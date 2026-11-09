La présidente du Conseil de la Fédération de Russie attendue au Vietnam

À l’occasion de la visite officielle au Japon du secrétaire général du PCV et président vietnamien, To Lam, du 8 au 11 novembre, le quotidien Nikkei Asia analyse l’évolution des relations bilatérales et les nouvelles perspectives de coopération. Face au développement économique du Vietnam et à la diversification de ses partenaires, les deux pays sont appelés à renforcer leurs liens dans les technologies de pointe, l’énergie et la formation des ressources humaines.