur d'une nature sauvage. Point de départ : Ha Giang. Point d'arrivée : Ha Giang. Distance estimée : 350 km. Les sommets vertigineux et les vallées profondes de l'extrême nord du Vietnam se prêtent idéalement à une exploration détendue. En traversant la province montagneuse de Ha Giang, il est conseillé de s'arrêter pour se plonger dans l'eau fraîche des cascades, déguster des en-cas de rue ou se reposer pour photographier les terrasses de riz et de maïs s'étirant le long des collines escarpées. Cette route comprend le col de Ma Pi Leng, long d'environ 20 km.



De Cao Bang à Ban Gioc L'itinéraire idéal pour admirer les paysages de campagne. Point de départ : Cao Bang. Point d'arrivée : Ban Gioc. Distance estimée : 80 km. Le trajet menant de Cao Bang à la cascade de Ban Gioc, majestueuse chute d'eau s'étendant à la frontière, conduit les visiteurs à travers les campagnes les plus préservées du Nord. Sur cette route, vous croiserez des champs verdoyants, des villages aux maisons sur pilotis traditionnelles et des lacs limpides. L'itinéraire comprend le col de Ma Phuc, long de 3,5 km avec sept virages sinueux.



De Da Lat à Nha Trang Le choix parfait pour découvrir les vestiges du passé. Point de départ : Da Lat. Point d'arrivée : Nha Trang. Distance estimée : 134 km. De l'atmosphère fraîche des hauts plateaux autour de Da Lat jusqu'aux plages ensoleillées de Nha Trang, ce voyage offre un changement spectaculaire de paysages ainsi que des climats caractéristiques. Cet itinéraire comprend le col de Khanh Le, long d'environ 33 km.



Le col de Hai Van L'option idéale pour des décors majestueux et des virages en épingle à cheveux pleins de suspense. Point de départ : Da Nang. Point d'arrivée : Plage de Lang Co. Distance estimée : 20 km. Avant l'achèvement du tunnel de Hai Van en 2005, la simple idée de franchir les virages serrés et les angles morts de ce col suffisait à effrayer les voyageurs circulant entre Da Nang et Hue. Aujourd'hui, alors que la circulation automobile y a considérablement baissé, cette route courte mais magnifique est devenue un voyage mémorable et facile à conquérir, même pour les débutants.

Le col de Hai Van. Photo : VNA





D'Hô Chi Minh-Ville à My Tho Le choix idéal pour découvrir les paysages du delta du Mékong. Point de départ : Hô Chi Minh-Ville. Point d'arrivée : My Tho. Distance estimée : 70 km. Dès que vous quittez la grande et animée Hô Chi Minh-Ville, vous constaterez que le paysage urbain cède progressivement la place à des cocotiers majestueux, des bananiers verdoyants et des canaux étincelants s'entremêlant au milieu de rizières verdoyantes.



Côn Dao L’itinéraire idéal pour découvrir des plages préservées. Point de départ : la plage de Dâm Trâu. Point d’arrivée : le port de Bên Dâm. Distance estimée : 25 km.



L’archipel de Côn Dảo compte parmi les merveilles naturelles du Vietnam. Côn Sơn, sa plus grande île et la seule habitée, ne possède qu’un axe routier principal qui la parcourt sur toute sa longueur, offrant des paysages d’une beauté saisissante. Un voyage à moto constitue un excellent moyen de découvrir le charme naturel et authentique de l’île, tout en facilitant les déplacements entre ses magnifiques plages encore préservées.

La piste Hô Chi Minh Le parcours idéal pour apprécier toute la diversité des paysages vietnamiens. Point de départ : Hô Chi Minh-Ville. Point d’arrivée : Hanoï. Distance totale : environ 1 880 km.



Plusieurs itinéraires permettent de relier les deux plus grandes villes du pays, selon que l’on préfère longer la mer, traverser les montagnes ou emprunter des autoroutes plus planes. Toutefois, pour trouver le meilleur équilibre entre la durée du trajet – idéalement deux semaines environ – et la découverte de paysages spectaculaires, Lonely Planet recommande d’emprunter la piste Hô Chi Minh, un itinéraire historique. -VNA



