Culture-Sports

Les 950 ans du Quoc Tu Giam et la place des talents dans la vie publique

De la sélection des lettrés par les concours impériaux aux politiques actuelles de recrutement, l’héritage du Quoc Tu Giam invite à reconnaître les talents sur la base de leurs compétences et de leurs contributions.

Le site du Temple de la Littérature - Quoc Tu Giam conserve des témoignages majeurs de l’histoire culturelle et éducative du Vietnam. Photo: VNA
Le site du Temple de la Littérature - Quoc Tu Giam conserve des témoignages majeurs de l’histoire culturelle et éducative du Vietnam. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – À Hanoï, le site du Temple de la Littérature - Quoc Tu Giam conserve des témoignages majeurs de l’histoire culturelle et éducative du Vietnam. Depuis la fondation du Quoc Tu Giam il y a 950 ans, cet ensemble témoigne de l’importance accordée à l’étude, au respect des maîtres et à la valorisation des talents. Cet héritage nourrit aujourd’hui la réflexion sur la réforme de l’éducation et la formation d’intellectuels compétents, conscients de leurs responsabilités envers le pays.

Selon Vo Xuan Vinh, directeur de l’Institut d’histoire de l’Académie des sciences sociales du Vietnam, le Quoc Tu Giam a été créé en 1076 sous la dynastie des Ly. Première université publique du Vietnam, il était aussi le plus haut établissement d’enseignement de l’époque féodale. Il a joué un rôle important dans la formation de lettrés appelés à exercer des responsabilités dans l’administration du pays, l’éducation et la culture.

La place accordée aux talents apparaît dans le texte rédigé par le lettré Than Nhan Trung pour la stèle qui porte les noms des lauréats du concours de 1442. La stèle a été érigée en 1484, sous le règne du roi Le Thanh Tong. Selon Vo Xuan Vinh, ces stèles honoraient les lauréats, encourageaient l’étude et rappelaient aux personnes reçues aux concours leur devoir de probité et de service envers la population. Les 82 stèles portant les noms des docteurs, conservées au site du Temple de la Littérature - Quoc Tu Giam, ont été inscrites en 2010 au registre régional de la Mémoire du monde de l’UNESCO pour l’Asie et le Pacifique, puis en 2011 au registre international. Elles ont été classées trésor national le 14 janvier 2015.

Pour Vo Xuan Vinh, la réforme de l’éducation doit donner davantage de place à la créativité et à l’esprit critique, dans un système longtemps axé sur la mémorisation et la préparation aux examens. Les politiques de recrutement, de rémunération et de valorisation des talents doivent, selon lui, tenir compte des compétences et des contributions effectives.

vnanet-qtg.jpg
Depuis sa fondation il y a 950 ans, Quoc Tu Giam témoigne de l’importance accordée à l’étude, au respect des maîtres et à la valorisation des talents. Photo: VNA

Selon Pham Hong Tung, président du Conseil scientifique et de la formation de l’Institut d’études vietnamiennes et de sciences du développement de l’Université nationale du Vietnam à Hanoï, le patrimoine du Temple de la Littérature - Quoc Tu Giam témoigne d’une tradition qui voit dans l’éducation un investissement pour l’avenir et reste ouverte aux savoirs venus d’ailleurs.

Pham Hong Tung rappelle que le repérage des talents dépassait le cadre des concours impériaux. En 1428, après avoir chassé les troupes des Ming, le roi Le Loi publia un édit appelant les personnes de talent de tout le pays à se mettre au service de la nation. À l’époque moderne, le Président Ho Chi Minh a réaffirmé l’importance de faire appel aux talents dans son article « Tim nguoi tai duc » (« Rechercher des personnes compétentes et intègres »).

De cet héritage, Pham Hong Tung tire trois enseignements. Le premier est l’importance des institutions dans la construction d’une société fondée sur le savoir. Il s’agit d’inscrire dans les institutions des règles de droit, des principes éthiques et des normes de conduite, tout en permettant aux personnes de talent de mettre leurs compétences au service du développement du pays.

Le deuxième est la responsabilité des intellectuels envers la société. Dans un contexte de mondialisation, la formation financée par les ressources publiques doit contribuer au développement du pays, et les personnes qui en bénéficient ont la responsabilité d’y prendre part.

