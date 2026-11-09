Hanoï accélère la transition de son réseau de bus vers l'électrique

Hanoï (VNA) – Le 7 novembre, la compagnie de transport public Transerco a annoncé le remplacement des bus diesel par 31 véhicules électriques sur trois lignes hanoïennes : la ligne 03B (gare routière de Nuoc Ngam – Giang Bien, Long Bien), la ligne 28 (gare routière de Nuoc Ngam – Dong Ngac – Université des mines et de la géologie) et la ligne 100 (Long Bien – Dang Xa, Gia Lam).

D'une capacité de 60 places chacun, les nouveaux véhicules arborent la livrée verte caractéristique de Hanoibus.

Selon Transerco, cette mise en service constitue une nouvelle étape de son programme de modernisation du parc de véhicules, visant à réduire les émissions et à promouvoir un transport respectueux de l’environnement.

Auparavant, le 1er novembre, la ligne 40 (parc Thong Nhat – Van Lam, province de Hung Yen) avait également abandonné le diesel au profit de bus électriques. Quinze véhicules VinFast EB8, fabriqués en 2026 et offrant chacun 60 places, ont ainsi été mis en circulation. Le parc de la ligne reste inchangé, avec 15 bus, dont 13 affectés au service commercial. Dotés d'un plancher bas, ces véhicules sont également équipés de dispositifs facilitant l'accès aux personnes en situation de handicap.

À la fin du mois d’octobre 2026, Transerco avait déjà mis en circulation 375 bus électriques sur 24 lignes. Parmi eux, 281 avaient été déployés sur 17 lignes au cours des six premiers mois de l’année et 94 autres sur sept lignes en octobre.

L'entreprise prévoit de porter à plus de 51 % la part des véhicules ayant achevé leur transition énergétique d'ici à la fin de 2026, dépassant ainsi l'objectif fixé par la municipalité. Cette évolution doit contribuer à la mise en place d'un réseau de transport public hanoïen moderne, accessible et durable. -VNA