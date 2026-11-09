Cérémonie d'accueil officielle du dirigeant To Lam à Tokyo

Hanoï (VNA) – À l'invitation de l'État japonais, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, accompagné de son épouse et d'une délégation vietnamienne de haut niveau, effectue une visite officielle au Japon du 8 au 11 novembre. La Première ministre japonaise, Takaichi Sanae, a présidé, dans l'après-midi du 9 novembre (heure locale), la cérémonie d'accueil officielle en l'honneur du dirigeant vietnamien à la Maison des hôtes d'État, Palais d'Akasaka, à Tokyo.



Lors de la cérémonie, la Première ministre Takaichi Sanae a invité le dirigeant To Lam à rejoindre la place d'honneur. Les hymnes nationaux des deux pays ont été interprétés. Les deux dirigeants ont ensuite passé en revue la garde d'honneur. À l'issue de la cérémonie, la Première ministre Takaichi Sanae et le dirigeant To Lam ont conduit les délégations des deux pays lors de leur entretien.

La Première ministre japonaise Takaichi Sanae, le secrétaire général du PCV et président vietnamien, To Lam, et son épouse Ngo Phuong Ly. Photo : VNA



Le Vietnam et le Japon ont officiellement établi leurs relations diplomatiques le 21 septembre 1973. Depuis lors, leurs relations d'amitié et de coopération n'ont cessé de se renforcer et de se développer dans tous les domaines. La confiance politique entre les deux pays s'est notamment consolidée. Le Japon demeure l'un des principaux partenaires économiques du Vietnam et son premier bailleur de fonds en matière d'aide publique au développement (APD). De plus en plus d'entreprises japonaises, notamment dans les hautes technologies et l'intelligence artificielle (IA), s'intéressent au marché vietnamien et y développent leurs activités.



Parallèlement à leur coopération bilatérale, le Vietnam et le Japon renforcent leur coordination au sein des forums régionaux et internationaux.



Cette visite devrait permettre de concrétiser les accords et engagements conclus entre les dirigeants des deux pays à travers des programmes et projets de coopération, contribuant ainsi aux objectifs de développement de chacun, ainsi qu'à la paix, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde. – VNA

