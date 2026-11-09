Politique

Le Vietnam souhaite approfondir sa coopération avec Ericsson

Le Vietnam souhaite renforcer sa coopération avec Ericsson dans la 5G, la cybersécurité et la formation de personnel hautement qualifié.

Le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung (droite) et Per Narvinger, président-directeur général du groupe suédois Ericsson. Photo: VNA
Le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung (droite) et Per Narvinger, président-directeur général du groupe suédois Ericsson. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung a reçu, dans l'après-midi du 9 novembre au siège du gouvernement à Hanoï, Per Narvinger, président-directeur général du groupe suédois Ericsson. Les deux parties ont discuté des orientations visant à renforcer leur coopération dans le développement des infrastructures de télécommunications, les technologies, la cybersécurité et la formation de personnel hautement qualifié.

Lors de la rencontre, le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung a salué la visite de la délégation d'Ericsson et les contributions du groupe au Vietnam depuis plus de trente ans. Depuis 1993, Ericsson est devenu un partenaire technologique majeur d’opérateurs vietnamiens comme Viettel, VNPT et MobiFone, accompagnant le pays dans le développement de ses réseaux mobiles, de la 2G à la 5G.

Le vice-Premier ministre a également salué les résultats de la coopération entre Ericsson, les entreprises et les établissements de formation vietnamiens, notamment dans le déploiement de la 5G, les essais réussis de fonctionnalités avancées de cette technologie et la recherche sur les applications de l'intelligence artificielle (IA).

Le gouvernement vietnamien considère la science, la technologie, l'innovation et la transformation numérique comme des moteurs essentiels du développement national dans la nouvelle ère, contribuant à stimuler la croissance, à améliorer la productivité et à renforcer la compétitivité du pays, a déclaré le vice-Premier ministre.

Dans cette perspective, le Vietnam accélère les réformes institutionnelles, améliore son climat des affaires, développe ses infrastructures et accorde une attention particulière à la qualité des ressources humaines. Le gouvernement est prêt à coopérer avec les grandes entreprises mondiales souhaitant investir dans des secteurs importants pour le développement national, a-t-il ajouté.

Saluant les propositions d'Ericsson, le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung a indiqué que le Vietnam accordait une attention particulière à la cybersécurité dans le cadre du développement de son économie et de sa société numériques. Le pays concentre actuellement ses efforts sur le développement de centres de données et de systèmes d'informatique en nuage pour soutenir cette stratégie.

Il a estimé que les propositions du groupe suédois visant à renforcer la cybersécurité et à protéger les infrastructures de communication répondaient aux préoccupations du Vietnam. Il a souhaité que les deux parties poursuivent leurs échanges afin d'étudier des solutions de coopération adaptées aux besoins et aux orientations de développement du pays.

Concernant la formation, le vice-Premier ministre a salué la proposition d'Ericsson de mettre en place des programmes d'échange d'ingénieurs avec la Suède. Ces initiatives permettraient aux ingénieurs vietnamiens de participer à des recherches approfondies, de découvrir de nouvelles technologies et d'acquérir une expérience internationale. Il a souhaité qu'Ericsson poursuive son soutien à la formation et offre davantage de possibilités aux jeunes ingénieurs vietnamiens.

Le vice-Premier ministre a également affirmé que le gouvernement vietnamien encourageait les grands groupes technologiques, dont Ericsson, à développer leurs activités de recherche et développement au Vietnam, afin de soutenir la modernisation des infrastructures numériques du pays.

Pour sa part, Per Narvinger a affirmé que le Vietnam constituait un marché très important pour Ericsson et salué l'accélération du déploiement de la 5G à l'échelle nationale. Il a rappelé que le groupe fournissait des solutions technologiques sûres et fiables aux opérateurs vietnamiens.

Ericsson entend poursuivre le déploiement de la 5G et mieux exploiter les avantages de cette technologie. Le groupe propose également des programmes de coopération avec ses partenaires vietnamiens dans le domaine de la cybersécurité et se déclare prêt à partager son expertise et son expérience internationale pour développer des systèmes de communication sûrs et durables, notamment dans les secteurs ferroviaire et énergétique. – VNA

#Suède #Nouvelle ère #Nghị quyết 57 #NQ 57
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