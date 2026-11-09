Politique

À Bac Ninh, un arbre de la Bodhi pour célébrer l'amitié Vietnam-Inde

À Bac Ninh, la pagode Bo Da a accueilli un arbre de la Bodhi offert par l’Inde, symbole de sagesse, de compassion et d’amitié entre les deux peuples.

Plantation de l'arbre de la Bodhi près de l'entrée principale de la pagode Bo Da à Bac Ninh. Photo : nhandan.vn
Plantation de l'arbre de la Bodhi près de l'entrée principale de la pagode Bo Da à Bac Ninh. Photo : nhandan.vn

Bac Ninh (VNA) – L'ambassadeur d'Inde au Vietnam, Tshering W. Sherpa, s'est rendu le 9 novembre à la pagode Bo Da, dans la ville de Bac Ninh, pour y offrir et planter un arbre de la Bodhi. La pagode fait partie du complexe de Yen Tu – Vinh Nghiem – Con Son, Kiep Bac, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2025. Cet événement contribue à renforcer les échanges culturels et spirituels, tout en resserrant les liens d'amitié et de coopération entre le Vietnam et l'Inde.

Le diplomate indien a été accueilli par Pham Hoang Son, secrétaire adjoint du Comité municipal du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président du Comité populaire de Bac Ninh, Dao Thanh Truong, vice-président du Comité populaire municipal, ainsi que des représentants de plusieurs services locaux.

La délégation a découvert les valeurs historiques, culturelles, architecturales et bouddhiques de la pagode Bo Da. Fondée sous la dynastie des Ly et agrandie en 1720, celle-ci conserve une architecture traditionnelle remarquable et abrite le plus grand jardin de stupas du Vietnam, ainsi qu'une collection de 1.935 planches de bois gravées de textes bouddhiques, reconnue comme trésor national.

Le moment fort de la visite a été la cérémonie de remise et de plantation de l'arbre de la Bodhi près de l'entrée principale de la pagode. Associé à l'éveil du Bouddha, cet arbre symbolise la sagesse, l'éveil spirituel et la compassion. Ce geste témoigne des liens culturels et spirituels entre les deux pays.

S'exprimant à cette occasion, l'ambassadeur Tshering W. Sherpa a souligné que l'amitié traditionnelle entre le Vietnam et l'Inde reposait sur des liens historiques, culturels, artistiques et religieux solides. Il a rappelé que l'élévation des relations bilatérales au rang de partenariat stratégique global renforcé avait ouvert une nouvelle étape dans la coopération entre les deux pays. Il a également salué la richesse architecturale et spirituelle de la pagode Bo Da, qui témoigne de la place durable du bouddhisme dans la culture vietnamienne.

À l'approche du 55e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 2027, l'ambassadeur a exprimé le souhait d'organiser davantage d'activités conjointes autour de la culture, du patrimoine et du bouddhisme, afin de renforcer l'amitié et la confiance mutuelle.

De son côté, le vice-président du Comité populaire municipal, Dao Thanh Truong, a remercié l'ambassade d'Inde pour ce présent symbolique et souligné l'importance de cette initiative pour les échanges culturels et spirituels entre les deux pays. Les autorités de Bac Ninh souhaitent également élargir leur coopération avec les partenaires indiens dans les domaines de la culture, du tourisme, de l'éducation, de l'économie, de la santé et de l'industrie pharmaceutique.

A cette occasion, le président du Comité populaire de Bac Ninh, Pham Hoang Son, a offert à l'ambassadeur indien un tableau représentant le Bouddha, réalisé en bois d'agar par la coopérative Huong Viet, dans le quartier de Van Ha. De son côté, l'ambassadeur Tshering W. Sherpa a remis aux autorités locales une statuette du Bouddha en signe d'amitié et d'estime mutuelle.

À l'issue de la rencontre, l'ambassadeur et sa délégation ont assisté à un spectacle de musique traditionnelle comprenant des chants ca tru et quan ho de Bac Ninh. Ce programme a permis de mettre en valeur le patrimoine culturel vietnamien et de renforcer les échanges et les liens d'amitié entre les peuples des deux pays. – VNA

#Inde #Bac Ninh #Nouvelle ère
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