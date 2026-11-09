Le Vietnam ouvre pour la première fois à l’enregistrement des noms de domaine en « .vn » à deux caractères

Hanoï (VNA) – Le Centre d'information sur le réseau Internet vietnamien (VNNIC), relevant du ministère des Sciences et des Technologies, ouvrira le 11 novembre à 8h30 l'enregistrement gratuit de 11 noms de domaine de deuxième niveau en « .vn », composés de deux caractères. Cette opération intervient après deux tentatives d'enchères infructueuses.

Les 11 noms de domaine concernés sont : pi.vn, r0.vn, p1.vn, i2.vn, p4.vn, x4.vn, d5.vn, t7.vn, 0m.vn, 4w.vn et 7i.vn.



Courts, faciles à mémoriser et disponibles en nombre limité, ces noms de domaine offrent aux entreprises, aux organisations et aux particuliers l’opportunité de se doter d’une identité en ligne distinctive et de renforcer leur image de marque dans l’environnement numérique.



Conformément au point c, clause 5, article 50 de la loi sur les télécommunications, les noms de domaine nationaux en « .vn » qui n'ont pas trouvé preneur à l'issue de deux enchères sont directement ouverts à l'enregistrement, selon le principe du « premier arrivé, premier servi ».

Les personnes intéressées peuvent effectuer leur demande auprès des bureaux d'enregistrement agréés pour les noms de domaine en « .vn », dans le respect de la réglementation en vigueur.



Chaque nom de domaine composé de deux caractères offre des possibilités variées en matière d’image de marque et d’usage, dans des domaines allant de la technologie et de l’éducation au commerce, au divertissement et aux services numériques. Par exemple, « pi.vn » peut évoquer la constante mathématique Pi ou l’enseignement des disciplines STEM (sciences, technologie, ingénierie et mathématiques), tandis que « i2.vn » pourrait renvoyer à « Intelligence et Innovation », se prêtant ainsi parfaitement aux secteurs de l’intelligence artificielle et des technologies numériques.



Cette opération vise non seulement à mettre en œuvre les dispositions de la loi sur les télécommunications, mais aussi à optimiser l'utilisation des ressources nationales en noms de domaine. Elle devrait ainsi ouvrir de nouvelles perspectives aux entreprises du numérique, soutenir l'innovation et favoriser le développement d'identités professionnelles sur Internet. -VNA