Le troisième est la nécessité de relier les savoirs à la pratique. Aujourd’hui, les sciences humaines et sociales doivent notamment éclairer les politiques publiques et aider à résoudre les problèmes liés au développement. Au-delà des diplômes et des titres universitaires, Pham Hong Tung estime que les intellectuels doivent être évalués sur leur capacité à mener des recherches et sur leurs contributions concrètes à la société. – VNA

#Văn hóa soi đường #NQ 80 #Hệ giá trị Việt_ 1 #Temple de la Littérature #Quoc Tu Giam #formation d’intellectuels #registre régional de la Mémoire du monde de l’UNESCO
Suivez VietnamPlus

La culture éclaire la voie

Résolution en action

Sur le même sujet

Les délégués posent devant le nouveau plan de visite du Temple de la Littérature, à Hanoi, le 3 novembre. Photo: VNA

Le Temple de la Littérature s’offre un nouveau parcours de visite pour les 950 ans du Quôc Tu Giam

Conçus par une équipe d’architectes et de docteurs formés en France, aujourd’hui enseignants à l’Université d’architecture de Hanoi, ces outils allient recherche historique, analyse architecturale et techniques modernes de valorisation du patrimoine, visant à enrichir l’expérience des visiteurs tout en posant les bases d’une coopération durable pour la conservation et la promotion de ce patrimoine.

Le programme s’ouvre par des performances artistiques, avant d’inviter les visiteurs à découvrir un espace d’exposition conçu comme un véritable « jardin de lumière », où cohabitent des centaines de créations aux dimensions et aux styles variés. Photos: baotintuc.vn

À Hanoi, le Temple de la Littérature convie les lumières en son jardin

Le programme « Jardin de lumière » a ouvert ses portes dans l’espace du Jardin Giam, au sein du site historique du Temple de la Littérature (Hanoï), offrant aux visiteurs une expérience immersive unique à travers des centaines de lanternes artisanales finement réalisées par des artisans et des villages de métiers traditionnels.

Voir plus

La première dame Ngo Phuong Ly assiste à la rencontre de mode « Les fils de soie qui nous unissent ». Photo: VNA

La soie et la sculpture rapprochent le Vietnam et le Japon

Dans le cadre de la visite officielle du secrétaire général du PCV et président vietnamien To Lam, son épouse, Ngo Phuong Ly, a assisté à un événement de mode à Tokyo et inauguré une exposition de sculptures à Kanagawa.

Le Festival de design créatif de Hanoï 2026 suscite un vif intérêt auprès des organisations et des particuliers. Photo : VNA

Hanoï : le Festival du design créatif allie héritage séculaire et innovation

Destinée à valoriser l'héritage culturel, à mobiliser les ressources d'innovation et à forger de nouveaux repères pour le développement urbain, cette manifestation d'envergure réunira près d’un millier d’artisans, d’artistes et de créateurs vietnamiens et internationaux venus de 21 pays à travers quelque 150 activités réparties sur cinq pôles principaux.

La 8e édition du Festival international du film de Hanoï (HANIFF), prévue du 28 novembre au 2 décembre. Photo: VNA

HANIFF 2026 : le cinéma au service du patrimoine et du tourisme de Hanoï

La 8e édition du Festival international du film de Hanoï (HANIFF), prévue du 28 novembre au 2 décembre, proposera des projections publiques, des rencontres professionnelles et un marché du film afin de renforcer les échanges cinématographiques et de promouvoir le patrimoine culturel et le tourisme de la capitale vietnamienne.

La valorisation des valeurs culturelles et l'efficacité des mouvements d'émulation patriotique contribuent à renforcer la solidarité entre les différentes composantes de la population et à construire des communautés unies et durables, notamment dans le contexte de la réorganisation de l'appareil politique. Photo: VNA

📝Édito : La culture, pilier du renforcement de la grande union nationale

La valorisation des valeurs culturelles et l'efficacité des mouvements d'émulation patriotique contribuent à renforcer la solidarité entre les différentes composantes de la population et à construire des communautés unies et durables, notamment dans le contexte de la réorganisation de l'appareil politique.

Les costumes traditionnels contribuent à affirmer l’identité culturelle des Cham musulmans. Photo : VNA

Les costumes traditionnels, reflets de l’identité culturelle des Cham musulmans

Les Cham musulmans, principalement établis dans la province d’An Giang et plusieurs localités du sud du Vietnam, possèdent une identité culturelle profondément marquée par la foi islamique. Leurs costumes traditionnels, aux coupes, couleurs et matières variées, reflètent à la fois leurs goûts esthétiques et le respect des préceptes religieux. Transmis de génération en génération, ils constituent un élément essentiel du patrimoine culturel de cette communauté.

