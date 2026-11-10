Vietnam - Japon : Un partenariat stratégique global en constante expansion

Multimedia
Photos Videos Infographies Longs formats Podcast
Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, rencontre la Première ministre japonaise, Takaichi Sanae, lors de sa visite officielle au Vietnam (Hanoï, 2 mai 2026). Photo : VNA
Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, rencontre la Première ministre japonaise, Takaichi Sanae, lors de sa visite officielle au Vietnam (Hanoï, 2 mai 2026). Photo : VNA
Le Premier ministre Le Minh Hung préside la cérémonie d'accueil officiel de son homologue japonaise, Takaichi Sanae, en visite au Vietnam (Hanoï, 2 mai 2026). Photo : VNA
Le Premier ministre Le Minh Hung préside la cérémonie d'accueil officiel de son homologue japonaise, Takaichi Sanae, en visite au Vietnam (Hanoï, 2 mai 2026). Photo : VNA
L'Empereur du Japon Akihito et l'Impératrice Michiko visitent la Cité impériale de Huê (2017). Photo : VNA
L'Empereur du Japon Akihito et l'Impératrice Michiko visitent la Cité impériale de Huê (2017). Photo : VNA
Des enfants vietnamiens accueillent chaleureusement le Prince héritier du Japon Akishino et la Princesse Kiko lors de leur visite officielle au Vietnam (2023). Photo : VNA
Des enfants vietnamiens accueillent chaleureusement le Prince héritier du Japon Akishino et la Princesse Kiko lors de leur visite officielle au Vietnam (2023). Photo : VNA
Le secrétaire général To Lam découvre la ligne n° 1 du métro Ben Thanh - Suoi Tien, la première ligne métropolitaine souterraine du Vietnam et le plus grand projet financé par l'APD japonaise au Vietnam (à Hô Chi Minh-Ville, le 22 février 2025). Photo : VNA
Le secrétaire général To Lam découvre la ligne n° 1 du métro Ben Thanh - Suoi Tien, la première ligne métropolitaine souterraine du Vietnam et le plus grand projet financé par l'APD japonaise au Vietnam (à Hô Chi Minh-Ville, le 22 février 2025). Photo : VNA
Le destroyer Asahi de la Force maritime d'autodéfense du Japon, sous le commandement du colonel Jio Takemasa, chef de la 2e Escadre de destroyers, accoste au port de Tien Sa, entamant une visite d'amitié de quatre jours dans la ville de Da Nang (du 2 au 5 avril 2026). Photo : VNA
Le destroyer Asahi de la Force maritime d'autodéfense du Japon, sous le commandement du colonel Jio Takemasa, chef de la 2e Escadre de destroyers, accoste au port de Tien Sa, entamant une visite d'amitié de quatre jours dans la ville de Da Nang (du 2 au 5 avril 2026). Photo : VNA
La vice-présidente de la République Vo Thi Anh Xuan, le Prince héritier du Japon Akishino et la Princesse Kiko nourrissent les poissons à l'étang de l'Oncle Hô, situé dans le site des vestiges du Président Hô Chi Minh au Palais présidentiel (le 21 septembre 2023). Photo : VNA
La vice-présidente de la République Vo Thi Anh Xuan, le Prince héritier du Japon Akishino et la Princesse Kiko nourrissent les poissons à l'étang de l'Oncle Hô, situé dans le site des vestiges du Président Hô Chi Minh au Palais présidentiel (le 21 septembre 2023). Photo : VNA
Cérémonie de dévoilement de la plaque commémorative et d’inauguration de la pagode Dai An Tokyo, première pagode vietnamienne dans la capitale japonaise (le 31 mai 2026). Photo : VNA
Cérémonie de dévoilement de la plaque commémorative et d’inauguration de la pagode Dai An Tokyo, première pagode vietnamienne dans la capitale japonaise (le 31 mai 2026). Photo : VNA
L’usine de traitement des eaux usées de Yen Xa (Thanh Liet, Hanoï), la plus grande dans son genre du Nord du Vietnam, est un projet clé financé par des prêts d’aide publique poru le développement (APD) du Japon, avec une capacité de traitement de 270 000 m³ par jour et nuit, inaugurée le 19 août 2025. Photo : VNA
L’usine de traitement des eaux usées de Yen Xa (Thanh Liet, Hanoï), la plus grande dans son genre du Nord du Vietnam, est un projet clé financé par des prêts d’aide publique poru le développement (APD) du Japon, avec une capacité de traitement de 270 000 m³ par jour et nuit, inaugurée le 19 août 2025. Photo : VNA
Chaîne de montage de motos à l'usine Honda de Phuc Yen, province de Vinh Phuc. Photo : VNA
Chaîne de montage de motos à l'usine Honda de Phuc Yen, province de Vinh Phuc. Photo : VNA
Un spectacle d'arts traditionnels japonais dans le cadre de la Semaine de la culture et du tourisme de Ha Nam 2023, sur le site touristique de Tam Chuc (le 14 mai 2023). Photo : VNA
Un spectacle d'arts traditionnels japonais dans le cadre de la Semaine de la culture et du tourisme de Ha Nam 2023, sur le site touristique de Tam Chuc (le 14 mai 2023). Photo : VNA
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Vietnam - Japon : Un partenariat stratégique global en constante expansion

Plus de cinq décennies après l’établissement des relations diplomatiques et trois ans après leur élévation au niveau de partenariat stratégique global, les relations entre le Vietnam et le Japon ne cessent de se développer de manière globale, concrète et efficace. La confiance politique se renforce, les intérêts économiques sont de plus en plus étroitement liés et les liens entre les peuples des deux pays se resserrent, au bénéfice de leurs populations, ainsi que de la paix, de la stabilité, de la coopération et de la prospérité dans la région et dans le monde.

Suivez VietnamPlus
#Vietnam – Japon

Sur le même sujet