Vietnam-Japon : échange de documents de coopération en présence des deux dirigeants

Hanoï (VNA) – Dans le cadre de sa visite officielle au Japon, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, et la Première ministre japonaise, Takaichi Sanae, ont assisté, dans la soirée du 9 novembre (heure locale) à Tokyo, à la cérémonie d'échange de neuf documents de coopération entre les deux pays, sur un total de onze signés, à l'issue de leur entretien.



Les documents signés portent sur plusieurs domaines, notamment l'aide publique au développement (APD), l'énergie, l'éducation, les sciences et technologies, l'environnement et la coopération juridique.



Ils comprennent notamment un accord-cadre visant à faciliter la mise en œuvre de projets financés par des aides non remboursables japonaises au Vietnam, un accord de prêt avec l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) pour la construction de la centrale thermique Ô Môn 3, ainsi qu'un échange de notes concernant un prêt d'APD destiné à la construction de l'Université Vietnam-Japon.



Les deux pays ont également conclu des accords concernant un programme d’assistance technique pour exercice fiscal 2025-2026, le développement de l'Université Vietnam-Japon, la coopération dans le domaine de l'énergie nucléaire et la recherche et développement en intelligence artificielle (IA).



D'autres documents concernent la coopération en matière de politiques maritimes, d'environnement, d'amélioration de l'élaboration et de l'application des lois au Vietnam, ainsi que l'accélération de l'examen des demandes de brevet. – VNA