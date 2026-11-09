Politique

Vietnam-Japon : un nouvel élan pour la coopération parlementaire

À Tokyo, le dirigeant To Lam et les présidents des deux chambres du Parlement japonais ont réaffirmé leur volonté de renforcer les relations bilatérales.

Le secrétaire général du PCV et président vietnamien To Lam rencontre le président de la Chambre des représentants du Japon, Mori Eisuke, et le président de la Chambre des conseillers, Sekiguchi Masakazu. Photo: VNA
Le secrétaire général du PCV et président vietnamien To Lam rencontre le président de la Chambre des représentants du Japon, Mori Eisuke, et le président de la Chambre des conseillers, Sekiguchi Masakazu. Photo: VNA

Tokyo (VNA) – Dans le cadre de sa visite officielle au Japon, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, a rencontré, dans l'après-midi du 9 novembre à Tokyo, le président de la Chambre des représentants du Japon, Mori Eisuke, et le président de la Chambre des conseillers, Sekiguchi Masakazu.

Lors de cette rencontre, le dirigeant vietnamien a remercié le président de la Chambre des représentants, Mori Eisuke, le président de la Chambre des conseillers, Sekiguchi Masakazu, ainsi que la Diète japonaise pour l'accueil chaleureux réservé à la délégation de haut niveau du Parti et de l'État vietnamiens. Il les a également remerciés de lui avoir donné l'occasion de prononcer un discours devant la Diète, au cours duquel il a présenté la situation du Vietnam, les relations Vietnam-Japon ainsi que les évolutions régionales et mondiales.

Il a transmis les salutations du président de l'Assemblée nationale vietnamienne, Tran Thanh Man, aux deux dirigeants parlementaires et les a invités à effectuer prochainement des visites au Vietnam.

Les deux dirigeants parlementaires japonais ont chaleureusement salué la visite du dirigeant To Lam. Qualifiant cette visite de particulièrement importante, ils ont manifesté un vif intérêt pour le discours du dirigeant vietnamien, exprimant l'espoir qu'il contribuerait à renforcer le partenariat stratégique global entre le Vietnam et le Japon ainsi que la compréhension mutuelle entre les peuples des deux pays.

Le président de la Chambre des représentants, Mori Eisuke, a réaffirmé son engagement à promouvoir le partenariat stratégique global Vietnam-Japon. Soulignant l'importance des échanges de haut niveau, il a proposé que les deux parties intensifient les visites de délégations de haut rang ainsi que la coopération et les échanges entre leurs Parlements, commissions parlementaires et groupes d'amitié parlementaires, sous diverses formes. Il a par ailleurs salué la contribution de la communauté vietnamienne, forte de 700.000 personnes, au développement socio-économique du Japon. Il a affirmé son soutien aux efforts visant à créer un environnement favorable et équitable et à améliorer les conditions de vie des Vietnamiens résidant au Japon.

Le président de la Chambre des conseillers, Sekiguchi Masakazu, a exprimé sa satisfaction quant aux progrès remarquables et concrets réalisés ces dernières années dans les relations entre le Vietnam et le Japon, notamment en matière de coopération judiciaire et de renforcement des institutions. Il a souligné la nécessité pour les deux parties de maintenir une coordination étroite afin de mettre en œuvre efficacement l'accord de coopération conclu entre l'Assemblée nationale vietnamienne et la Chambre des conseillers du Japon. Il a affirmé que la Diète japonaise soutenait les efforts visant à porter les relations bilatérales à un nouveau niveau et qu'elle jouerait un rôle actif dans la concrétisation des accords conclus par les hauts dirigeants des deux pays et des futures initiatives de coopération. Cette coopération doit reposer sur l'accompagnement mutuel, la coopération et les bénéfices partagés, en faveur d'une croissance de haute qualité, de l'autonomie stratégique et de la résilience.

Abordant des questions régionales et internationales d'intérêt commun, les deux parties se sont engagées à maintenir une coordination étroite et à se soutenir mutuellement au sein des forums parlementaires multilatéraux, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité et à la prospérité dans la région et dans le monde. – VNA

#secrétaire général et président To Lam #Japon #Nouvelle ère
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