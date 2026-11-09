Politique

L’Assemblée nationale adopte une résolution sur la répartition du budget central pour 2027

L’Assemblée nationale a approuvé à l’unanimité des députés présents la répartition du budget central pour 2027, prévoyant notamment une réserve de 30.000 milliards de dôngs.

La vice-présidente de l’Assemblée nationale, Nguyen Thi Thanh, prend la parole lors de la séance du 9 novembre de l’Assemblée nationale . Photo : VNA
La vice-présidente de l’Assemblée nationale, Nguyen Thi Thanh, prend la parole lors de la séance du 9 novembre de l’Assemblée nationale . Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le 9 novembre, lors de sa 2e session, l'Assemblée nationale de la 16e législature a adopté une résolution sur la répartition du budget central pour 2027, avec 469 voix pour, soit 100 % des députés présents.

Pour l’année 2027, le montant total des recettes du budget central devrait dépasser 1,7 million de milliards de dôngs, tandis que les dépenses totales devraient s’élever à plus de 2,3 millions de milliards de dôngs.

La résolution définit les modalités de répartition du budget central. Elle prévoit également des fonds pour appliquer les régimes salariaux et les compléments de revenus dans certains organismes et unités. Elle précise par ailleurs la répartition des recettes provenant des amendes administratives pour infractions aux règles de circulation routière et des redevances d’utilisation des routes perçues auprès des véhicules automobiles, afin de financer les activités visant à garantir l’ordre et la sécurité routière ainsi que la gestion et l’entretien du réseau routier...

Un point notable de cette résolution est la constitution d’une réserve de 30.000 milliards de dôngs destinée à garantir la sécurité financière nationale en cas de fluctuations de la situation socio-économique ou de recettes budgétaires inférieures aux prévisions. Le gouvernement est chargé de gérer cette réserve de manière à limiter les répercussions sur les dépenses prévues et à préserver la sécurité financière.

La résolution charge également le gouvernement d’organiser la répartition des recettes et des dépenses budgétaires entre les ministères, les organismes centraux et les collectivités locales.

Il devra également veiller à ce que les investissements publics soient concentrés sur les priorités, dans le respect des conditions et de l’ordre de priorité définis par la Loi sur le budget de l’État, la Loi sur l’investissement public et les résolutions de l’Assemblée nationale et de son Comité permanent.

Les capitaux devront être affectés en priorité aux projets d’investissement public spéciaux ou urgents, aux programmes cibles nationaux, aux projets d’importance nationale, aux projets financés par l’aide publique au développement (APD) et aux partenariats public-privé (PPP), ainsi qu’aux projets en cours...

Les fonds restants pourront être consacrés à de nouveaux projets remplissant les conditions légales, tout en évitant la dispersion des ressources.

Enfin, après réception du plan d’investissement public pour 2027, les ministères, organismes centraux et collectivités locales devront examiner et détailler la répartition des crédits entre les programmes, missions et projets concernés, conformément au plan d’investissement public à moyen terme pour la période 2026-2030 attribué par le Premier ministre. – VNA

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Percée institutionnelle et juridique

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