La diaspora vietnamienne appelée à contribuer davantage au développement national

Hanoï (VNA) – La 5e Conférence mondiale des Vietnamiens de l’étranger, prévue en décembre 2026 à Hanoï, sera placée sous le thème de la contribution de la diaspora au renforcement de la puissance globale du pays. Cette rencontre vise à mobiliser davantage les compétences, les ressources et les réseaux internationaux des plus de 6,5 millions de Vietnamiens établis à l’étranger au service du développement national.

À cette occasion, la vice-ministre des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang, a publié un article intitulé « Ensemble, poursuivons le parcours de développement du Vietnam », dans lequel elle souligne la nécessité de renouveler les méthodes de travail auprès de la diaspora vietnamienne.

Tout au long de son histoire, la communauté vietnamienne à l’étranger n’a jamais cessé de maintenir des liens étroits avec sa patrie. Quel que soit leur lieu de résidence, les Vietnamiens de l’étranger constituent une partie intégrante de la nation et une précieuse ressource pour le pays.

Au fil des années, la diaspora a connu un développement remarquable, tant en nombre qu’en qualité. Les rangs des intellectuels, experts, scientifiques, entrepreneurs et travailleurs qualifiés se sont considérablement étoffés, avec une présence de plus en plus affirmée dans leurs pays d’accueil. Au-delà de leur réussite personnelle, les Vietnamiens de l’étranger contribuent à préserver la langue et l’identité culturelle nationales, tout en jouant un rôle de passerelle d’amitié entre le Vietnam et le reste du monde. Leurs investissements, leurs connaissances et leurs actions de solidarité participent directement à l’édification et à la défense de la Patrie.

Dans un contexte de concurrence mondiale accrue pour l’accès aux connaissances, aux technologies et aux ressources humaines, la mobilisation des forces internes et externes revêt une importance particulière pour atteindre les deux objectifs du centenaire du Vietnam.

La Résolution n° 23-NQ/TW du Bureau politique, adoptée le 2 août 2026, marque une évolution importante de la politique à l’égard des Vietnamiens de l’étranger. Elle préconise de passer d'une approche axée sur la mobilisation, le rassemblement et l'assistance à une démarche privilégiant l'accompagnement, la mise en place de mécanismes adaptés et la mobilisation des ressources. La diaspora doit ainsi être considérée non seulement comme une bénéficiaire des politiques publiques, mais aussi comme un acteur, un partenaire et une ressource stratégique du pays.

Pour concrétiser cette orientation, il est nécessaire de perfectionner les politiques, de simplifier les procédures administratives, d’accélérer la transformation numérique et de créer un environnement favorable aux investissements ainsi qu’à une coopération durable des compatriotes avec leur pays d’origine.

La mise en place d’une base de données et d’une cartographie des ressources de la diaspora devrait permettre de mieux faire correspondre ces ressources aux besoins du pays, notamment dans les domaines des sciences et des technologies, de l’intelligence artificielle, des semi-conducteurs, de l’innovation, des transitions numérique et verte, ainsi que de la formation de ressources humaines hautement qualifiées.

Les experts, intellectuels et entrepreneurs vietnamiens de l’étranger seront également encouragés à participer, y compris à distance, à l’élaboration des politiques, à la recherche scientifique, à l’enseignement, au transfert de technologies, à la formation et à la mise en relation des investisseurs.

Prévue en décembre 2026 à Hanoï, la 5e Conférence mondiale des Vietnamiens de l’étranger, placée sous le thème « La communauté vietnamienne à l’étranger contribue au renforcement de la puissance globale du pays », vise à concrétiser les orientations du Parti en matière de mobilisation des ressources nationales et internationales.

Elle constituera un espace de rencontre et de dialogue permettant aux compatriotes de partager leurs aspirations et leurs expériences, tout en échangeant avec les dirigeants du Parti et de l’État. Des discussions thématiques et des rencontres avec les ministères, les collectivités locales, les instituts de recherche et les entreprises nationales permettront de promouvoir leur participation aux secteurs prioritaires.

La conférence devra également favoriser la constitution de réseaux internationaux d’experts, d’intellectuels et d’entrepreneurs vietnamiens, l’élaboration de projets de coopération et la formulation de propositions de nouvelles politiques. Son efficacité sera notamment évaluée à travers les programmes d’action, les recommandations, les initiatives concrètes et les mécanismes de suivi mis en place à l’issue de l’événement.

Dans cette nouvelle étape de développement, la grande union nationale demeure un fondement essentiel, reposant sur la contribution conjointe de la population vivant dans le pays et des plus de 6,5 millions de Vietnamiens établis à l’étranger.

Pour transformer leur attachement à la patrie en contributions concrètes, l’action menée auprès de la diaspora doit mobiliser l’ensemble du système politique. Les organismes concernés sont appelés à passer d’une logique de gestion à une approche davantage axée sur le service, l’écoute et l’accompagnement, afin de permettre aux compatriotes de mettre pleinement à profit leurs connaissances, leurs expériences et leurs réseaux de coopération au service du pays.

La préservation de la langue vietnamienne, la transmission de la culture nationale et le partage des connaissances constituent également des liens essentiels avec la patrie. Dans l’esprit de la Résolution n° 23-NQ/TW, la mobilisation efficace des ressources nationales et internationales doit permettre à la diaspora de poursuivre son engagement aux côtés du Vietnam pour bâtir un avenir de paix, de prospérité et de bonheur. - VNA