Vietnam-Japon : une vision commune pour une coopération plus étroite

Hanoï (VNA) – Dans le cadre de sa visite officielle au Japon, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, s'est entretenu le 9 novembre à Tokyo avec la Première ministre japonaise, Takaichi Sanae.



Les deux dirigeants ont affirmé que la Déclaration de vision commune Vietnam-Japon constituait une base importante pour porter leur partenariat stratégique global à un nouveau niveau, dans un esprit d'accompagnement mutuel, de coopération et de bénéfices partagés, en faveur d'une croissance de haute qualité, de l'autonomie stratégique et de la résilience.



Lors de leur entretien, ils ont convenu de renforcer la confiance politique, de maintenir les échanges de délégations à tous les niveaux et de promouvoir la coopération entre les Partis, les États, les gouvernements et les Parlements, ainsi que les échanges entre les peuples et la coopération décentralisée.



Sur le plan économique, les deux dirigeants ont convenu de renforcer les liens économiques afin d'assurer la sécurité économique et d’intensifier leur autonomie stratégique. Ils ont souhaité encourager les investissements japonais de haute qualité au Vietnam, associés au transfert de technologies et à la formation de ressources humaines qualifiées, ainsi que l'aide publique au développement (APD) de nouvelle génération dans les domaines de l'intelligence artificielle (IA), des semi-conducteurs, de l'énergie et des transitions numérique et verte...



Le dirigeant To Lam s'est félicité de la signature d'un accord visant à faciliter la mise en œuvre des projets financés par des aides non remboursables japonaise au Vietnam. Il a appelé à lancer dans les délais prévus les travaux des projets de l'Université Vietnam-Japon et de l'Hôpital Cho Ray, ainsi qu'à œuvrer ensemble pour porter les échanges commerciaux bilatéraux à 80 milliards de dollars d'ici 2030.

Panorama de l'entretien. Photo: VNA



La Première ministre Takaichi Sanae a souligné le rôle important du Vietnam dans la diversification et la modernisation des chaînes d'approvisionnement japonaises. Elle a affirmé que le Japon faciliterait une participation plus importante des entreprises vietnamiennes à ces chaînes et se tenait prêt à coopérer dans la sécurité énergétique et les réserves d'énergie, notamment pour accélérer les projets de centrales électriques au gaz naturel liquéfié (GNL) au Vietnam dans le cadre de l'initiative POWERR Asia.



Les deux parties ont également convenu de renforcer leur coopération dans les sciences, les technologies et l'innovation, en privilégiant l'accompagnement mutuel, les projets conjoints et les partenariats public-privé. Cette coopération portera notamment sur les technologies spatiales, les sciences marines, l'IA, le numérique, les semi-conducteurs, les technologies médicales, les biotechnologies avancées, l'agriculture de haute technologie et les minerais stratégiques. La Première ministre japonaise a affirmé que son pays contribuerait activement au programme vietnamien de formation de 100 docteurs en intelligence artificielle.



Les deux parties ont convenu de renforcer les liens entre leurs ressources humaines, les échanges entre les peuples et la coopération décentralisée, ainsi que leurs relations dans les domaines de la santé, du travail et de l'éducation. Elles organiseront conjointement le troisième Forum de coopération entre les localités Vietnam-Japon en 2027, renforceront la formation de ressources humaines hautement qualifiées et la coopération dans les soins aux personnes âgées, et s'efforceront de conclure rapidement les négociations en vue de la signature d'un accord bilatéral de sécurité sociale.



À l'approche du 55e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, les deux parties ont convenu de lancer l'Année du tourisme Vietnam-Japon 2027-2028.



Face à l'évolution rapide et complexe de la situation régionale et internationale, les deux dirigeants ont réaffirmé leur volonté de renforcer leur coordination sur les questions d'intérêt commun et leur soutien mutuel au sein des forums multilatéraux et des organisations internationales et régionales. La Première ministre japonaise s'est engagée à soutenir le Vietnam dans l'organisation de l'Année de l'APEC 2027 et a exprimé le souhait de se rendre à nouveau au Vietnam prochainement.



À l'issue de leur entretien, les deux dirigeants ont adopté la Déclaration de vision commune Vietnam-Japon, destinée à promouvoir un partenariat fondé sur l'accompagnement mutuel, la coopération et les bénéfices partagés, au service d'une croissance de haute qualité, de l'autonomie stratégique et de la résilience. Ils ont également assisté à l'échange de neuf documents de coopération entre les ministères et organismes des deux pays. – VNA