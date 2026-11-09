HANIFF 2026 : le cinéma au service du patrimoine et du tourisme de Hanoï

Hanoï (VNA) – La 8e édition du Festival international du film de Hanoï (HANIFF VIII) se tiendra du 28 novembre au 2 décembre avec un programme élargi visant à rapprocher le cinéma du public, à favoriser les échanges entre professionnels et à promouvoir l'image de Hanoï auprès des visiteurs vietnamiens et étrangers.

Selon le comité d'organisation, cinq sites de projection publique seront aménagés dans les quartiers et communes de Ba Dinh, Hoan Kiem, Dong Anh, Son Tay et Cau Giay. Ces projections seront accompagnées de spectacles artistiques et de rencontres avec le public. Cette initiative permettra d'élargir l'accès au festival et de faire découvrir les œuvres cinématographiques dans différents espaces communautaires.

Plusieurs activités professionnelles et parallèles sont également prévues. Deux tables rondes se tiendront au Centre des expositions du Vietnam. La première, intitulée "Focus sur le cinéma japonais", aura lieu le 29 novembre. Elle portera notamment sur les expériences de production cinématographique, en particulier dans le domaine du cinéma d'animation, l'exploitation de thèmes liés à l'être humain, à la société et aux valeurs humanistes, ainsi que les différentes approches de l'art de la narration.

La deuxième table ronde, prévue le 30 novembre sous le thème "Cinéma vietnamien : promotion et connexions internationales", sera consacrée aux stratégies de promotion des films vietnamiens à l'étranger, aux expériences internationales et au rôle des organismes publics de gestion dans l'élaboration d'une stratégie de rayonnement du cinéma national à l'échelle mondiale.

L'un des temps forts de cette édition sera le Marché du film, organisé du 23 novembre au 4 décembre au Centre des expositions du Vietnam. Cet espace sera consacré aux transactions, à la présentation et à la mise en relation autour de produits cinématographiques, culturels et touristiques. Il permettra également de promouvoir des lieux de tournage, des affiches, des bandes-annonces et des produits dérivés proposés par des établissements cinématographiques et des distributeurs vietnamiens et étrangers.

Au-delà de la diffusion des films et des échanges professionnels, HANIFF VIII entend renforcer les liens entre cinéma, patrimoine et tourisme, tout en contribuant à la promotion de l'image de la capitale. À travers le langage cinématographique, Hanoï sera présentée dans ses différentes dimensions, de son histoire et de sa culture à ses habitants, en passant par ses espaces urbains et ses valeurs contemporaines.

Grâce à la présentation d'œuvres vietnamiennes et internationales, aux échanges entre professionnels, aux activités de développement des talents et à la mise en relation des partenaires, le festival contribuera également à élargir les possibilités de coopération et de rayonnement du cinéma vietnamien.

HANIFF VIII est organisé conjointement par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et le Comité populaire de Hanoï. La cérémonie d'ouverture est prévue dans la soirée du 28 novembre, tandis que la clôture et la remise des prix auront lieu le soir du 2 décembre, au Centre des expositions du Vietnam. -VNA