Politique

Le dirigeant To Lam assiste à la célébration des 10 ans de partenariat entre Vietnam Airlines et ANA Holdings

La compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines et le groupe japonais ANA Holdings ont célébré, le 9 novembre à Tokyo, le 10e anniversaire de leur coopération stratégique et signé un accord-cadre relatif à une coentreprise, en présence du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam, à l'occasion de sa visite officielle au Japon.

Le dirigeant To Lam assiste à la cérémonie des 10 ans de partenariat entre Vietnam Airlines et ANA Holdings. Photo: VNA
Le dirigeant To Lam assiste à la cérémonie des 10 ans de partenariat entre Vietnam Airlines et ANA Holdings. Photo: VNA

Tokyo (VNA) – La compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines et le groupe japonais ANA Holdings ont organisé, le 9 novembre, une cérémonie pour célébrer le 10e anniversaire de leur coopération stratégique et signer un accord-cadre relatif à une coentreprise. L'événement s'est déroulé en présence du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, en visite officielle au Japon.

En mai 2016, Vietnam Airlines et ANA Holdings avaient signé un accord de coopération stratégique à Tokyo. Deux mois plus tard, ANA Holdings est officiellement devenue actionnaire stratégique de Vietnam Airlines.

Sur le plan commercial, les deux compagnies ont mis en place des vols en partage de code (codeshare), ont lié leurs programmes de fidélité et ont coordonné leurs efforts en matière de développement de produits, de ventes et de marketing. Leur réseau de partenariat s'est élargi, facilitant ainsi les déplacements des passagers entre le Vietnam et le Japon.

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Le dirigeant To Lam assiste à la cérémonie des 10 ans de partenariat entre Vietnam Airlines et ANA Holdings. Photo: VNA


En octobre, Vietnam Airlines exploitait 11 lignes directes entre les deux pays, avec 72 vols par semaine. Au cours des neuf premiers mois de 2024, le nombre de passagers de la compagnie sur le marché japonais a progressé de 18 %, tandis que les revenus liés au transport de passagers ont augmenté de 26 % sur un an.

Dans le cadre de cet accord-cadre, les deux compagnies prévoient de partager leurs revenus et de coordonner leurs programmes de vols, leurs tarifs, la gestion des capacités (sièges), les ventes, le marketing ainsi que les services aux passagers sur les liaisons entre les deux pays, sous réserve de l'approbation des autorités compétentes.

Au-delà des activités commerciales, Vietnam Airlines et ANA Holdings ont maintenu des échanges d'expérience dans des domaines tels que l'exploitation des aéronefs, la maintenance et la réparation, la formation du personnel, les services au sol, la restauration à bord et le fret aérien. Leur accord de soutien technique a par ailleurs été prolongé. Les deux parties envisagent d'élargir leur coopération aux secteurs de la technologie, de la transformation numérique, de la gestion des données et de l'optimisation des systèmes opérationnels. - VNA

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