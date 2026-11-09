Économie

Une nouvelle ligne aérienne de Vietjet entre Dà Nang et Osaka pour dynamiser le tourisme bilatéral

La nouvelle ligne entre Dà Nang et Osaka sera mise en service le 20 décembre 2026, à raison de quatre vols aller-retour par semaine, les mardis, jeudis, samedis et dimanches. Les liaisons seront assurées par des Airbus A321 de nouvelle génération.

Vietjet annonce la nouvelle liaison Osaka - Da Nang avec la participation des responsables de la préfecture japonaise d'Osaka. Photo: Vietjet
Vietjet annonce la nouvelle liaison Osaka - Da Nang avec la participation des responsables de la préfecture japonaise d'Osaka. Photo: Vietjet

Tokyo (VNA) - Dans le cadre de la visite officielle au Japon du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, et à l'occasion du lancement officiel de l'Année de coopération touristique Vietnam - Japon 2027-2028, la compagnie aérienne Vietjet a annoncé, le 9 novembre à Tokyo, l'ouverture d'une liaison directe entre la ville côtière de Dà Nang et Osaka.

Cette nouvelle ligne sera mise en service le 20 décembre 2026, à raison de quatre vols aller-retour par semaine, les mardis, jeudis, samedis et dimanches. Les liaisons seront assurées par des Airbus A321 de nouvelle génération.

L'ouverture de cette desserte viendra compléter le réseau aérien de Vietjet entre les deux pays et contribuer à stimuler les échanges touristiques, la coopération décentralisée et les partenariats économiques. Avec leurs paysages naturels remarquables, leur patrimoine culturel, leur gastronomie et la diversité de leur offre touristique, Dà Nang et Osaka constituent deux destinations attractives, mais aussi des portes d'entrée vers d'autres sites d'intérêt.

Depuis le lancement de ses premières liaisons régulières vers le Japon en 2018, le transporteur vietnamien a continuellement intensifié son implantation sur ce marché stratégique. Vietjet assure aujourd'hui 138 vols hebdomadaires sur plus de 22 lignes aériennes connectant le Vietnam à 17 destinations japonaises, cumulant à ce jour 27 400 vols et plus de 4,8 millions de passagers transportés sur ce réseau.

Le réseau régulier de la compagnie dessert actuellement six grandes agglomérations japonaises : Tokyo (via les aéroports de Narita et Haneda), Osaka, Nagoya, Fukuoka, Hiroshima et Shizuoka. Vietjet s'affirme par ailleurs comme l'unique opérateur de vols directs reliant Hanoï à Hiroshima et Shizuoka, assurant une connectivité précieuse vers ces régions à fort potentiel. En complément, la compagnie opère des vols nolisés (charters) vers dix autres préfectures, dont Fukushima, Sendai, Niigata, Matsuyama, Sapporo, Komatsu, Ibaraki, Kagoshima, Aomori et Yonago, afin de satisfaire une demande de mobilité touristique de plus en plus diversifiée.

Le directeur général de Vietjet, Nguyen Thanh Son, a souligné la profondeur des liens d'amitié entre le Vietnam et le Japon, tissés au fil des générations. Il a rappelé que le tourisme constituait un vecteur de rapprochement entre les peuples, les cultures et les nations, tout en ouvrant de nouvelles perspectives de coopération dans les domaines du commerce, de l'éducation, de l'investissement et du développement. Vietjet entend contribuer à cette dynamique grâce à l'extension de son réseau. Il s'est dit convaincu que l'Année de coopération touristique Vietnam - Japon 2027-2028 marquerait le début d'une nouvelle étape, placée sous le signe d'une coopération renforcée et d'une prospérité partagée.

Grâce à son réseau aérien en expansion, Vietjet ambitionne de renforcer les liens entre le Vietnam et le Japon et d'ouvrir de nouvelles perspectives de développement pour l'avenir. -VNA

#nouvelle ligne aérienne #Vietjet #Da Nang - Osaka
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