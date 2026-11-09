Le dirigeant To Lam rencontre les responsables de plusieurs grands groupes japonais

Tokyo (VNA) – Dans le cadre de sa visite officielle au Japon, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, a rencontré le 9 novembre à Tokyo les dirigeants de plusieurs grands groupes et entreprises japonais.



Lors de sa rencontre avec Masayoshi Fujimoto, président du conseil d'administration de Sojitz, le dirigeant vietnamien a souhaité que Sojitz concentre ses investissements au Vietnam sur quatre priorités : le développement de l'électricité et des énergies propres, les chaînes d'approvisionnement en minerais stratégiques et en matériaux avancés, les centres de données et les infrastructures numériques, ainsi que la consolidation des projets existants et la création de pôles d'activités intégrés.

Le secrétaire général du PCV et président vietnamien, To Lam, et Masayoshi Fujimoto, président du conseil d'administration du groupe japonais Sojitz. Photo : VNA



De son côté, Sojitz a présenté plusieurs projets d'investissement majeurs au Vietnam et annoncé son intention de renforcer les synergies entre ses activités pour créer des pôles intégrés, tout en explorant de nouvelles opportunités dans les infrastructures industrielles, les énergies propres et les biens de consommation, en partenariat avec des entreprises vietnamiennes.



Recontrant Yoshitaka Kitao, président-directeur général de SBI Holdings, le secrétaire général du PCV et président vietnamien, To Lam, a souhaité que SBI Holdings évolue progressivement d'un investisseur financier vers un partenaire contribuant au développement d'un écosystème d'activités diversifiées au Vietnam.



SBI Holdings prévoit de renforcer ses investissements et ses partenariats stratégiques au Vietnam, notamment avec Sun Group, à travers la signature d'un protocole d'accord visant à étudier la création d'une coentreprise dans des secteurs à fort potentiel.



Le dirigeant vietnamien a estimé que cette coopération pourrait marquer une nouvelle étape dans les partenariats entre entreprises vietnamiennes et japonaises, notamment dans la finance, les technologies, les infrastructures et les services de nouvelle génération.



Lors de sa rencontre avec Toru Nakashima, président-directeur général de Sumitomo Mitsui Financial Group (SMBC Group), le dirigeant To Lam a souhaité que SMBC continue d'aider les entreprises et les institutions financières vietnamiennes à accéder aux marchés internationaux de capitaux, tout en développant le financement du commerce, la finance verte et la finance durable.



Toru Nakashima a affirmé que le Vietnam était l'un des marchés stratégiques majeurs de SMBC en Asie. Le groupe entend poursuivre ses activités dans la finance verte, les énergies renouvelables, les infrastructures et les marchés de capitaux, tout en soutenant le développement du Centre financier international du Vietnam. Il souhaite également servir de passerelle durable entre les deux pays en matière de capitaux, d'entreprises et de savoir-faire.



Rencontrant les dirigeants du groupe AEON, le dirigeant vietnamien a souhaité qu'AEON ne se limite pas à accroître ses achats et sa distribution de produits vietnamiens, mais accompagne également les entreprises locales dans la recherche, le développement de produits, l'amélioration de leur gestion, des normes de qualité, de la sûreté alimentaire, de la traçabilité et de leurs marques, afin qu'elles puissent approvisionner durablement le réseau mondial d'AEON.

Le secrétaire général du PCV et président vietnamien, To Lam, et Motoya Okada, président du conseil d'administration du groupe AEON. Photo : VNA

Saluant la stabilité et l'amélioration constante du climat des affaires au Vietnam, les dirigeants d'AEON ont réaffirmé leur volonté d'y poursuivre leurs investissements. Le groupe considère le Vietnam comme un marché stratégique prioritaire et prévoit de mobiliser des ressources pour tripler la taille de ses activités dans le pays.



Lors de sa rencontre avec Masahiko Kato, président-directeur général de Mizuho Bank, ce dernier a rappelé que Mizuho avait été la première banque japonaise à ouvrir une succursale à Hanoï et qu'elle était présente au Vietnam depuis plusieurs décennies, à travers ses succursales à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville. Mizuho souhaite continuer à contribuer au développement économique du Vietnam.



Le secrétaire général du PCV et président vietnamien, To Lam, a appelé les deux parties à renforcer leur soutien aux entreprises vietnamiennes, non seulement en leur fournissant des services financiers, mais aussi en facilitant leur accès aux capitaux, aux partenaires et aux opportunités d'investissement et de commerce au Japon et sur d'autres marchés, contribuant ainsi à approfondir la coopération Vietnam-Japon.



Rencontrant Hitoshi Honna, président d'Erex, le dirigeant vietnamien a salué sa vision du développement des énergies renouvelables au Japon et en Asie du Sud-Est, contribuant à la réduction des émissions de CO₂. Le Vietnam souhaite que des entreprises japonaises comme Erex deviennent des partenaires de long terme, au-delà des projets ponctuels, pour développer une filière moderne, durable et efficace de production d'électricité à partir de biomasse.



Hitoshi Honna a présenté l'objectif du groupe de développer des centrales électriques à biomasse dans plusieurs localités vietnamiennes. Erex souhaite que le gouvernement vietnamien et le ministère de l'Industrie et du Commerce améliorent le cadre réglementaire de cette filière, mettent en place une coordination interministérielle et un calendrier de résolution des difficultés.



Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a réaffirmé la volonté du Vietnam de poursuivre l'amélioration de son cadre institutionnel et de son climat des affaires, tout en garantissant les droits et intérêts légitimes des investisseurs. – VNA