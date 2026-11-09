La présidente du Conseil de la Fédération de Russie attendue au Vietnam

Hanoï (VNA) – À l'invitation du président de l'Assemblée nationale vietnamienne, Tran Thanh Man, la présidente du Conseil de la Fédération de l'Assemblée fédérale de Russie, Valentina Matvienko, effectuera une visite officielle au Vietnam du 11 au 13 novembre 2026. – VNA
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Vietnam-Japon : les parlementaires d'amitié au service d'une coopération renforcée
Les organisations parlementaires d'amitié du Vietnam et du Japon souhaitent renforcer leur rôle dans la mise en œuvre des accords bilatéraux et le développement d'une coopération concrète.
À Bac Ninh, un arbre de la Bodhi pour célébrer l'amitié Vietnam-Inde
À Bac Ninh, la pagode Bo Da a accueilli un arbre de la Bodhi offert par l’Inde, symbole de sagesse, de compassion et d’amitié entre les deux peuples.
Vietnam-Japon : échange de documents de coopération en présence des deux dirigeants
Le Vietnam et le Japon ont signé onze documents de coopération dans plusieurs domaines, notamment l'énergie, les technologies, l'éducation et l'environnement.
Le Vietnam souhaite approfondir sa coopération avec Ericsson
Le Vietnam souhaite renforcer sa coopération avec Ericsson dans la 5G, la cybersécurité et la formation de personnel hautement qualifié.
Cérémonie d'accueil officielle du dirigeant To Lam à Tokyo
Le dirigeant To Lam a été officiellement accueilli à Tokyo par la Première ministre japonaise Takaichi Sanae, avant l’entretien entre les deux pays.
L’Assemblée nationale adopte une résolution sur la répartition du budget central pour 2027
L’Assemblée nationale a approuvé à l’unanimité des députés présents la répartition du budget central pour 2027, prévoyant notamment une réserve de 30.000 milliards de dôngs.
Des dirigeants vietnamiens présentent leurs condoléances après une fusillade en Pologne
Le Vietnam a adressé ses condoléances à la Pologne après la fusillade meurtrière survenue le 7 novembre à Cracovie.
Le dirigeant To Lam salue le rôle de l'Alliance parlementaire d'amitié Japon-Vietnam
Le dirigeant To Lam a appelé l'Alliance parlementaire d'amitié Japon-Vietnam à renforcer son rôle de passerelle pour approfondir la coopération bilatérale.
Le dirigeant To Lam plaide pour un nouvel élan des relations Vietnam-Japon
Devant le Parlement japonais, le dirigeant To Lam a présenté les grandes orientations visant à approfondir les relations bilatérales.
Le dirigeant To Lam assiste à la célébration des 10 ans de partenariat entre Vietnam Airlines et ANA Holdings
La compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines et le groupe japonais ANA Holdings ont célébré, le 9 novembre à Tokyo, le 10e anniversaire de leur coopération stratégique et signé un accord-cadre relatif à une coentreprise, en présence du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam, à l'occasion de sa visite officielle au Japon.
Le Vietnam adresse ses félicitations au Cambodge à l'occasion de sa Fête nationale
Marquant le 73e anniversaire de la Fête nationale du Royaume du Cambodge (9 novembre 1953 - 9 novembre 2026), le Comité central du Parti communiste du Vietnam a adressé ses félicitations les plus chaleureuses au Comité central du Parti du peuple cambodgien.
Assemblée nationale : sécuriser la gestion du fonds d’assurance sociale
Les députés ont appelé à renforcer le contrôle des risques et à garantir la sécurité, la transparence et l’efficacité des investissements du fonds d’assurance sociale, tout en protégeant les droits des travailleurs.
L’Assemblée nationale adopte le budget de l’État pour 2027
L’Assemblée nationale vietnamienne a adopté le budget de l’État pour 2027, qui prévoit un déficit de 4,5 % du PIB, tout en mettant l’accent sur la discipline budgétaire, la réforme des salaires et l’accélération des investissements publics.
Le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc reçoit l’ambassadeur de Singapour au Vietnam
Le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc et l’ambassadeur singapourien Rajpal Singh ont échangé sur les priorités de coopération bilatérale, notamment dans l’économie, les technologies et les énergies renouvelables.
Vietnam - Australie : approfondissement de la coopération bilatérale au 9e Dialogue sur la politique de défense
Le 9e Dialogue sur la politique de défense Vietnam-Australie s'est tenu lundi matin 9 novembre à Hanoï.
Nikkei Asia : les relations Vietnam-Japon entrent dans une nouvelle phase de développement
À l’occasion de la visite officielle au Japon du secrétaire général du PCV et président vietnamien, To Lam, du 8 au 11 novembre, le quotidien Nikkei Asia analyse l’évolution des relations bilatérales et les nouvelles perspectives de coopération. Face au développement économique du Vietnam et à la diversification de ses partenaires, les deux pays sont appelés à renforcer leurs liens dans les technologies de pointe, l’énergie et la formation des ressources humaines.
Le SG du Parti et président vietnamien To Lam entame une visite officielle au Japon
Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, son épouse Ngo Phuong Ly et la délégation vietnamienne de haut rang l'accompagnant, sont arrivés, à 14h30 (heure locale) le 8 novembre, à Tokyo, entamant une visite officielle au Japon, à l’invitation de l’État japonais.
L’Assemblée nationale examine plusieurs projets de loi visant à adapter les politiques sociales et du travail
Les députés ont débattu de plusieurs projets de loi portant modification et complément de certaines dispositions de la loi sur l’assurance sociale, du Code du travail, de la loi sur les archives, de la loi sur l’égalité des sexes, de la loi sur les activités de la Croix-Rouge et de la loi sur l’emploi à la deuxième session de l’Assemblée nationale (AN) tenue, le 9 novembre.
Directive 07-CT/TW : la diplomatie de Ho Chi Minh en 1946, entre fermeté sur l’indépendance et recherche de la paix
En 1946, le Président Ho Chi Minh a conjugué fermeté sur l’indépendance nationale et souplesse diplomatique pour exploiter toutes les possibilités de préserver la paix et préparer le pays à la résistance.
La diplomatie ouvre la voie et transforme les engagements en ressources concrètes
Dans un contexte international marqué par de profondes mutations, le Vietnam entend faire de son action extérieure un levier stratégique au service du développement national. Il s’agit non seulement de consolider les relations avec ses partenaires, mais aussi de transformer les engagements internationaux en investissements, en transferts de technologies et en ressources concrètes, tout en préservant l’indépendance et l’autonomie du pays.