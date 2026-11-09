Vietnam-Japon : le dirigeant To Lam et la Première ministre Takaichi Sanae présentent les résultats de leur entretien

Tokyo (VNA) – Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, et la Première ministre japonaise, Takaichi Sanae, ont rencontré la presse dans la soirée du 9 novembre à Tokyo, à l'issue de leur entretien et de la cérémonie d'échange de documents de coopération entre les deux pays, dans le cadre de la visite officielle du dirigeant vietnamien au Japon.



La cheffe du gouvernement japonais a estimé que la Déclaration de vision commune Japon-Vietnam, publiée à cette occasion, permettrait de porter les relations bilatérales à un nouveau niveau. Elle s'est dite convaincue que la coopération entre les deux pays connaîtrait des avancées importantes dans le cadre de leur Partenariat stratégique global pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde.



Les deux parties ont également discuté des moyens d'améliorer le climat des affaires afin d'accélérer la réalisation de projets de centrales électriques au gaz et au gaz naturel liquéfié (GNL), auxquels participent des entreprises japonaises. Le Japon contribuera par ailleurs à la réalisation de l'objectif fixé par le gouvernement vietnamien de former 100 docteurs dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA).



De son côté, le dirigeant To Lam a affirmé que les deux parties avaient tenu un entretien très fructueux. Elles ont convenu d'adopter une Déclaration de vision commune afin de porter leur partenariat stratégique global à un nouveau niveau, sur la base d'un partenariat d'égalité, d'accompagnement mutuel, de coopération et de bénéfices partagés.



Les deux parties ont convenu de renforcer la confiance politique en approfondissant la coopération dans les domaines de la défense, de la sécurité et de la diplomatie.



Sur le plan économique, les deux parties entendent renforcer leurs liens dans une perspective durable et à long terme, fondée sur l'égalité, l'entraide et les intérêts mutuels. Elles renforceront leur coopération dans le commerce, l'investissement et l'aide publique au développement (APD) de nouvelle génération, tout en accordant une attention particulière à la sécurité économique, énergétique et alimentaire ainsi qu'à la diversification des chaînes d'approvisionnement, afin de renforcer l'autonomie stratégique de chaque pays. Les négociations visant à ouvrir le marché japonais aux pomelos à peau verte du Vietnam et le marché vietnamien aux raisins japonais sont sur le point de s'achever.



Le dirigeant To Lam a affirmé que le Vietnam s'engageait à créer des conditions favorables aux investissements japonais de haute qualité, associés au transfert de technologies.



La coopération dans les sciences et technologies, l'innovation et la formation de ressources humaines hautement qualifiées sera également intensifiée. Les deux pays développeront leurs échanges dans les technologies spatiales, les sciences marines et océaniques, l'intelligence artificielle, le numérique, les semi-conducteurs, les technologies médicales, l'agriculture de haute technologie et la cybersécurité.



Les deux pays souhaitent également approfondir les échanges entre leurs populations et renforcer les liens entre les localités, ainsi que la coopération dans les domaines du travail, de la santé, de la culture et du tourisme. Ils ont convenu d'accélérer le lancement des travaux de construction de l'Université Vietnam-Japon, symbole de leur coopération éducative, et ont annoncé le lancement de l'Année du tourisme Vietnam-Japon 2027-2028.



Le dirigeant To Lam a demandé au gouvernement japonais de continuer à soutenir les quelque 700.000 ressortissants vietnamiens vivant, étudiant et travaillant au Japon et de leur faciliter la vie quotidienne.



Enfin, le dirigeant To Lam a souligné l'importance de renforcer la coopération et le soutien mutuel dans les forums régionaux et internationaux sur les questions d'intérêt commun. Les deux parties ont réaffirmé l'importance du règlement pacifique des différends en Mer Orientale, conformément au droit international, notamment à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM). Le Vietnam soutient les initiatives japonaises dans la région, notamment la Vision d'un Indo-Pacifique libre et ouvert, en lien avec la Vision de l'ASEAN sur l'Indo-Pacifique et dans le respect du droit international, afin de contribuer à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde. – VNA