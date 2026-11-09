Le Vietnam et le Japon adoptent une Déclaration de vision commune

Hanoï (VNA) – Le secrétaire général du PCV et président vietnamien, To Lam, en visite officielle au Japon, et la Première ministre japonaise, Takaichi Sanae, ont adopté une Déclaration de vision commune visant à porter le « Partenariat stratégique global Vietnam-Japon pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde » à un nouveau niveau, dans un esprit d'accompagnement mutuel, de coopération et de bénéfices partagés, en faveur d'une croissance de haute qualité, de l'autonomie stratégique et de la résilience.



Selon la Déclaration, les deux parties ont annoncé la tenue du deuxième Dialogue au niveau des vice-ministres des Affaires étrangères et de la Défense (2+2) en décembre 2026 au Vietnam. Les deux dirigeants ont salué les progrès de la coopération en matière de sécurité et de sûreté maritimes, notamment la poursuite du soutien japonais aux garde-côtes vietnamiens à travers des prêts d'aide publique au développement (APD). Ils ont convenu de continuer à renforcer les capacités du Vietnam en matière de sécurité maritime.



Sur le plan économique, les deux parties ont défini quatre piliers de coopération complémentaires : (i) les sciences, les technologies et l'innovation ; (ii) l'éducation, la formation et le développement des ressources humaines ; (iii) l'intégration des chaînes de production et d'approvisionnement ; (iv) la finance, l'investissement et l'aide au développement.



Les deux dirigeants ont exprimé leur volonté de promouvoir une nouvelle génération d'aide publique au développement (APD) dans des domaines tels que l'intelligence artificielle (IA), les semi-conducteurs et la sécurité énergétique, ainsi que de grands projets d'infrastructures de haute qualité au Vietnam.



Dans les sciences, les technologies, l’innovation et la formation de ressources humaines de haute qualité, les deux dirigeants ont réaffirmé que l'Université Vietnam-Japon constituait un projet emblématique de la coopération éducative bilatérale et se sont félicités de la signature d'un accord sur son développement. Ils ont salué l'annonce du lancement de six projets de recherche conjoints et la poursuite des travaux dans le cadre du programme de coopération scientifique, technologique et d'innovation Japon-ASEAN (NEXUS), qui contribuera à la formation au Vietnam de 250 docteurs spécialisés dans les semi-conducteurs et à l'objectif de former 100 docteurs en IA d'ici 2030.



À l'approche du 55e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques, les deux dirigeants ont convenu de faire de 2027-2028 l'Année du tourisme Vietnam-Japon.

La Première ministre Takaichi Sanae a exprimé son soutien à la réussite de l'organisation par le Vietnam de l'Année de l'APEC 2027.



Les deux dirigeants ont souligné l'importance de préserver la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale et appelé toutes les parties à faire preuve de la plus grande retenue afin d'éviter toute action susceptible de compromettre la paix et la stabilité ou de compliquer les différends. Ils ont insisté sur la nécessité de régler pacifiquement les différends en Mer Orientale, conformément à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), réaffirmant son rôle de cadre juridique international global régissant les activités maritimes et océaniques. Les deux dirigeants ont souligné la nécessité de mettre pleinement et efficacement en œuvre la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC). Ils ont pris note des progrès réalisés dans les négociations sur le Code de conduite en Mer Orientale (COC) et insisté sur l'importance d'un COC efficace et substantiel, conforme au droit international, notamment à la CNUDM, et ne portant pas atteinte aux droits et intérêts légitimes de toutes les parties en Mer Orientale. – VNA

