Hô Chi Minh-Ville souhaite renforcer sa coopération agricole avec les partenaires américains

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Pour la période 2026-2030, Hô Chi Minh-Ville entend développer une agriculture urbaine de haute technologie et renforcer sa coopération avec les partenaires américains dans les domaines des semences, de la biotechnologie et du transfert de technologies.

C’est ce qu’a déclaré Nguyen Manh Cuong, vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, lors d’une cérémonie célébrant la coopération agricole entre le Vietnam et les États-Unis, organisée dans la soirée du 9 novembre dans la mégapole du Sud par le Consulat général des États-Unis à Hô Chi Minh-Ville et le Département américain de l’Agriculture.

La cérémonie s’est déroulée en présence de Melisa A. Brown, consule générale des États-Unis à Hô Chi Minh-Ville, ainsi que de membres d’une délégation américaine de promotion commerciale dans le secteur agricole, composée de plus de 30 entreprises et de responsables des secteurs de l’agriculture et du commerce de plusieurs États américains.

Au nom des autorités municipales, Nguyen Manh Cuong a salué la coopération agricole entre les deux pays et souligné son importance. Il a estimé que ce partenariat s’était consolidé au fil des années, grâce non seulement aux échanges commerciaux, mais aussi à la coopération technique et à la confiance mutuelle.

Ces dernières années, les deux parties ont renforcé leur coopération dans la formation d’experts, les contrôles phytosanitaires et sanitaires visant à faciliter l’accès de leurs produits agricoles respectifs aux marchés, ainsi que dans la mise en œuvre de programmes d’amélioration de la sécurité sanitaire des aliments. Dans le cadre du Partenariat stratégique global Vietnam-États-Unis, cette coopération apporte des bénéfices concrets aux agriculteurs, aux entreprises et aux consommateurs des deux pays.

Présentant les orientations de développement de la ville pour les prochaines années, le vice-président du Comité populaire a souligné que Hô Chi Minh-Ville était un grand centre économique et commercial, ainsi qu’une importante porte d’entrée du commerce international du Vietnam. Grâce à ses atouts en matière d’infrastructures portuaires, de logistique et de réseaux de distribution, la ville dispose de conditions favorables pour devenir une plateforme de réception, de transformation et de distribution des produits agricoles et alimentaires dans le Sud du pays.

Hô Chi Minh-Ville s’engage à continuer de faciliter le développement des activités commerciales et des investissements des entreprises américaines. Elle est également disposée à collaborer avec le Consulat général des États-Unis afin de renforcer les liens entre les entreprises des deux pays. La ville souhaite par ailleurs que les États-Unis continuent de faciliter l’accès des produits agricoles vietnamiens à leur marché, en vue de promouvoir des échanges agricoles équilibrés et mutuellement avantageux.

Stephen Vaden, secrétaire adjoint du Département américain de l’Agriculture. Photo: VNA

Prenant la parole lors de la cérémonie, Stephen Vaden, secrétaire adjoint du Département américain de l’Agriculture, a indiqué que la délégation américaine de promotion commerciale dans le secteur agricole, en visite de travail à Hô Chi Minh-Ville du 9 au 12 novembre, était la plus importante jamais envoyée à l’étranger dans l’histoire de ce département.

Au cours de son séjour, la délégation a constaté que les consommateurs vietnamiens appréciaient particulièrement les produits agricoles américains pour leur valeur nutritionnelle, leur qualité et leur innocuité.

Stephen Vaden a souligné le caractère particulier et mutuellement bénéfique des relations entre les États-Unis et le Vietnam. À titre d’exemple, les États-Unis exportent du coton vers le Vietnam, qui leur fournit en retour des vêtements. De même, les États-Unis vendent du bois dur et du bois tendre au Vietnam, tandis que ce dernier exporte des produits d’ameublement vers le marché américain.

Il a exprimé le souhait d’établir des partenariats durables avec les associations vietnamiennes afin d’accroître les exportations de matières premières américaines vers le Vietnam, tout en permettant aux entreprises vietnamiennes de développer leurs exportations de produits finis vers les États-Unis.

Selon Stephen Vaden, les relations entre les deux pays disposent d’un potentiel considérable. Pour le secteur agricole américain, le Vietnam représente non seulement l’un des marchés à la croissance la plus rapide, mais aussi un marché particulièrement apprécié. La coopération agricole bilatérale est ainsi susceptible de bénéficier aux agriculteurs américains, aux entreprises vietnamiennes et aux consommateurs des deux pays. -VNA