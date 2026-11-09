Vietnam-Japon : les parlementaires d'amitié au service d'une coopération renforcée

Hanoï (VNA) – Dans le cadre de la visite officielle au Japon du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, Nguyen Duy Ngoc, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du PCV, chef de la Commission centrale de l'organisation et président du Groupe d'amitié parlementaire Vietnam-Japon, a rencontré le 9 novembre à Tokyo la députée Obuchi Yuko, présidente de l'Alliance parlementaire d'amitié Japon-Vietnam.



Nguyen Duy Ngoc a souligné que le développement de ressources humaines hautement qualifiées constituait l'une des percées stratégiques du Vietnam. Il a souhaité renforcer la coopération avec le Japon dans l'éducation, la formation, les sciences, les technologies et la gestion moderne, notamment pour former des talents destinés aux industries stratégiques et mettre en œuvre un projet de renforcement des capacités des cadres dirigeants vietnamiens.



Il a proposé quatre axes prioritaires de coopération.



Premièrement, renforcer le rôle des deux organisations parlementaires d'amitié dans la mise en œuvre des accords de haut niveau, notamment dans les domaines économique et commercial, afin de traduire les engagements en actions concrètes.



Deuxièmement, développer la coopération dans la formation de ressources humaines hautement qualifiées, particulièrement dans les technologies stratégiques telles que l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs et l'électronique. Il a également appelé à renforcer les liens entre universités, instituts de recherche et entreprises, en associant formation, recherche appliquée et transfert de technologies.



Troisièmement, dans le cadre de la révision par le Japon de ses politiques d'accueil et de gestion des étrangers, favoriser des conditions de vie, d'études et de travail équitables pour la communauté et les entreprises vietnamiennes au Japon. Il a également proposé de renforcer les mécanismes de notification consulaire et de partage d'informations, ainsi que de simplifier les procédures de prolongation des visas pour les ressortissants vietnamiens, en priorité les ingénieurs spécialisés dans les technologies.



Quatrièmement, promouvoir la coopération entre les localités, les échanges entre les peuples et le tourisme, en renforçant les liens entre les localités, les entreprises et les jeunes générations des deux pays.



Obuchi Yuko a indiqué que l'Alliance parlementaire d’amitié Japon-Vietnam réunissait des parlementaires issus de différents partis politiques, aux expériences et compétences variées, tous attachés au Vietnam. Elle a souhaité intensifier les échanges et la coopération entre les deux organisations parlementaires d'amitié et les Parlements des deux pays.



Partageant les propositions de Nguyen Duy Ngoc, elle a souligné l'importance de la coopération dans la formation, la recherche scientifique, l'économie, le commerce, l'investissement, l'énergie, le spatial, l'intelligence artificielle et l'agriculture pour le développement des deux pays.



Elle a souhaité que les deux parties poursuivent leurs discussions pour définir des mesures de coopération adaptées. Elle a également indiqué qu'elle évoquerait avec le ministère japonais des Affaires étrangères la proposition visant à faciliter les procédures de visa pour les ressortissants vietnamiens, tout en réaffirmant l'importance des échanges entre les peuples pour renforcer la confiance mutuelle.



Nguyen Duy Ngoc a enfin encouragé les localités japonaises à poursuivre leurs échanges avec les localités vietnamiennes, par les canaux diplomatiques officiels et les deux organisations parlementaires d'amitié, afin de développer des coopérations concrètes, fondées sur leurs atouts et besoins respectifs. – VNA