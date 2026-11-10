Économie

Le Vietnam et le Japon échangent trois documents de coopération relatifs à des prêts et à des aides non remboursables

Le Vietnam et le Japon ont échangé, le 9 novembre à Tokyo, trois documents de coopération portant sur des prêts et des aides non remboursables, destinés à financer des projets prioritaires dans l’éducation et l’énergie.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, et la Première ministre japonaise, Takaichi Sanae, assistent à la cérémonie d'échange de trois documents de coopération relatifs à l’octroi de prêts et d’aides non remboursables destinés à soutenir des projets prioritaires dans les domaines de l’éducation, de la formation et de l’énergie. Photo: VNA
Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, et la Première ministre japonaise, Takaichi Sanae, assistent à la cérémonie d'échange de trois documents de coopération relatifs à l’octroi de prêts et d’aides non remboursables destinés à soutenir des projets prioritaires dans les domaines de l’éducation, de la formation et de l’énergie. Photo: VNA

Tokyo (VNA) – Le Vietnam et le Japon ont échangé, le 9 novembre à Tokyo, trois documents de coopération relatifs à l’octroi de prêts et d’aides non remboursables destinés à soutenir des projets prioritaires dans les domaines de l’éducation, de la formation et de l’énergie. La cérémonie s’est déroulée en présence du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, et de la Première ministre japonaise, Takaichi Sanae.

Selon le ministère vietnamien des Finances, cet échange de documents s’inscrivait dans le cadre de la visite officielle au Japon du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, et de son épouse. Le ministre vietnamien des Finances, Ngo Van Tuan, l’ambassadeur du Japon au Vietnam, Ito Naoki, et le président de l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA), Tanaka Akihiko, ont procédé à l’échange des trois documents de coopération entre les deux pays.

Ces documents comprennent un échange de notes entre les gouvernements vietnamien et japonais relatif au projet de construction de l’Université Vietnam-Japon, un accord entre les deux gouvernements visant à faciliter la mise en œuvre des projets d’aide, ainsi qu’un accord de prêt conclu entre le gouvernement vietnamien et la JICA pour le projet de construction de la centrale thermique d’O Mon III.

Parmi ces trois documents, deux portent sur le financement des projets de construction de l’Université Vietnam-Japon et de la centrale thermique d’O Mon III, pour un montant total de plus de 43,1 milliards de yens. Ces deux projets bénéficient d’une attention particulière de la part des gouvernements des deux pays.

Le projet de construction de l’Université Vietnam-Japon revêt une importance particulière pour le développement de ressources humaines hautement qualifiées et le renforcement de la coopération bilatérale dans les domaines de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique. Il contribuera à former des professionnels hautement qualifiés, capables de répondre aux besoins de développement du Vietnam dans cette nouvelle étape.

Quant au projet de centrale thermique d’O Mon III, il figure parmi les projets énergétiques prioritaires du pays. Sa mise en œuvre permettra d’accroître l’approvisionnement du réseau électrique national, de renforcer la sécurité énergétique et de répondre à la demande croissante d’électricité liée au développement socio-économique, notamment dans le delta du Mékong.

Le troisième document, qui porte sur la facilitation de la mise en œuvre des projets d’aide, vise à améliorer le cadre juridique, à simplifier les procédures concernées et à accélérer leur traitement. Il devrait ainsi contribuer à améliorer l’efficacité de la mise en œuvre des programmes et projets financés par les aides japonaises au Vietnam.

L’échange de ces documents témoigne une nouvelle fois de la place du Japon parmi les principaux partenaires économiques du Vietnam. Il traduit également la détermination et l’engagement des deux gouvernements à concrétiser les accords conclus au plus haut niveau et à accélérer la réalisation des projets de coopération prioritaires, contribuant ainsi à approfondir le Partenariat stratégique global entre les deux pays.

Le ministère vietnamien des Finances poursuivra sa coordination étroite avec les organismes compétents japonais, ainsi qu’avec les ministères, secteurs et collectivités locales vietnamiens, afin d’assurer la mise en œuvre efficace des engagements pris dans le cadre de ces documents.

Cette coordination vise à garantir le respect des délais, la qualité des projets et l’utilisation efficace des financements, tout en contribuant concrètement à la réalisation des objectifs de développement socio-économique du Vietnam et à l’approfondissement de la coopération bilatérale dans les années à venir. -VNA

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