Vietnam - Japon : Un partenariat stratégique global en constante expansion

Plus de cinq décennies après l’établissement des relations diplomatiques et trois ans après leur élévation au niveau de partenariat stratégique global, les relations entre le Vietnam et le Japon ne cessent de se développer de manière globale, concrète et efficace. La confiance politique se renforce, les intérêts économiques sont de plus en plus étroitement liés et les liens entre les peuples des deux pays se resserrent, au bénéfice de leurs populations, ainsi que de la paix, de la stabilité, de la coopération et de la prospérité dans la région et dans le monde.