Politique

La présidente du Conseil de la Fédération de Russie attendue au Vietnam

La présidente du Conseil de la Fédération de Russie, Valentina Matvienko, est attendue au Vietnam du 11 au 13 novembre pour une visite officielle.

Le président de l'Assemblée nationale vietnamienne, Tran Thanh Man, et la présidente du Conseil de la Fédération de l'Assemblée fédérale de Russie, Valentina Matvienko. Photo: VNA
Le président de l'Assemblée nationale vietnamienne, Tran Thanh Man, et la présidente du Conseil de la Fédération de l'Assemblée fédérale de Russie, Valentina Matvienko. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – À l'invitation du président de l'Assemblée nationale vietnamienne, Tran Thanh Man, la présidente du Conseil de la Fédération de l'Assemblée fédérale de Russie, Valentina Matvienko, effectuera une visite officielle au Vietnam du 11 au 13 novembre 2026. – VNA

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