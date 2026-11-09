Le dirigeant To Lam plaide pour un nouvel élan des relations Vietnam-Japon

Hanoï (VNA) – Dans le cadre de sa visite officielle au Japon, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam, accompagné de son épouse et d'une délégation vietnamienne de haut niveau, s'est rendu le 9 novembre au Parlement japonais, à Tokyo, où il a prononcé un discours devant les parlementaires japonais.



Dans son discours de bienvenue, le président de la Chambre des représentants du Japon, Mori Eisuke, a souligné que les deux pays entretenaient des relations d'amitié traditionnelles, fondées sur une profonde confiance politique, des similitudes culturelles et historiques ainsi que des liens étroits entre leurs peuples. Selon lui, cette visite officielle du dirigeant vietnamien donnera un nouvel élan aux relations bilatérales.



S'exprimant devant le Parlement, le secrétaire général du PCV et président vietnamien, To Lam, s'est réjoui de revenir au Japon pour la première fois dans ses nouvelles fonctions, soulignant la profondeur historique des relations entre les deux pays, nourries par 53 ans de relations diplomatiques et plusieurs siècles d'échanges.



S'appuyant sur l’amitié et la confiance mutuelle, le dirigeant vietnamien a affirmé la volonté du Vietnam d'avancer aux côtés du Japon dans une nouvelle phase de développement, afin que les progrès de chaque pays profitent à l'autre, apportent des bénéfices concrets aux populations et contribuent à la paix, à la stabilité et à la prospérité régionales. Il a souligné le rôle essentiel du Parlement japonais dans le renforcement de cette coopération à long terme.



Le Vietnam considère la science, la technologie, l'innovation et la transformation numérique comme des moteurs importants de son développement dans la nouvelle phase, un processus dans lequel le Japon occupe une place importante.



Présentant plusieurs orientations pour l'avenir des relations bilatérales, le dirigeant vietnamien a appelé à créer de nouvelles capacités de développement fondées sur le savoir, la technologie et l'innovation. Il a souhaité renforcer les liens entre les dirigeants, les universités, les instituts de recherche et les entreprises des deux pays, afin de favoriser la concrétisation des idées innovantes.



Le secrétaire général du PCV et président vietnamien, To Lam, a également insisté sur la nécessité de renforcer la résilience et les capacités d'adaptation, tout en promouvant une croissance verte et durable. Le Vietnam souhaite développer avec le Japon des chaînes d'approvisionnement diversifiées, transparentes et résilientes, dans un esprit de coopération ouverte et de respect des engagements internationaux.

Le secrétaire général du PCV et président vietnamien, To Lam, prononce un discours devant le Parlement japonais. Photo : VNA

À l'échelle régionale, le Vietnam entend coopérer avec le Japon pour défendre un système commercial multilatéral fondé sur des règles, tirer pleinement parti de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) et renforcer les liens économiques. Dans la perspective de l'Année de l'APEC 2027, il souhaite bénéficier de la coopération du Japon pour promouvoir des initiatives concrètes en faveur de la croissance, de l'innovation et d'une plus grande participation des entreprises et des citoyens aux opportunités de développement.



Le Vietnam est également prêt à proposer et à mettre en œuvre avec le Japon des initiatives répondant aux priorités communes de la région. Il souhaite que chaque avancée des relations bilatérales contribue au développement des deux peuples et à la consolidation d'une région pacifique et ouverte, où tous les pays sont respectés et bénéficient de la coopération. Il aspire, avec les autres pays du monde, à un espace indo-pacifique de paix, de stabilité, de coopération, de sécurité et d'équité, garantissant la liberté de navigation et offrant à l'humanité un espace de vie et de développement.



Plaçant l'humain au cœur de la coopération bilatérale, le dirigeant vietnamien a appelé la communauté vietnamienne au Japon à respecter les lois et la culture locales, à poursuivre ses efforts dans les études et le travail et à contribuer à la société japonaise. Il a également invité les autorités locales et les entreprises japonaises à continuer de faciliter son intégration et son développement.



Le dirigeant vietnamien a appelé les Parlements des deux pays à traduire ces orientations en résultats concrets, grâce à leurs activités législatives, de supervision et de dialogue politique. Il a notamment préconisé de renforcer les échanges entre les organes parlementaires, les groupes d'amitié, les jeunes parlementaires et les femmes parlementaires, ainsi que le partage d'expériences dans les domaines de l'économie numérique, de la transition verte et des politiques sociales.



Le secrétaire général du PCV et président vietnamien, To Lam, s'est dit convaincu qu'avec le soutien des Parlements, des gouvernements et des peuples des deux pays, le Vietnam et le Japon continueraient à approfondir leur amitié à travers des réalisations concrètes.



Prenant ensuite la parole, le président de la Chambre des conseillers du Japon, Sekiguchi Masakazu, a remercié le dirigeant vietnamien pour son discours et les perspectives qu'il a ouvertes pour l'avenir des relations bilatérales.



Il a souligné que, dans le cadre de leur partenariat stratégique global, le Vietnam et le Japon avaient constamment approfondi leur coopération dans de nombreux domaines, notamment la politique, l'économie, la culture et les échanges entre les peuples. Il a estimé que cette visite revêtait une grande importance pour les relations bilatérales.



Face à un contexte international de plus en plus complexe, Sekiguchi Masakazu s'est dit convaincu que les deux pays pourraient surmonter ensemble les difficultés et continuer à renforcer leur amitié, qu'il a comparée à une étoffe de soie tissée au fil des générations. – VNA