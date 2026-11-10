Les 950 ans du Quoc Tu Giam et la place des talents dans la vie publique

Hanoï (VNA) – À Hanoï, le site du Temple de la Littérature - Quoc Tu Giam conserve des témoignages majeurs de l’histoire culturelle et éducative du Vietnam. Depuis la fondation du Quoc Tu Giam il y a 950 ans, cet ensemble témoigne de l’importance accordée à l’étude, au respect des maîtres et à la valorisation des talents. Cet héritage nourrit aujourd’hui la réflexion sur la réforme de l’éducation et la formation d’intellectuels compétents, conscients de leurs responsabilités envers le pays.



Selon Vo Xuan Vinh, directeur de l’Institut d’histoire de l’Académie des sciences sociales du Vietnam, le Quoc Tu Giam a été créé en 1076 sous la dynastie des Ly. Première université publique du Vietnam, il était aussi le plus haut établissement d’enseignement de l’époque féodale. Il a joué un rôle important dans la formation de lettrés appelés à exercer des responsabilités dans l’administration du pays, l’éducation et la culture.



La place accordée aux talents apparaît dans le texte rédigé par le lettré Than Nhan Trung pour la stèle qui porte les noms des lauréats du concours de 1442. La stèle a été érigée en 1484, sous le règne du roi Le Thanh Tong. Selon Vo Xuan Vinh, ces stèles honoraient les lauréats, encourageaient l’étude et rappelaient aux personnes reçues aux concours leur devoir de probité et de service envers la population. Les 82 stèles portant les noms des docteurs, conservées au site du Temple de la Littérature - Quoc Tu Giam, ont été inscrites en 2010 au registre régional de la Mémoire du monde de l’UNESCO pour l’Asie et le Pacifique, puis en 2011 au registre international. Elles ont été classées trésor national le 14 janvier 2015.



Pour Vo Xuan Vinh, la réforme de l’éducation doit donner davantage de place à la créativité et à l’esprit critique, dans un système longtemps axé sur la mémorisation et la préparation aux examens. Les politiques de recrutement, de rémunération et de valorisation des talents doivent, selon lui, tenir compte des compétences et des contributions effectives.

Depuis sa fondation il y a 950 ans, Quoc Tu Giam témoigne de l’importance accordée à l’étude, au respect des maîtres et à la valorisation des talents. Photo: VNA

Selon Pham Hong Tung, président du Conseil scientifique et de la formation de l’Institut d’études vietnamiennes et de sciences du développement de l’Université nationale du Vietnam à Hanoï, le patrimoine du Temple de la Littérature - Quoc Tu Giam témoigne d’une tradition qui voit dans l’éducation un investissement pour l’avenir et reste ouverte aux savoirs venus d’ailleurs.



Pham Hong Tung rappelle que le repérage des talents dépassait le cadre des concours impériaux. En 1428, après avoir chassé les troupes des Ming, le roi Le Loi publia un édit appelant les personnes de talent de tout le pays à se mettre au service de la nation. À l’époque moderne, le Président Ho Chi Minh a réaffirmé l’importance de faire appel aux talents dans son article « Tim nguoi tai duc » (« Rechercher des personnes compétentes et intègres »).



De cet héritage, Pham Hong Tung tire trois enseignements. Le premier est l’importance des institutions dans la construction d’une société fondée sur le savoir. Il s’agit d’inscrire dans les institutions des règles de droit, des principes éthiques et des normes de conduite, tout en permettant aux personnes de talent de mettre leurs compétences au service du développement du pays.



Le deuxième est la responsabilité des intellectuels envers la société. Dans un contexte de mondialisation, la formation financée par les ressources publiques doit contribuer au développement du pays, et les personnes qui en bénéficient ont la responsabilité d’y prendre part.



Le troisième est la nécessité de relier les savoirs à la pratique. Aujourd’hui, les sciences humaines et sociales doivent notamment éclairer les politiques publiques et aider à résoudre les problèmes liés au développement. Au-delà des diplômes et des titres universitaires, Pham Hong Tung estime que les intellectuels doivent être évalués sur leur capacité à mener des recherches et sur leurs contributions concrètes à la société. – VNA