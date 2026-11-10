Partenariat franco-vietnamien pour valoriser le Temple de la Littérature de Hanoï

L'ambassade de France au Vietnam, l’Institut français du Vietnam et l’Université d’architecture de Hanoï ont récemment lancé un nouveau plan-guide du site ainsi qu’un dépliant de visite destinés aux visiteurs.

À l’occasion du 950e anniversaire de la fondation du Temple de la Littérature (1076-2026), le Centre des activités culturelles et scientifiques du Temple de la Littérature, l’ambassade de France au Vietnam, l’Institut français du Vietnam et l’Université d’architecture de Hanoï ont récemment lancé un nouveau plan-guide du site ainsi qu’un dépliant de visite destinés aux visiteurs.

S’étendant sur plus de 54 000 m² et présentant une organisation spatiale complexe, le monument avait besoin de supports visuels et pédagogiques pour faciliter la découverte de ses différents espaces. Installé à l’entrée principale, le nouveau plan permet aux visiteurs de mieux se repérer dans l’ensemble du site. Le dépliant trilingue, en vietnamien, français et anglais, présentent quant à eux de manière synthétique son histoire, son architecture, ses grandes figures et sa vocation éducative.

Conçus par des architectes et enseignants de l'Université d'architecture de Hanoï ayant suivi leur cursus en France, ces outils conjuguent les recherches historique, architecturale, patrimoniale et design contemporain pour créer des ressources pratiques pour des visiteurs.

Dans le prolongement de cette initiative, les partenaires envisagent d'élargir leur coopération à l'étude et à la numérisation des fonds documentaires du site. Ceux-ci comprennent notamment les stèles doctorales, les sentences parallèles, les panneaux laqués ainsi que les archives anciennes en langue française. Ces ressources seront ensuite intégrées à une plateforme numérique multilingue, dotée de cartes interactives et de codes QR.

Des circuits touristiques thématiques seront développés pour relier le Temple de la Littérature à d’autres hauts lieux du confucianisme et villages de tradition lettrée à travers le pays, dans la perspective de la célébration du millénaire de l'institution.

Le lancement du plan-guide ainsi que le dépliant de visite destinés aux visiteurs témoigne de la convergence réussie entre recherche scientifique, coopération internationale et innovation technologique au service de la transmission de la mémoire. Il conforte le statut du Temple de la Littérature comme un site incontournable, toujours plus ouvert et interactif, tout en contribuant à pérenniser la tradition d'émulation intellectuelle et de respect des talents propre à la culture vietnamienne./.