La Hanoïenne Nguyen Yen Trang est sacrée Miss Vietnam 2026. Photo: comité d'organisation

La Hanoïenne Nguyen Yen Trang sacrée Miss Vietnam 2026

S'imposant devant 24 autres finalistes, Nguyen Yen Trang s'est particulièrement distinguée lors de l'épreuve d'éloquence grâce à une intervention remarquée sur la fierté d’appartenir à un pays pacifique et l’aspiration à contribuer à la communauté internationale.

Le pho à la moelle de bœuf grillée servi au restaurant vietnamien de Hiêu Lê, installé à Medellín, en Colombie. Photo: thanhnien.vn

Pho et nuoc mam : Quand l’âme vietnamienne se mijote en Colombie

Dans cette contrée d’Amérique du Sud, située à près d’un demi-tour de cadran du Vietnam, la simple vue d’une assiette d’herbes aromatiques et les effluves subtils d’un nuoc mam (saumure de poisson) accompagnant un plat suffisent à offrir aux expatriés vietnamiens une parenthèse sensorielle, le sentiment fugace d’être enfin rentrés chez eux.

Les inscriptions rupestres (« Ma nhai ») du mont Non Nuoc, dans la province de Ninh Binh, constituent un patrimoine documentaire composé de textes en chinois classique, en écriture nôm et en vietnamien romanisé (quôc ngu), gravés directement sur les parois rocheuses du site historique et paysager national spécial du mont Non Nuoc. Photo : VNA

Les inscriptions de Pho Hien et du mont Non Nuoc reconnues par l’UNESCO

Lors de sa 11e réunion générale, tenue le 5 novembre à Jakarta, le Comité régional du Programme Mémoire du monde de l’UNESCO pour l’Asie et le Pacifique (MOWCAP) a inscrit à son registre les inscriptions sur stèles de Pho Hien (Hung Yen) et les inscriptions rupestres du mont Non Nuoc (Ninh Binh).

Inscriptions gravées sur les parois rocheuses (Ma Nhai) du mont Non Nuoc, dans la province de Ninh Binh. Photo: VNA

Deux nouveaux patrimoines documentaires vietnamiens inscrits au registre de l'UNESCO

Les résultats, annoncés officiellement le 5 novembre, témoignent de la grande diversité du patrimoine documentaire de la zone Asie-Pacifique. Ils reflètent également des exigences accrues en matière d'identification, de préservation et de valorisation des ressources documentaires ayant une portée historique, culturelle et sociale majeure.

Lidia Brito, sous-directrice générale de l’UNESCO pour la Priorité Afrique et les Relations extérieures. Photo : L’UNESCO

L’UNESCO salue les contributions du Vietnam à la coopération multilatérale

Dans un échange au correspondant de l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) à Paris, Lidia Brito, sous-directrice générale de l’UNESCO pour la Priorité Afrique et les Relations extérieures a salué les contributions du Vietnam dans les domaines de l’éducation, de la science, de la culture et de l’information au sein de l'UNESCO.

Une répétition générale du spectacle de feux d'artifice au stade national de My Dinh, à Hanoi. Photo: NDEL

Hanoi offre une programmation foisonnante pour la Journée de la culture vietnamienne

Un spectacle de grande envergure mêlant musique et jeux de lumière s'apprête à faire vibrer le stade national de My Dinh le 24 novembre prochain. Attendu par quelque 50 000 spectateurs, cet événement d'exception sera couronné par un feu d'artifice et fera l'objet d'une retransmission télévisée en direct à l'échelle nationale.

Sous les projecteurs : le sacre des trois finalistes de Miss Monde Vietnam 2025. Photo : Comité d’organisation

Le Vietnam découvrira sa Miss Monde 2026 au prochain printemps

Miss Monde Vietnam 2026 s’apprête à donner son coup d’envoi. Les organisateurs ont dévoilé le calendrier officiel d’un marathon de cinq mois, combinant beauté, intellect et engagement social, qui se déroulera de novembre 2026 à mars 2027 afin d’élire la future représentante du pays concours international Miss Monde.